Une mère fait l’éloge de son fils tué dans une fusillade de rage au volant

Avant d’aller se coucher, Aiden Leos, 6 ans, se tournait vers sa mère pour lui dire : « Bonne nuit et fais de beaux rêves.

Puis il se tournait vers sa sœur Alexis en lui disant : « Bonne nuit et fais de beaux rêves.

« Vous vouliez vous assurer que tout le monde allait bien avant de fermer les yeux et de terminer votre journée », a déclaré Joanna Cloonan à son fils lors d’un service commémoratif à cercueil ouvert en Californie du Sud samedi.

Aiden a été tué par balle à l’arrière de la voiture alors que sa mère le conduisait à la maternelle le 21 mai lors d’une présumée rencontre de rage au volant. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital pour enfants du comté d’Orange où il a été déclaré mort.

Selon les témoignages de la mère et des témoins qui se sont arrêtés pour l’aider, une autre voiture l’a coupée, elle a répondu avec un geste de la main et la voiture s’est glissée derrière elle et quelqu’un à l’intérieur a tiré un coup de feu à l’arrière de sa voiture.

Cloonan a déclaré qu’Aiden voulait être entomologiste même s’il pouvait à peine le prononcer.

« La joie qu’il a apportée dans nos vies était insurmontable », a déclaré Cloonan à propos de son fils. « Mon cœur fondait à chaque fois qu’il riait et faisait les bêtises qu’il faisait, comme se mettre en pleine danse à chaque fois qu’il entendait une chanson ou lorsqu’il parlait d’une voix stupide. »

Des donateurs anonymes, des représentants du gouvernement et des membres de la communauté ont tous fait un don à la récompense pour les informations menant à l’arrestation du tireur. La récompense est passée de 450 000 $ à 500 000 $ vendredi, selon le procureur du comté d’Orange, Todd Spitzer.

La patrouille routière de Californie identifié un véhicule d’intérêt comme étant une Volkswagen Golf SportWagen 2018 ou 2019 blanche avec vitres non teintées. Les autorités ont déclaré que le véhicule était occupé par une conductrice et un passager.

« Je ne veux rien de plus que de trouver justice », a déclaré Cloonan pendant le service. « Bien que cela ne vous ramènera pas dans nos bras, cela me scandalise qu’une âme aussi précieuse et belle n’ait pas eu l’opportunité de continuer à devenir un jeune homme et de fonder un jour sa propre famille tout en accomplissant les désirs de son cœur. «

La sœur d’Aiden a également pris la parole lors du mémorial, se souvenant des moments tendres que les deux ont eus. Elle a dit qu’il aimait passer du temps avec elle même si elle faisait juste ses devoirs ou jouait à des jeux vidéo. Elle a dit qu’elle s’accrocherait à chaque instant et les chérirait pour le reste de sa vie.

« Je ne peux plus jamais jouer à » Mario Kart « avec mon petit frère ou l’emmener au parc, et cela me brise le cœur », a-t-elle déclaré. «À cause des monstres qui ont pris la vie d’Aiden, je ne pourrai plus jamais embrasser mon frère.

« Nous étions censés grandir ensemble et nous entraider tout au long de la vie. »

Contribuer : The Associated Press.