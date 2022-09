Une mère fait de l’auto-stop en Russie pour sauver un enfant d’un camp d’été – alors que des centaines d’autres jeunes restent bloqués | Nouvelles du monde

Des centaines d’enfants ukrainiens restent bloqués dans des camps de vacances russes, une mère étant forcée de faire de l’auto-stop en territoire ennemi pour sauver sa fille.

La radio d’occupation russe et les publicités dans les journaux faisaient la promotion d’une pause estivale loin de la guerre, gratuitement.

Des centaines de familles dans l’est et le sud occupés ont accepté.

Un convoi de bus a quitté Izyum fin août, avec la promesse que les enfants rentreraient chez eux à temps pour l’année scolaire.

Au lieu de cela, les forces ukrainiennes ont balayé début septembre, poussant les Russes dans une retraite désorganisée et libérant un territoire qui était aux mains de l’ennemi depuis des mois.

Cinquante-deux enfants – âgés de 9 à 16 ans – d’Izyum et 250 autres d’autres villes de la région de Kharkiv sont désormais dispersés dans des camps.

La semaine dernière, Deborah Haynes de Sky parlé aux parents d’un village qui tentent désespérément de retrouver leurs enfants.

“Notre objectif principal était de donner aux enfants une pause de tout ce qui se passait ici, de toutes les horreurs qui étaient ici”, a déclaré Valeriya Kolesnyk, une enseignante d’Izyum dont l’enfant de neuf ans est maintenant en Russie.

“Le problème, c’est que la partie russe n’envisage pas de nous rendre les enfants.”

Elle avait envoyé sa fille aînée dans un camp en juillet et elle est rentrée chez elle sans complications. Mais le déplacement soudain des lignes de front a tout changé.

“Nous réduirons votre pays en cendres”

Une mère a fait de l’auto-stop jusqu’à Zaporizhzhia, a obtenu la permission des autorités ukrainiennes de pénétrer dans les territoires contrôlés par la Russie, s’est rendue en Crimée et à travers la Russie, jusqu’à Gelendzhik, la station balnéaire où de nombreux enfants restent à ce jour.

Là, elle a retrouvé sa fille, mais les autorités du camp ont refusé de lui donner la permission d’emmener sa fille. Ils lui ont dit : « Nous ne vous permettrons pas d’emmener votre enfant en Ukraine.

Elle a signé un document promettant de rester en Russie, a récupéré la fille et a réussi à les faire sortir toutes les deux de la même manière qu’elle était venue, à travers les territoires occupés, la zone de guerre et de retour en Ukraine.

Les soldats russes ont parlé durement aux points de contrôle, mais les ont laissés passer, a déclaré la femme.

“Nous allons réduire votre pays en cendres”, a déclaré la femme, lui ont dit les Russes. Mais elle a réussi à se ramener avec sa fille adolescente à Izyum.

Sa fille lui a dit que 300 enfants des territoires récemment récupérés par l’Ukraine sont restés sur place.

Image:

Margaryta Tkachenko nourrit sa fille Sophia, âgée de neuf mois, dans la ville récemment libérée d’Izyum. Photo : AP



Peur d’être vu comme des collaborateurs

Environ deux douzaines de parents se sont réunis mercredi devant un café fermé à Izyum surplombant l’un des innombrables bâtiments bombardés de la ville. Désespéré, en colère et presque fou d’inquiétude, ils disent qu’ils ont besoin de plus d’aide pour récupérer leurs enfants.

Ils ont peur d’être considérés comme des collaborateurs, des participants volontaires à la remise de leurs enfants à l’ennemi.

“Nous sommes des gens simples. Nous n’aurions jamais pu offrir des vacances à la mer à nos enfants et nous avons vu cela comme une chance”, a déclaré un père d’Izyum qui a un enfant de neuf ans dans le groupe.

Le groupe a déclaré que le couple Izyum qui a organisé le voyage leur dit maintenant que l’Ukraine est trop dangereuse pour les enfants. Le couple envisage un avenir permanent en Russie.

“Je n’y retourne pas”, a déclaré le mari, Valeriy Polyvoda, joint par téléphone en Russie. M. Polyvoda a imputé le sort des enfants aux autorités locales en Russie. Il a refusé de dire combien d’enfants étaient avec lui.

Yuri Kovalenko, directeur adjoint d’un camp à Kabardinka, a confirmé que les enfants ukrainiens étaient là mais a refusé de dire combien. Un autre établissement, Yeysk, a également confirmé la présence d’enfants ukrainiens mais a refusé de fournir plus d’informations.

Les familles qui se sont rassemblées mercredi ont rédigé une liste de leurs noms et coordonnées. Mais le service téléphonique est en panne depuis six mois à Izyum et les communications sont aléatoires.

La plupart des familles parlent périodiquement à leurs enfants en utilisant certains des points d’accès Internet par satellite que le gouvernement ukrainien a mis en place, mais c’est difficile pour les plus jeunes, a déclaré le père de l’enfant de neuf ans.

Pour autant qu’ils puissent en juger, les enfants vont bien, leurs besoins sont satisfaits. Ils suivent le programme scolaire russe. Ils ont de la nourriture, des vêtements et un abri.

Mais ils sont sans leurs familles.