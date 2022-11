Une mère exhorte sa fille de 9 ans à subir une intervention chirurgicale pour être plus jolie, ce qu’elle a dit

La notion et la stigmatisation sociale autour de la beauté ne semblent tout simplement pas disparaître. De nombreuses célébrités comme Kylie Jenner ont subi des chirurgies plastiques pour être plus jolies. Passer sous le bistouri est devenu une norme, que ce soit pour aiguiser son nez, rehausser les pommettes, ou obtenir des lèvres prunes, histoire de se transformer en un look recherché. Les chirurgies plastiques sont en effet un choix personnel chez les adultes, mais les enfants de moins de 18 ans ne devraient jamais se faire soigner car ils comportent certains risques.

Cependant, vous serez choqué d’apprendre que cette mère japonaise a exhorté sa fille de 9 ans à subir une chirurgie plastique pour embellir ses yeux. De plus, la fille a même accepté l’étrange souhait de sa mère.

Dans une interview avec Vice TV, la mère nommée Rucchi a partagé qu’en tant qu’enfant, elle souffrait d’un sentiment inné d’insécurité parce qu’elle n’avait pas de doubles paupières. Les doubles paupières sont considérées comme une forme de norme de beauté dans les pays asiatiques. Rucchi a déclaré qu’en raison de l’absence de doubles paupières, elle ne se sentait pas jolie ou mignonne, contrairement à sa sœur cadette qui en avait. Par conséquent, la principale préoccupation de la mère au sujet de sa fille, Micchi, était qu’elle ne voulait pas que son enfant “grandisse avec un complexe à ce sujet”.

De plus, Rucchi a également été franc sur le fait que les yeux de Micchi étaient trop étroits, ce qui donnait l’impression qu’elle “regardait les gens”. Ce qui est plus surprenant, c’est que Micchi est prête à adhérer à la demande de sa mère, même à un si jeune âge. Parlant de la chirurgie plastique douloureuse et compliquée, l’enfant de 9 ans a déclaré: “Si vous pouvez endurer la douleur de la chirurgie plastique, cela fait de vous une belle personne, à mon avis.”

La mère a rappelé sa propre expérience dans l’enfance, déplorant que personne dans son quartier ne l’ait qualifiée de jolie parce qu’elle avait un monolide, contrairement à sa mère et sa sœur. “Ma mère et ma sœur cadette ont des yeux incroyablement grands, alors que j’avais une monolide. Tout le monde pensait que ma sœur cadette était beaucoup plus mignonne que moi. Les femmes du quartier ont carrément qualifié ma sœur de mignonne et lui ont donné des bonbons. On ne m’a jamais rien dit de tel », a déploré Ruchi.

« Une fille a besoin de doubles paupières. Je n’ai jamais vu une fille monolide que je trouvais jolie », a déclaré la mère. Parlant de passer sous le couteau à l’âge de 18 ans, Rucchi a en outre mentionné que si la procédure ne prenait généralement que 20 minutes, la sienne prenait environ deux heures parce que l’anesthésie ne fonctionnait pas correctement.

Selon le New York Post, il est légal au Japon que les mineurs subissent des chirurgies plastiques avec le consentement parental. Le Japon est également classé 4e pays au monde, où il y a un million de cas où les gens sont impatients de subir une chirurgie plastique. Cependant, le psychologue pour enfants, le professeur Tomohiro Suzuki, a mis en garde contre le fait que les enfants passent sous le bistouri à un si jeune âge.

« Vous pourriez avoir une idée plus ambiguë de votre image idéale. Ainsi, même si vous subissez une chirurgie plastique pour vous rapprocher de votre image idéale, cette image peut changer à nouveau avec le temps et vous aurez à nouveau besoin d’une intervention chirurgicale pour vous rapprocher de cette nouvelle image », a déclaré le psychologue.

