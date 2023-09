Une mère et une enseignante du centre de l’Okanagan dirigent une marche pour le climat

Une femme de West Kelowna mène une marche pour le climat à Kelowna le 17 septembre.

« J’ai décidé que si je ne pouvais pas participer à une manifestation, j’en organiserais une moi-même », a déclaré Bobbi Vojtko, enseignante du district scolaire 23.

Vojtko et sa famille ont été évacuées de leur maison du lac Shannon lorsqu’un incendie de forêt a ravagé le centre de l’Okanagan.

La famille a déménagé pour la première fois dans l’Okanagan il y a six ans et Vojtko a déclaré chaque année qu’il y avait une menace d’incendie de forêt.

« Je m’inquiète pour mes enfants. Nous avons déménagé dans l’Okanagan parce que nous aimons le plein air, mais à quoi ressemblera l’avenir ? Combien de jours enfumés, de dômes chauds et d’incendies de forêt extrêmes devons-nous vivre ? »

L’institutrice avait eu l’intention de se joindre aux manifestations climatiques prévues dans la région, mais ses recherches n’ont révélé aucun événement de ce type prévu. Vojtko a pris la décision d’organiser elle-même la manifestation.

« Je n’ai jamais fait cela auparavant et je ne suis pas un militant chevronné. Comme beaucoup d’autres personnes, je me sens anxieux et j’ai besoin de faire quelque chose », ajoute Vojtko. «C’est un événement pour tout le monde. Vous n’êtes pas obligé d’avoir toutes les réponses, mais si vous êtes préoccupé par les incendies de forêt, la sécheresse et la chaleur extrême, nous avons besoin de votre présence.

En partenariat avec l’Okanagan Climate Hub, la manifestation de Vojtko débutera à midi devant l’hôtel de ville de Kelowna. L’espoir est de rassembler des personnes de tous bords politiques pour montrer aux dirigeants municipaux que les citoyens se soucient de l’action climatique et qu’il faut faire quelque chose.

Apprenez-en davantage sur la manifestation et sur l’Okanagan Climate Hub sur okanaganclimatehub.ca.