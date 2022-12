Une mère et un enfant d’Ottawa meurent dans l’incendie du matin de la veille de Noël – Shaw Local

Une mère et son enfant sont décédés des suites d’un incendie samedi matin dans un immeuble de deux logements du pâté de maisons 1500 de la rue Sycamore à Ottawa.

Une troisième victime, un adolescent, a pu échapper à l’incendie avec des blessures mineures et l’inhalation de fumée, selon un communiqué de presse publié par le service d’incendie d’Ottawa.

Les premières équipes du Service d’incendie d’Ottawa sont arrivées sur les lieux à 02 h 13 samedi, activant la deuxième alarme du système d’alarme de la boîte d’aide mutuelle, amenant d’autres services pour aider sur les lieux.

Les équipages sont entrés dans la structure et ont trouvé un feu nourri dans la cuisine et le salon. Une perquisition a été menée qui a permis de trouver deux victimes inconscientes dans une chambre. Les victimes ont été retirées de la maison et emmenées au centre médical OSF St. Elizabeth.

En raison de l’enquête en cours et de la notification appropriée à la famille, l’identité des victimes sera ultérieurement publiée par le bureau du coroner du comté de La Salle.

L’incendie a été maîtrisé vers 03 h 03, a indiqué le service d’incendie d’Ottawa. Les pompiers ont poursuivi leurs activités de sauvetage, de révision et d’enquête.

Le bureau du prévôt des incendies de l’État de l’Illinois a été invité à participer à l’enquête sur l’incendie. Une enquête est en cours sur la cause et l’origine de l’incendie, mais les premiers résultats semblent être de nature accidentelle, a déclaré le service d’incendie d’Ottawa. Plus de détails seront publiés à une date ultérieure, a indiqué le département.

Le service d’incendie d’Ottawa a été assisté par le service de police d’Ottawa, le service d’incendie de Naplate, le service d’incendie de Wallace, le service d’ambulance de la région de Marseille, le service d’incendie de Marseille, le service d’incendie de Grand Ridge, le service d’incendie d’Utica, le service d’incendie de Streator, le prévôt des incendies de l’État, le service des eaux d’Ottawa, Nicor et Ameren.