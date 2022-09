Une mère et un beau-père TWISTED qui ont torturé leur fille de cinq ans dans un bain glacial en guise de punition ont été mis en cage.

Evil Georgia Newman, 29 ans, et son partenaire Jordan Kilkenny, également 29 ans, ont laissé l’enfant «proche de la mort» avec leur comportement «tortueux».

Evil Georgia Newman a menti à l’hôpital au sujet de la torture de son enfant, affirmant qu’elle avait eu une réaction au shampoing 1 crédit

Twisted Jordan Kilkenny a jeté sa belle-fille dans de l’eau glaciale, laissant la température corporelle de l’enfant chuter à seulement 25 ° C 1 crédit

Le couple a jeté le bébé dans de l’eau glacée à leur domicile de Leeds le 1er novembre 2019, l’y laissant entre “une et trois heures”, a déclaré un tribunal.

Les ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur les lieux à 15 h 31 pour trouver l’enfant bleu et mousseux à la bouche dans le salon – elle avait les yeux ouverts mais ne répondait pas.

Le tot avait une température corporelle centrale de seulement 25 ° C – 12 ° C plus froide que la moyenne.

Les secouristes l’ont “récupérée” et ont emmené la petite fille à l’hôpital dans un état critique.

Les médecins ont déclaré qu’ils n’avaient “jamais vu” un patient avec une température aussi basse survivre.

Ils ont ajouté qu’une telle température correspondait à quelqu’un qui a été immergé dans la mer du Nord “depuis un certain temps”.

Il a été découvert plus tard que Kilkenny avait cherché sur Google « que peut-il arriver à un enfant dans un bain froid pendant 45 minutes ? la veille du tot a été torturé.

Lundi, le tribunal de la Couronne de Leeds a entendu Newman mentir et a déclaré au personnel de l’hôpital que la jeune fille avait “glissé et s’était cogné la tête dans le bain”.

La dépravée Newman – qui était enceinte de 34 semaines à l’époque – a imputé l’état de l’enfant “au bain moussant et a déclaré qu’elle n’achèterait plus cette marque”.

Le procureur Richard Woolfall a déclaré au tribunal à quel point Kilkenny, sadique, a déclaré que l’enfant était tombée dans le bain et qu’il lui avait administré une RCR.

Mais l’ambulancier – qui était sur les lieux 19 minutes après que le couple a appelé le 999 – a noté que la fille “était si raide qu’il ne pouvait pas la déplacer”.

M. Woolfall a ajouté: “Il a essayé d’obtenir une lecture d’oxygène de son doigt mais aucune lecture n’a pu être obtenue car elle s’était arrêtée parce qu’elle avait si froid.

“Sa poitrine faisait des bruits de crépitement suggérant qu’elle avait inhalé de l’eau dans les deux poumons.”

Parallèlement à une température centrale en chute libre, la jeune fille a également subi une crise et les médecins ont estimé qu’elle était “sur le point de mourir”, a déclaré le procureur.

Des électrodes de défibrillateur ont été placées sur sa poitrine au cas où elle ferait un arrêt cardiaque afin que le personnel de l’hôpital puisse immédiatement redémarrer son petit cœur, a-t-il été révélé.

M. Woolfall a ajouté que lorsqu’on lui a parlé une deuxième fois, Newman a déclaré que sa fille avait été “trouvée dans le bain et retrouvée face contre terre par son partenaire”.

‘MAMAN M’A DEMANDÉ’

Le corps minuscule du tout-petit a été réchauffé par une machine qui augmente la température corporelle centrale.

Un professeur de santé infantile a expliqué qu’une fois que les frissons cessent, une personne devient somnolente et si les parents étaient dans la pièce, ils sauraient que l’enfant était malade 30 minutes pour la trouver.

Le tribunal a appris qu’il y avait également eu un délai de 30 à 45 minutes entre le moment où la jeune fille avait été retrouvée et l’appel aux services d’urgence.

De manière déchirante, alors que la jeune fille était interrogée par la police, elle a dit aux officiers que Kilkenny l’avait mise dans le bain et que Newman le savait.

Elle a dit qu’elle s’était couchée parce que “maman le lui avait demandé” et qu’elle était restée allongée pendant longtemps et “cela la rendait triste”.

M. Woolfall a déclaré: “Elle a dit que cela ne s’était jamais produit auparavant et quand elle était méchante, elle devait généralement s’asseoir sur une marche.”

La fille vit maintenant avec son père biologique et “prospère”.

Kilkenny a plaidé coupable de cruauté envers un enfant devant le tribunal de première instance, Newman a plaidé coupable à la même accusation lors d’une audience de plaidoyer, de procès et de préparation.

Kilkenny, de Norman Terrace à Leeds, a été emprisonné pendant trois ans et quatre mois et Newman, de Thorne Hill Road à Huddersfield, a été emprisonné pendant trois ans et six mois.