Une mère et son fils polonais de 7 ans meurent après la chute de la mer Baltique d’un ferry alors qu’une enquête pour meurtre est lancée en Suède | Nouvelles du monde

Une mère et son fils sont décédés après avoir plongé d’un ferry voyageant de la Suède vers la Pologne, a confirmé la police.

La mère, une ressortissante polonaise, a plongé par-dessus bord dans une tentative désespérée de sauver son enfant de sept ans après qu’il soit tombé du navire dans la mer Baltique glacée jeudi.

On pense qu’il est tombé d’une hauteur d’environ 20 mètres (65 pieds), selon le porte-parole de l’administration maritime suédoise, Jonas Franzen.

Des navires de l’OTAN auraient été brouillés dans le opération de sauvetagequi a vu le couple treuillé sur un hélicoptère.

Ils ont été transportés séparément dans un hôpital en Suède, mais n’ont pas pu être sauvés, ont indiqué les autorités.

Une enquête préliminaire pour meurtre a été ouverte à la suite de la tragédie, ont annoncé vendredi les procureurs suédois.

Cependant, aucun suspect n’a encore été identifié.

Le procureur Stina Brindmark a déclaré: « L’enquête vise à clarifier ce qui s’est passé. »

En savoir plus sur Sky News :

Enquête sur un double meurtre après qu’un homme et un adolescent ont été poignardés à mort

Un homme accusé du meurtre de sa grand-mère « très aimée »

La mort de la mère et du fils, qui n’ont pas encore été identifiés, a été confirmée plus tôt par la police polonaise.

Un porte-parole de la police, Mariusz Ciarka, a déclaré: « Malheureusement, dans la matinée, nous avons reçu des informations du côté suédois selon lesquelles nous devons transmettre cette terrible nouvelle à la famille, car le garçon et la femme sont morts. »

Le ferry Stena Spirit est parti de Karlskrona dans le sud de la Suède, à environ 500 km (310 miles) de la capitale Stockholm.

Il était à mi-chemin de son voyage vers Gdynia sur la côte polonaise, à environ 450 km (279 miles) au nord de Varsovie, lorsque l’incident s’est produit, ont déclaré des responsables des secours.

Les autorités enquêtent également sur un éventuel dysfonctionnement du ferry

« Pour le moment, nous ne savons pas si cela est dû à un dysfonctionnement du ferry », a déclaré la porte-parole de Stena Line, Agnieszka Zembrzycka, à la chaîne d’information polonaise TVN 24.

« Nous coopérons avec la police et les autres autorités désignées pour expliquer les causes et les circonstances de cet événement. »

La police suédoise a lancé un appel aux passagers polonais via l’agence de presse officielle polonaise PAP demandant des informations qui pourraient expliquer comment les décès sont survenus.