Une mère et son fils menacés d’expulsion après 19 ans au Canada obtiennent un sursis de 3 mois alors qu’un avocat se bat devant le tribunal

Une femme de Toronto et son fils qui risquaient d’être expulsés après avoir vécu au Canada pendant 19 ans sont maintenant autorisés à rester trois mois de plus alors que leur avocat porte leur combat devant un tribunal fédéral.

Vendredi, quelques heures seulement après que CBC News a rapporté que la famille de Nike Okafor risquait d’être déchirée alors qu’elle et son fils aîné recevaient l’ordre de retourner au Nigeria, l’avocat de la famille a reçu une lettre de l’Agence des services frontaliers du Canada acceptant leur demande de report.

Okafor, 39 ans, et son fils de 21 ans, Sydney, né au Nigeria, s’étaient préparés à dire au revoir à son mari canadien et à ses deux enfants nés dans ce pays. Ils devaient se présenter à l’aéroport Pearson de Toronto le 26 juillet.

“Après avoir examiné votre demande, je suis d’avis qu’un report de la mesure de renvoi est approprié dans les circonstances”, indique la lettre de l’ASFC. Cependant, il ajoute que l’agence a l’obligation d’effectuer les expulsions “dès que raisonnablement possible”.

Okafor et son fils étaient au Canada depuis près de deux décennies avant qu’elle ne reçoive un ordre d’expulsion en mai dernier.

“Toute ma vie est ici”

Pendant tout ce temps plus tard, elle n’aurait jamais imaginé qu’elle serait arrachée à son mari et à ses deux enfants, tous citoyens canadiens, et forcée de retourner dans le pays qu’elle a fui.

Au lieu de cela, la mère de trois enfants s’est de nouveau retrouvée à se battre pour son avenir, ainsi que celui de son fils, qui est arrivé avec elle à l’âge de deux ans il y a toutes ces années. Elle était enceinte de son deuxième enfant à l’époque.

“Si je dois y retourner, cela mettra fin à ma vie”, a déclaré Okafor en larmes. “Je vais être séparée de mon mari, je vais être séparée de mes enfants canadiens, je ne sais pas comment je peux vivre.”

« Toute ma vie est ici.

REGARDER | « Cela mettra fin à ma vie », déclare une mère menacée d’expulsion après 19 ans au Canada :

“S’il vous plaît, laissez-moi rester ici”, dit une mère menacée d’expulsion après 19 ans au Canada Après près de deux décennies au Canada, Nike Okafor risque d’être expulsée vers le Nigéria alors qu’elle a un mari canadien et deux enfants canadiens, en raison de retards dans le traitement de sa demande de parrainage de conjoint. La mère de trois enfants parle à CBC Toronto de son souhait de rester au pays.

Okafor est arrivée au Canada en tant que demandeuse d’asile en 2003. Musulmane, elle avait eu un fils avec un chrétien et dit qu’elle craignait que le garçon ne lui soit enlevé au milieu des tensions religieuses dans le nord du Nigeria. Elle a fui pour assurer un avenir à tous les deux, a-t-elle déclaré à CBC News.

Sa demande d’asile a été rejetée, mais alors qu’Okafor a fait appel et a tenté de trouver un moyen de rester, la vie a continué. Elle a dit qu’on lui avait dit de rester en contact étroit avec l’ASFC au fil des ans et qu’elle l’avait fait.

Entre-temps, elle s’est inscrite à l’école, a trouvé un emploi comme préposée aux services de soutien à la personne, a eu deux enfants nés au Canada, a rencontré l’homme qu’elle allait épouser et s’est construit un avenir qu’elle n’aurait jamais cru possible chez elle.

Mais cet avenir a failli être écourté.

“Très, très injuste”

En avril dernier, Okafor et son fils, qui sont actuellement au Canada sans statut, ont soudainement reçu une ordonnance d’expulsion de l’ASFC. Et ce malgré le fait que son mari ait déposé une demande de parrainage de conjoint auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) il y a plus de deux ans.

REGARDER | Ce Canadien devra peut-être dire au revoir à sa femme alors qu’elle risque la déportation :

Ce citoyen canadien devra peut-être dire au revoir à sa femme alors qu’elle risque l’expulsion L’épouse de Rotimi Odunaiya, Nike Okafor, risque d’être expulsée vers le Nigéria après avoir vécu au Canada pendant 19 ans après des retards dans le traitement de sa demande par le gouvernement. Il parle à CBC Toronto du message qu’il a pour le gouvernement.

Selon le site Web du gouvernement fédéral, le délai de traitement moyen pour les parrainages de conjoint est de 15 mois. Okafor attend déjà depuis 28 mois et dit qu’elle aurait longtemps été résidente permanente sans les retards.

C’est une situation que Janet Dench, directrice exécutive du Conseil canadien pour les réfugiés, qualifie de « très, très injuste ».

« Je pense que la plupart des Canadiens, lorsqu’ils regardent ces situations, pensent que cela n’a aucun sens, et bien sûr, comment se fait-il qu’une partie du gouvernement sape en quelque sorte les efforts de l’autre ? Est-ce qu’ils se parlent ?” dit Dench.

“Et fondamentalement, la réponse est que non … du moins, pas sur des cas individuels.”

Dench a déclaré qu’alors qu’un cas comme celui d’Okafor implique à la fois l’ASFC et IRCC, les deux départements travaillent selon leurs mandats spécifiques, le premier se concentrant sur l’application de la loi et le second sélectionnant et facilitant les nouveaux résidents.

Janet Dench, directrice exécutive du Conseil canadien pour les réfugiés, qualifie la situation à laquelle Okafor et son fils sont confrontés d'”injuste”. (Radio-Canada)

Le site Web de l’IRCC indique que l’un des objectifs du ministère est le « regroupement familial ». Pourtant, il ne semble pas y avoir de mécanisme pour empêcher l’ASFC de renvoyer quelqu’un même s’il a une demande de résidence permanente liée à la famille en cours, comme c’est le cas pour Okafor et son fils.

Dench a déclaré qu’elle espérait que cela changerait bientôt, notant que la lettre de mandat du ministre fédéral de l’Immigration l’invitait à envisager d’élargir les options pour les travailleurs sans papiers.

“Nous espérons que le gouvernement verra l’opportunité de vraiment régulariser un très grand nombre de personnes et de mettre fin à ce genre de contradiction”, a-t-elle déclaré.

Le regroupement familial, un “pilier” du système d’immigration

Dans une déclaration à CBC News, IRCC a déclaré que la demande de résidence permanente d’Okafor et de son fils est “en attente d’examen” et fera l’objet d’un “examen objectif”.

Le ministère ne dirait pas combien de temps l’attente sera et a déclaré que les délais de traitement de certaines demandes peuvent varier en raison de la “nature unique” de chaque cas. Il n’a pas non plus expliqué comment une personne dont la demande est en cours d’examen pourrait recevoir une ordonnance d’expulsion ou si l’IRCC communique avec l’ASFC pour prévenir de telles situations.

“Le regroupement familial est un pilier fondamental de notre système d’immigration, et IRCC s’efforce de traiter rapidement les demandes de résidence permanente tout en effectuant toutes les vérifications requises par la loi”, indique le communiqué.

L’ASFC a déclaré à CBC News que “la décision de renvoyer quelqu’un du Canada n’est pas prise à la légère”.

Il existe « diverses raisons » qui pourraient empêcher l’exécution rapide d’une mesure de renvoi, a-t-il déclaré. Le fait d’avoir un enfant né au Canada n’empêche pas une personne d’être expulsée, mais il a ajouté que “l’ASFC considère toujours l’intérêt supérieur de l’enfant avant de renvoyer quelqu’un”.

Alors que le temps presse pour Okafor et sa famille, l’avocat spécialisé en droit de l’immigration basé à Toronto, Vakkas Bilsin, espère que le parrainage du conjoint sera approuvé dans les trois mois suivant l’octroi à la famille. (Radio-Canada)

Alors que le temps presse pour Okafor et sa famille, l’avocat d’immigration basé à Toronto, Vakkas Bilsin, a porté l’affaire devant le tribunal fédéral et espère que le parrainage du conjoint sera approuvé dans les trois mois que la famille a été accordée.

“Envoyer sciemment Mme et M. Okafor dans le mal inévitable, grave et irréparable qui les attend au Nigeria est impitoyable et va à l’encontre de toutes les fibres sur lesquelles le système d’immigration et de réfugiés du Canada et la société canadienne ont été construits”, a écrit Bilsin dans une récente demande appelant à l’ASFC de reporter leur expulsion.

S’adressant à CBC News, Bilsin a déclaré qu’il n’avait vu aucune explication quant à la raison pour laquelle l’ASFC a choisi de retirer les deux toutes ces années plus tard.

“Je pense qu’elle mérite d’être au Canada. Elle n’a peut-être pas la résidence permanente, mais elle est canadienne de cœur.”

“Il faudrait recommencer nos vies”

Alors que la date de leur expulsion approchait, le fils aîné d’Okafor a essayé de comprendre ce que cela signifierait de laisser derrière lui le seul pays qu’il appelle chez lui.

Inscrit à un programme de gestion du sport au Humber College, il ne savait pas s’il serait au Canada pour le mener à bien. Il s’inquiétait aussi pour ses jeunes frères et sœurs qui l’admiraient.

À l’approche de la date de leur expulsion, le fils d’Okafor, né au Nigéria, Sydney, aujourd’hui âgé de 21 ans, essaie de comprendre ce que cela signifierait de laisser derrière lui le seul pays qu’il a appelé chez lui. (Paul Borkwood/CBC)

“Si nous devions partir, nous devrions recommencer nos vies”, a-t-il déclaré. “Ce ne serait pas bien.”

Le mari d’Okafor, Rotimi Odunaiya, un citoyen canadien avec qui elle est depuis 10 ans et marié depuis environ cinq ans, a déclaré que la famille vivait un jour à la fois, espérant que le gouvernement interviendrait pour les garder ensemble.

“Quelqu’un qui a déjà vécu une vie ici, jusqu’à deux décennies… contribuer à la société, travailler comme PSW – ce n’est pas une blague”, a-t-il déclaré. “Si quelqu’un dit que cela ne peut pas se produire au Canada, oui, cela se produit.”

“Nous sommes une famille”, a-t-il déclaré. « Ne nous divisez pas.

