Une mère et son fils d’un an tués par un ours polaire lors d’une attaque de grizzly en Alaska

Un ours polaire a poursuivi plusieurs habitants autour d’un petit village isolé de baleiniers indigènes de l’Alaska, tuant une mère et son fils d’un an lors d’une attaque extrêmement rare avant qu’un autre membre de la communauté ne tire et tue l’ours, ont annoncé les autorités.

La mutilation mortelle, la première en plus de 30 ans en Alaska, s’est produite mardi à côté de l’entrée principale de l’école au Pays de Galles, une communauté côtière isolée du détroit de Béring située à l’extrémité ouest du continent nord-américain – à environ 50 miles (80 kilomètres). ) de Russie – qui n’est pas étranger à la coexistence avec les ours polaires.

Les responsables de l’école ont précipité les gens dans le bâtiment après que l’ours polaire a été repéré, a déclaré Susan Nedza, administratrice en chef du district scolaire de Bering Strait, à l’Anchorage Daily News depuis son bureau à Unalakleet.

“L’ours a essayé d’entrer avec eux”, a déclaré Nedza, mais la principale Dawn Hendrickson “a claqué la porte” pour l’empêcher d’entrer.

« C’est terrifiant. Vous n’êtes jamais préparé à quelque chose », a déclaré Nedza, qui n’a pas renvoyé de message à l’Associated Press mercredi.

Les responsables du district scolaire ont tiré les stores de l’école et verrouillé le bâtiment. Ils ont fini par se faire dire qu’ils avaient besoin de quelqu’un pour “s’occuper de l’ours”.

Summer Myomick de Saint Michael et son fils, Clyde Ongtowasruk, ont été tués dans l’attaque, ont déclaré les soldats de l’État de l’Alaska dans un communiqué.

Les parents de Myomick ont ​​refusé les entretiens avec l’Associated Press lorsqu’ils ont été rejoints mercredi à leur domicile.

“C’est très, très triste pour Saint Michael en ce moment et pour le Pays de Galles”, a déclaré Virginia Washington, administratrice de la ville de Saint Michael. Elle a dit que Myomick partageait le temps entre les deux communautés.

“C’était une femme très douce. Elle était très responsable », a déclaré Washington.

Comme de nombreux villages éloignés de l’Alaska, la communauté à prédominance Inupiaq d’environ 150 personnes au Pays de Galles a organisé des patrouilles lorsque les ours sont attendus en ville, de décembre à mai environ, a déclaré Geoff York, directeur principal de la conservation chez Polar Bear International. La dernière rencontre mortelle d’ours polaire en Alaska remonte à 1990.

Le mauvais temps et l’absence de feux de piste sur la piste d’atterrissage en gravier du Pays de Galles ont empêché les soldats et les responsables de la faune de s’y rendre mardi pour enquêter sur l’attaque, mais ils l’ont fait mercredi. L’enquête a montré que Myomick et Ongtowasruk marchaient entre l’école et une clinique lorsque l’ours les a attaqués, selon un communiqué des soldats de l’État.

Les restes de la mère et du fils ont été transportés au bureau du médecin légiste de l’État pour une autopsie, ont ajouté les soldats.

Lorsqu’on lui a demandé de décrire l’ambiance au Pays de Galles mercredi, Hendrickson, le directeur de l’école, l’a qualifiée de “traumatique”. Les cours ont été annulés et des conseillers ont été mis à disposition.

Elle a dit qu’il n’y avait pas encore eu d’annonce de mémoriaux pour les deux victimes. “Nous sommes encore dans la phase de démarrage”, a déclaré Hendrickson, qui a parlé à l’AP plus tôt dans la journée, mais n’a pas détaillé l’ours polaire tentant de pénétrer dans l’école.

On ne sait pas si l’attaque était liée au changement climatique, mais cela correspond à ce qui est attendu alors que l’Arctique continue de se réchauffer, modifiant l’écosystème d’une manière qui n’est pas encore entièrement comprise, a déclaré York.

Cependant, cet ours en particulier faisait partie d’une population qui se porte plutôt bien, a déclaré Andrew Derocher, professeur de sciences biologiques à l’Université de l’Alberta et spécialiste des ours polaires.

Des scientifiques de l’Alaska du US Geological Survey en 2019 ont découvert que les changements dans l’habitat de la glace de mer avaient coïncidé avec des preuves que l’utilisation des terres par les ours polaires augmentait et que les risques de rencontre avec un ours polaire avaient augmenté.

Le Pays de Galles se trouve à un peu plus de 161 kilomètres au nord-ouest de Nome. La communauté est accessible par avion et par bateau, y compris les barges qui livrent les biens ménagers. Les sentiers d’hiver permettent d’accéder en motoneige à d’autres communautés et à des terrains de chasse de subsistance. Les VTT sont utilisés pour les sorties de chasse et de pêche non hivernales.

Les ours polaires sont la plus grande espèce d’ours, selon le US Fish and Wildlife Service. Les mâles peuvent peser plus de 1 700 livres (771 kilogrammes), mais pèsent généralement entre 600 et 1 200 livres (272 à 544 kilogrammes) et atteignent jusqu’à 10 pieds (3 mètres) de longueur. Les femelles pèsent entre 400 et 700 livres (181 à 318 kilogrammes). Les ours polaires se nourrissent généralement de phoques, mais aussi de morses et de bélugas.

Les ours polaires ont été répertoriés comme une espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition en 2008. Ils sont également protégés en vertu de la Loi sur la protection des mammifères marins. Les deux lois interdisent de nuire aux animaux sans autorisation, sauf si cela est nécessaire pour la sécurité humaine.

Les ours polaires sont au sommet de la chaîne alimentaire et considèrent les humains comme une source de nourriture, a déclaré York. Les rencontres mortelles avec des ours polaires impliquent généralement de jeunes ours, généralement des mâles, qui ont tout le temps faim, ou des ours plus âgés qui sont blessés ou malades et qui ont de la difficulté à absorber suffisamment de calories.

“Ces deux types d’ours sont plus susceptibles de prendre des risques, comme nous l’avons vu ici au Pays de Galles”, a déclaré York.

Contrairement aux ours bruns ou noirs, les ours polaires n’hibernent pas en hiver. Seules les femelles enceintes entrent dans les tanières de neige, et ce uniquement pour la reproduction.

Tous les autres ours polaires sont sortis, généralement sur la banquise où leurs proies sont disponibles toute l’année.

L’Alaska Nannut Co-Management Council, qui a été créé pour représenter «la voix collective des autochtones de l’Alaska dans la cogestion des ours polaires», indique sur son site Web que les ours polaires à proximité ou à l’entrée des villages représentent des problèmes de sécurité permanents pour les communautés sur le territoire des ours polaires.

Joseph Jessup McDermott, directeur exécutif de l’Alaska Nannut Co-Management Council, qui représente les tribus qui ont chassé les ours polaires pour leur subsistance, a déclaré que la patrouille des ours au Pays de Galles “n’est pas actuellement active” car “elle a essentiellement perdu le financement dont elle disposait”. L’organisation a travaillé avec le Fonds mondial pour la nature et d’autres partenaires pour rétablir le programme de patrouille, a déclaré McDermott.

L’ours appartenait à une population de la mer de Chukchi qui se porte bien face au changement climatique, a déclaré Derocher. Cela signifie que l’attaque pourrait être le résultat d’un ours attiré par des attractifs tels que de la nourriture ou des ordures.

Les ours polaires du sud de la mer de Beaufort, à l’est de la population de la mer de Chukchi, sont en pire état, a déclaré Derocher.

Dans ce cas, même s’il y a de la glace dans les mers des Chukchi et du nord de Béring, la qualité de cette glace n’est pas bien connue. Plus important encore, York a déclaré qu’ils ne savaient pas ce qui se passe sous la glace – ou quelle est la disponibilité des phoques et autres proies pour les ours polaires.

