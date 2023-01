Une mère et son fils d’un an tués dans l’attaque d’un ours polaire en Alaska

Un ours polaire a poursuivi plusieurs habitants autour d’un petit village isolé de baleiniers autochtones de l’Alaska, tuant une mère et son fils d’un an lors d’une attaque extrêmement rare avant qu’un autre membre de la communauté ne tire et tue l’ours, ont annoncé les autorités.