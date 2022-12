Une mère et son enfant tués après que des tornades ont frappé le sud des États-Unis – RT World News

Des dizaines de tornades ont traversé plusieurs États américains après que des températures record ont alimenté un système de tempête massif

Au moins deux personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées après qu’une série de tornades a frappé le Grand Sud américain. Les intempéries ont également dévasté des maisons et des entreprises, abattu des arbres et laissé des milliers d’habitants sans électricité.

Une femme de 39 ans et son fils de 8 ans ont perdu la vie après qu’une tornade a frappé Flatwood, en Alabama, tôt mercredi matin, selon le bureau du shérif du comté de Montgomery, qui n’a pas identifié les victimes. Le père du garçon a également été blessé et transporté à l’hôpital pour y être soigné.

La tornade à Flatwood est survenue au milieu d’un épisode majeur de mauvais temps dans plusieurs États du sud entre mardi après-midi et mercredi matin, ce qui a provoqué un total de 73 avertissements de tornade et 120 avertissements d’orage violent, Matthew Elliott, météorologue au Storm Prediction Center en Oklahoma, a déclaré à l’Associated Press. Au moins 35 tornades auraient touché le sol, selon AccuWeather.

Des tornades ont également été repérées dans le Mississippi et en Louisiane, avec des photos prétendant montrer les conséquences circulant sur les réseaux sociaux, y compris des images de maisons rasées et d’autres épaves.

Alors que des tornades ont également frappé les comtés de Choctaw et Lowndes du Mississippi mardi, laissant des maisons et une caserne de pompiers locale en ruines, aucune blessure grave n’a été signalée dans aucun des deux endroits, selon les responsables du comté.

Cependant, les résidents de la paroisse de Caldwell, en Louisiane, n’ont pas été aussi chanceux, car les autorités locales ont signalé qu’au moins deux personnes avaient été gravement blessées en plus de dommages importants aux maisons et autres structures. Les modèles créés par le météorologue Craig Ceecee suggèrent que des débris ont été projetés 15 000 pieds dans les airs pendant le cyclone.

L’électricité a également été coupée dans certaines villes, avec plus de 50 000 habitants du Mississippi et de l’Alabama sans électricité à un moment donné mercredi après-midi, selon le site Web de suivi poweroutage.us. Il semble que les réparations aient été achevées rapidement dans de nombreux domaines, car seuls 3 500 clients restaient sans électricité dans les deux États mercredi soir.

Le système météorologique féroce est né au Texas plus tôt cette semaine et a gagné en intensité à mesure qu’il se déplaçait vers l’est, en grande partie grâce aux températures anormalement élevées dans la région. Lorsqu’il entre en collision avec un front froid, l’air plus chaud peut produire de puissants courants de vent qui provoquent de violents orages et, dans certains cas, des tornades.