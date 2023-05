Une mère et son enfant sont morts, un suspect abattu par la police après avoir poignardé devant une école d’Edmonton

Un homme est hospitalisé après avoir été abattu par la police d’Edmonton après avoir poignardé une mère et son enfant de 11 ans devant une école vendredi.

L’Alberta Alberta Serious Incident Response Team (ASIRT) enquête sur ce qui s’est passé après que des policiers d’Edmonton ont répondu à une plainte d’armes à l’extérieur de l’école Crawford Plains dans le quartier de Mill Woods juste avant 17 h.

« Il a été signalé à la police qu’un homme inconnu a attaqué et poignardé deux personnes avant de fuir la zone à pied », a indiqué la police dans un communiqué de presse.

Les policiers qui ont répondu à l’appel ont trouvé une femme de 35 ans morte et un enfant de 11 ans blessé. L’enfant a été transporté à l’hôpital mais est décédé, a indiqué la police.

Deux agents ont ensuite rattrapé le suspect à environ quatre pâtés de maisons.

« Une altercation a eu lieu et les deux agents ont par la suite déchargé leurs armes à feu, frappant le suspect. L’homme a subi des blessures graves et a été soigné et transporté à l’hôpital par des ambulanciers où il se trouve », indique le communiqué de la police.

Les policiers n’ont pas été blessés, selon le communiqué.

La section des homicides du Service de police d’Edmonton mène actuellement une enquête. Des autopsies sont prévues lundi et mardi.

La relation entre le suspect et les victimes n’est pas connue, a indiqué la police.