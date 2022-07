Une mère et son enfant dans un landau parmi les 20 tués lors d’une frappe barbare de missiles russes sur le centre-ville ukrainien

Au moins 20 personnes, dont une mère et son enfant, ont été tuées dans une autre frappe de missiles russes barbares sur une ville ukrainienne.

Trois missiles à longue portée ont bombardé un immeuble de bureaux et des maisons et incendié au moins 50 véhicules alors qu’une nouvelle horreur a éclaté en plein jour à Vinnytsia.

Le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Kyrylo Timochenko, a déclaré qu’au moins trois enfants figuraient parmi les morts après qu’un sous-marin russe en mer Noire a tiré sur la ville.

Des images horribles du site de l’explosion montraient une poussette brisée gisant sur le trottoir après qu’une mère et son tout-petit auraient tous deux été tués dans la frappe.

Un homme sur les lieux a crié au milieu du carnage et du chaos : « Scumbags ! C’est le centre de Vinnytsia.

“Putain de merde… c’était un enfant et il y a la mère.”

Le corps d’une petite fille vêtue d’un manteau rose a également été retiré de l’épave au milieu du carnage et plus de 90 personnes ont été blessées, dont 50 grièvement.

Un pied adulte coupé a été photographié au milieu des débris à proximité alors que les sirènes hurlaient et que les habitants hurlaient de douleur et de fureur après l’une des frappes les plus meurtrières contre une cible civile depuis l’invasion de la Russie.

Le corps enveloppé d’une couverture d’une femme d’âge moyen vêtue d’une robe à motifs a été vu allongé hors des ruines fumantes de l’immeuble de bureaux de neuf étages.

D’autres images sur les lieux avec une épaisse fumée noire s’élevant du sommet de la grève.

Les secouristes craignaient que le nombre de morts ne s’alourdisse alors que les équipes parcouraient les décombres à la recherche de victimes qui n’avaient pas encore été retrouvées.

Un haut responsable des services d’urgence régionaux a déclaré à la télévision ukrainienne : “Malheureusement, il n’y a probablement aucune chance de trouver quelqu’un qui a survécu sous les décombres”.

Une maternité a également été touchée par l’onde de choc de la grève, qui a frappé le parking de l’immeuble de bureaux “Yuvelirniy” à 10h50 heure locale.

L’attaque en plein jour visait une ville à 170 miles au sud-ouest de la capitale Kyiv – et à des centaines de miles des positions de première ligne.

Vinnytsia est l’une des plus grandes villes d’Ukraine – avec une population de 370 000 habitants – et des milliers de personnes de l’est y ont fui depuis le début de la guerre.

Le gouverneur de la région de Vinnytsia, Serhiy Borzov, a déclaré que les systèmes de défense aérienne ukrainiens avaient abattu quatre autres missiles russes dans la région.

L’Ukrainien indigné a déclaré que l’attaque était un autre exemple des crimes de guerre “terroristes” du boucher Vladimir Poutine.

Le président ukrainien Volodymr Zelensky s’est enflammé : “Il y a des blessés et des morts, parmi lesquels un petit enfant – qu’est-ce que c’est, sinon un acte de terrorisme ouvert ?

“Chaque jour, la Russie détruit des civils, tue des enfants ukrainiens et pointe des missiles sur des sites civils, où il n’y a rien de lié à l’armée.

“Ce ne sont pas des humains.”

Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a accusé la Russie d’avoir commis “un autre crime de guerre”.

Il a déclaré : “Nous allons traduire en justice les criminels de guerre russes pour chaque goutte de sang et de larmes ukrainiens.”

L’indignation a suivi une autre le mois dernier qui a tué des dizaines d’innocents lorsqu’un missile russe a explosé un centre commercial très fréquenté à Krementchouk, à 290 miles à l’est de Vinnytsia.

Les responsables du Kremlin ont nié avoir ciblé des zones civiles après l’attaque.

