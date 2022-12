Une mère et sa fille rohingya secourues après avoir été à la dérive sur un bateau pendant près d’un mois | Nouvelles du monde

Une mère rohingya et sa fille de cinq ans ont été retrouvées parmi 200 personnes secourues en Indonésie après avoir été à la dérive sur un bateau pendant près d’un mois.

Mohammed Rezuwan Khan, un réfugié rohingya vivant dans un camp au Bangladesh, a déclaré à Sky News que sa sœur Hatemonnesa et sa nièce Umme Salima avaient été secourues lundi par les autorités indonésiennes.

Ils faisaient partie des quelque 160 Rohingyas qui ont quitté le Bangladesh pour la Malaisie à bord d’un grand bateau fin novembre, qui s’est retrouvé bloqué après une panne de moteur.

Les hommes, les femmes et les enfants ont été secourus du navire en bois branlant le lendemain de Noël après qu’il s’est échoué sur la plage d’Ujong Pie dans la province d’Aceh, à la pointe nord-ouest de l’île indonésienne de Sumatra.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré que les pêcheurs indonésiens et les autorités locales a sauvé plus de 200 personnes au total entre le dimanche et le lundi, la majorité étant des femmes et des enfants.

Laissées sans ravitaillement et au milieu de la mer, un certain nombre de personnes seraient mortes de faim pendant le voyage périlleux, mais Hatemonnesa et son jeune enfant faisaient partie de ceux qui ont survécu.

M. Rezuwan Khan a déclaré qu’il pleurait lorsqu’il a réussi à parler avec sa famille lors d’un appel vidéo, n’ayant pas pu les contacter pendant un mois.

“Nous avions l’impression d’avoir un nouveau monde aujourd’hui”, a-t-il déclaré, ajoutant que la mère et la fille avaient l’air épuisées.

Il a expliqué que sa sœur avait décidé de se lancer dans ce voyage risqué en raison des conditions désastreuses dans le camp de réfugiés au Bangladesh, et espérait trouver de meilleures opportunités pour sa fille en Malaisie.

Épuisé et déshydraté

Dans un appel téléphonique le 18 décembreune personne à bord du navire a été entendue disant “nous mourons ici” et “nous mourons de faim”, ajoutant que certains avaient déjà perdu la vie.

Les personnes secourues au cours des deux derniers jours étaient épuisées et déshydratées et ont déclaré au CDH que quelque 26 personnes sont mortes en raison des conditions désastreuses à bord.

Selon l’ONU, il y a eu une forte augmentation du nombre de personnes tentant de traverser la mer d’Andaman depuis le Bangladesh et le Myanmar cette année, avec plus de 1 900 personnes décédées depuis janvier.

La plupart de ceux qui risquent leur vie sont des réfugiés rohingyas qui ont fui le Myanmar par centaines de milliers en 2017 pour échapper aux persécutions militaires.

Les forces de sécurité au Myanmar ont été accusées de viols et de meurtres massifs de Rohingyas et d’incendie de milliers de leurs maisons.