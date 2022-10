Une mère et sa fille ouvriront Boutique Baby au centre-ville de St. Charles – Shaw Local

Boutique Baby, c’est avant tout la famille.

Le magasin, qui vendra des vêtements pour bébés et tout-petits et plus encore, est une entreprise dirigée par une mère et sa fille. Deborah Giampapa, résidente de St. Charles, est propriétaire de l’entreprise et sa fille, Gianna Giampapa-Curtis, est la directrice des opérations de Boutique Baby.

Boutique Bébé, situé au 92 S. First St., Suite C au centre-ville de St. Charles, aura sa grande ouverture de 10 h à 16 h le 15 octobre et de midi à 16 h le 16 octobre.

“Ma passion était d’apporter à notre communauté un magasin qui pourrait être de la naissance et au-delà”, a déclaré Giampapa.

Giampapa en sait quelque chose. En plus d’élever quatre enfants, elle a plus de 20 ans d’expérience en tant que coach d’accouchement, spécialiste de l’allaitement et du post-partum ainsi qu’une expérience dans la vente au détail de vêtements pour enfants.

“J’aime tout ce qui a à voir avec la famille et la vie”, a-t-elle déclaré. “Je vis ma joie et je peux le faire avec ma fille.”

C’est sa première entreprise. Giampapa-Curtis a déclaré qu’elle avait hâte de travailler avec sa mère.

Les deux ont déjà une relation étroite.

“Même avant d’ouvrir une entreprise, nous passons tous les jours ensemble”, a-t-elle déclaré. “Ma mère est ma meilleure amie. Nous passons un bon moment à créer des liens et nous passons un bon moment à magasiner ensemble. C’est une mère incroyable, mais c’est une grand-mère encore meilleure.

Le magasin vendra des vêtements pour les enfants jusqu’à 10 ans. Boutique Baby prévoit également de vendre des lignes familiales.

“Ainsi, vous pouvez correspondre en famille”, a déclaré Giampapa. «Votre fils peut obtenir la même chemise que vous ou votre fille et vous et vos enfants pouvez tous porter la même tenue décontractée. Nous allons donc proposer des lignes qui coordonnent les vêtements familiaux pour permettre aux familles de vivre la joie qui est créée.

Cela inclut le port d’un pyjama familial assorti toute l’année. De plus, le magasin prévoit de proposer des vêtements de maternité.

“Nous cherchons vraiment à développer un magasin qui répond aux besoins d’une famille dès la naissance et au-delà”, a déclaré Giampapa.

Et si vous avez besoin d’acheter un siège d’auto, une chaise haute ou une poussette, Boutique Baby prévoit également de les vendre.

“Nous voulons être un guichet unique pour les besoins des nourrissons et au-delà en termes de matériel”, a-t-elle déclaré.

Ils sont conscients que beaucoup d’enfants – et même d’adultes – ont la peau sensible et prévoient d’approvisionner le magasin avec des lignes de vêtements sans danger pour votre peau et respectueuses de l’environnement.

Giampapa-Curtis a deux enfants qui souffrent d’eczéma. Son fils Jaxon a 3 ans et demi et sa fille Rose a 1 an.

Jaxon a un eczéma sévère.

“Cela a créé notre passion pour trouver des lignes de vêtements incroyablement saines”, a déclaré Giampapa. “Vous ne mettez rien sur la peau ou la peau sensible d’un nouveau-né qui pourrait provoquer des allergies ou des irritations.”

Cela a également été une priorité pour Giampapa-Curtis.

« Vous ne voulez pas voir votre enfant souffrir », dit-elle. « C’est extrêmement difficile. Le mode maman passe à la vitesse supérieure. Il s’agit d’essayer de trouver la meilleure option vestimentaire pour cette condition, puis de la garder raisonnable, là où ce n’est pas astronomique à se permettre.

Plus d’informations sur Boutique Baby sont disponibles sur son site Web, shopboutiquebaby.com.