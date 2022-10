Une mère et sa fille font face à l’itinérance après avoir acheté une maison et le locataire refuse de partir

Une propriétaire d’Ottawa dit qu’elle et sa fille pourraient bientôt se retrouver sans abri parce qu’elles ne peuvent pas emménager dans la maison en rangée qu’elle a achetée en avril en raison d’un locataire qui refuse de partir – et elle blâme le gouvernement de l’Ontario d’avoir laissé tomber sa famille.

Elsie Kalu dit que l’épreuve l’a amenée à perdre son emploi, en plus elle risque maintenant d’être expulsée de sa location et fait face à des menaces de forclusion – en perdant sa propriété au profit du prêteur hypothécaire. Elle supplie la Commission de la location immobilière (CLI) de l’Ontario de lui accorder une audience afin qu’elle puisse présenter sa cause pour expulser son locataire et enfin emménager dans la maison qu’elle a achetée.

“Pourquoi le gouvernement permettrait-il à une autre personne de tout prendre à une seule personne ? C’est comme voler les pauvres pour payer les pauvres”, a déclaré Kalu, debout devant la maison dans laquelle elle n’est pas entrée depuis qu’elle l’a achetée.

“Ça ne peut pas être juste. Je ne peux pas fournir de services sociaux à un autre citoyen. Je ne suis pas assez riche.”

Kalu est devenue une petite propriétaire lorsqu’elle a acheté une maison en rangée dans la banlieue est d’Orléans.

Les petits propriétaires – ceux qui ne possèdent généralement qu’un ou deux logements locatifs – peuvent devenir sans abri lorsqu’un locataire refuse de payer le loyer et laisse un espace dont le propriétaire a besoin pour son propre logement.

Radio-Canada auparavant parlé aux propriétaires qui étaient sans abri en raison de retards importants dans l’obtention d’une audience et d’une ordonnance d’expulsion de la CLI — l’organisme qui prend des décisions pour les différends entre propriétaires et locataires.

Kalu a traversé la rivière de Gatineau, au Québec, à Ottawa en 2021 pour accéder à de meilleurs services de soins de santé pour sa fille, qui est autiste.

Elle a acheté le site de maisons en rangée sans le voir pendant le boom immobilier pandémique par l’intermédiaire d’un grossiste immobilier, qui achète et vend des maisons hors marché à une valeur inférieure à celle du marché, et évite les frais d’agent immobilier – une décision risquée, a-t-elle reconnu avec le recul.

Kalu a acheté cette maison, au milieu, et voulait emménager. Elle n’a pas encore de date de la Commission de la location immobilière de l’Ontario pour entendre sa cause d’expulsion du locataire et de l’occupant. (Francis Ferland/CBC)

Ce n’est qu’après la signature du contrat d’achat en janvier, a déclaré Kalu, qu’elle a découvert qu’elle avait un locataire peu coopératif et un occupant masculin.

Kalu a fermé la maison en avril mais dit qu’elle n’a pas reçu de loyer jusqu’à présent et qu’elle a ouvert un dossier auprès de la LTB à ce sujet.

CBC a tenté de contacter les deux occupants.

Lorsqu’un journaliste a frappé à leur porte, qui était barricadée de l’intérieur avec des boîtes en plastique, ils n’ont pas répondu et ont fermé leur rideau alors que la musique retentissait de l’intérieur de la maison.

Un avocat qui les représente a déclaré que Kalu devrait passer par la LTB “si elle pense qu’elle doit réellement un loyer”.

Pas de travail, pas d’argent pour la thérapie de sa fille

La CLI a une norme de service pour planifier les audiences dans les 25 jours ouvrables. Un mettre à jour ce mois de juillet indique que cela devrait prendre sept à huit mois.

Kalu a déposé une demande d’expulsion auprès du LTB en mai.

Depuis, elle essaie de débourser plus de 5 000 $ par mois pour la maison qu’elle loue actuellement, les services publics, plus l’hypothèque, les frais de copropriété et les taxes foncières de sa maison à Orléans.

Selon sa soumission à la LTB, Kalu a perdu son emploi en août en tant que conseillère financière, ce qui l’obligeait à passer une vérification de solvabilité régulière. Elle a contracté des emprunts et accumulé ses dettes de carte de crédit, de sorte que son score n’a pas atteint le seuil de son entreprise.

“Je suis juste en train de couler … Financièrement, cela m’a détruit”, a déclaré Kalu. “Cela m’a ruiné émotionnellement et mentalement.”

Kalu et sa fille de quatre ans se tiennent dans l’allée de la maison que la famille possède et où elle souhaite emménager. Elle dit que sa fille, bien qu’inscrite, ne peut pas fréquenter l’école près de cette maison ni accéder à l’orthophonie. (Francis Ferland/CBC)

La soumission poursuit en disant que la fille de Kalu, âgée de quatre ans, a reçu un diagnostic d’autisme l’année dernière, mais ne peut toujours pas fréquenter l’école près de la nouvelle maison, qui a promis de lui fournir un orthophoniste et d’autres ressources.

Au cours des trois derniers mois, Kalu a déclaré qu’elle avait arrêté une thérapie critique pour sa fille parce qu’elle ne pouvait pas se le permettre.

Audience accélérée refusée, menace de forclusion

Plus tôt ce mois-ci, le prêteur de Kalu lui a envoyé un e-mail indiquant qu’il envisagerait une action en justice si elle manquait un autre paiement hypothécaire en décembre.

“Donc, si la LTB ne m’aide pas … tout ce pour quoi j’ai travaillé, tout ce que j’ai investi, je pourrais tout simplement le perdre”, a-t-elle déclaré.

Le propriétaire actuel de Kalu lui a également émis un avis de résiliation de son bail pour avoir manqué un mois de loyer.

Kalu dit qu’elle a appelé trois refuges locaux – l’un qui avait une liste d’attente de deux ans, et les autres ont dit qu’ils ne pouvaient pas l’accepter tant qu’elle n’était pas vraiment sans abri.

“Donc, fondamentalement, ‘nous ne pouvons pas vous aider jusqu’au jour où vous finirez vraiment dans le caniveau'”, a déclaré Kalu.

Kalu détient un document du LTB, lui refusant une audience accélérée, citant que ses problèmes ne sont pas assez urgents. (Francis Ferland/CBC)

L’assistante juridique de Kalu a déposé une demande pour accélérer son audience. La LTB a refusé en septembre, affirmant que l’affaire n’était pas assez urgente, selon son seuil.

“Je suis frustré, je suis indigné, je suis en colère et je suis triste”, a déclaré Kalu. “Ils ne peuvent pas rester éternellement parce que je ne peux pas [continue to] Payer [the] hypothéquer et être sans abri, et c’est ce qui est sur le point d’arriver maintenant.”

“Ma fille ne peut pas finir dans la rue. Je ne peux pas finir dans la rue… J’ai besoin de ma maison.”

Locataire silencieux, l’avocat répond

Kalu a donné à sa locataire un avis N12 en avril dernier – un formulaire en vertu de la Loi sur le logement et la location de l’Ontario pour informer les locataires de l’intention d’un propriétaire d’emménager. Elle a également signifié au locataire plusieurs avis N4 pour non-paiement.

L’avocat Michael Thiele, qui représente le locataire et l’occupant masculin, a déclaré dans un courriel que ses clients ont “le droit d’occuper les lieux pour une durée indéterminée”.

“Tout le monde sait à quel point l’inflation a fait monter en flèche les loyers. L’abordabilité est un énorme problème. Déménager dans la rue n’est pas une option”, a écrit Thiele.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le locataire n’avait pas payé de loyer, Thiele a suggéré à Kalu d’en parler à la LTB “si elle pense qu’on lui doit réellement un loyer”, mais n’a pas précisé ni fourni de preuve de paiement lors du suivi de CBC.

Kalu a une demande distincte ouverte auprès de la LTB pour non-paiement du loyer par le locataire.

REGARDER | Kalu tente d’entrer chez elle pour la 5e fois avec CBC Ottawa :

«Je suis une épave»: un propriétaire d’Ottawa dit que les locataires sont difficiles, les retards du tribunal causent du stress Elsie Kalu, qui a acheté une maison à Orléans en avril 2022, affirme que les locataires ne lui permettent pas d’entrer dans la maison et refusent de payer le loyer. Elle a déposé une demande d’expulsion, mais les arriérés à la Commission de la location immobilière signifient qu’elle n’a pas encore de date d’audience.

Selon les déclarations de Kalu, les occupants ont refusé de la laisser inspecter la maison à quatre reprises malgré des préavis de 24 heures – en affichant des lettres de médecins sur leur porte citant des préoccupations liées au COVID indiquant qu’ils n’étaient pas vaccinés.

Thiele a répondu à cela en déclarant que le ménage a “le droit de se protéger”.

Un propriétaire peut entrer dans un logement locatif après avoir donné un préavis de 24 heures pour effectuer une inspection pour voir s’il est en bon état, pour effectuer des réparations ou pour “toute autre raison raisonnable” énoncée dans le bail, selon les locations résidentielles. Loi.

Les occupants ont également refusé de laisser un évaluateur évaluer la maison, indique la soumission de la CLI, de sorte que Kalu n’a pas pu obtenir de financement auprès de sa banque – la forçant à retarder la clôture et à utiliser un prêteur privé avec un taux d’intérêt de 8,99 % et deux pour cent des frais du prêteur.

“Les droits d’entrée sont stipulés dans la Loi sur la location à usage d’habitation. Ce n’en est pas un”, a écrit Thiele. “Pourquoi un locataire devrait-il permettre à un propriétaire d’entrer dans une propriété pour fouiner ? Il s’agit de la maison du locataire et faire valoir que le locataire devrait ouvrir sa porte aux caprices du propriétaire ne tient pas compte du fait qu’une personne a le droit à l’intimité dans sa maison . Le locataire n’a pas besoin d’une raison pour refuser. Le propriétaire a besoin d’une raison légale pour entrer — la différence est importante.

La États de la loi un propriétaire peut entrer pour permettre à un éventuel créancier hypothécaire ou à un assureur de voir le logement.

La soumission de Kalu au LTB indique également qu’un occupant lui a dit que “la maison est délabrée”, mais a refusé de permettre aux commerçants qu’elle a embauchés d’entrer.

Thiele a déclaré que son client n’était pas d’accord avec cette caractérisation et a déclaré que le locataire pourrait déposer une plainte contre Kalu auprès du LTB pour l’état de la maison, invoquant une réduction de loyer.

À gauche, l’avis d’intention d’entrer de 24 heures de Kalu affiché sur la maison. A droite, un panneau mis en place par les occupants indiquant qu’ils sont en quarantaine. (Soumis par Elsie Kalu)

Kalu a déclaré dans son mémoire que la première fois qu’elle a rencontré le locataire et l’occupant masculin, ils ont fermé la porte du garage sur sa tête et celle de sa fille.

En réponse, Thiele a déclaré que les locataires peuvent avoir le droit “de repousser les intrus qui refusent de partir” et que les propriétaires peuvent appeler la police s’ils estiment avoir été lésés.

CBC a demandé à la LTB des observations ou des réponses déposées par le locataire concernant les demandes d’expulsion et de non-paiement de Kalu, mais la LTB a déclaré n’en avoir trouvé aucune.

REGARDER | Le défenseur des petits propriétaires parle de solutions possibles pour l’arriéré de la CLI :

Un expert dit que le retard de la CLI cause une “punition cruelle et inhabituelle” au propriétaire d’Orléans Varun Sriskanda, membre du conseil d’administration de Small Ownership Landlords of Ontario, affirme que la résolution de l’arriéré à la Commission de la location immobilière devrait être une priorité pour la province.

CBC s’est entretenu avec l’ancien propriétaire qui a déclaré qu’il louait la maison au locataire depuis environ une décennie.

Il a dit qu’il avait commencé à avoir des problèmes avec les deux occupants juste avant la pandémie, lorsqu’il les a informés qu’il voulait vendre la maison après avoir reçu un diagnostic de cancer.

L’ancien propriétaire a déclaré que la CLI l’avait également échoué, car il n’avait jamais réussi à passer une audience d’expulsion après en avoir demandé une.

Qui est responsable des propriétaires défaillants ?

« Ma colère contre [the tenant] est limité, mais ma colère contre le gouvernement, ma colère contre LTB, c’est ce qui me rend vraiment fou », a déclaré Kalu.

“Ils ne devraient pas laisser cela arriver.”

Dans un courriel à CBC, la Landlord Tenant Board de l’Ontario accuse le gouvernement de l’Ontario moratoire temporaire suspendant les audiences d’expulsion de mars à août 2020 pour ses temps d’attente et son arriéré plus longs que la moyenne. Il s’efforce de moderniser les opérations et d’embaucher plus de personnel pour aider à résorber l’arriéré, a écrit un porte-parole.

Il indique qu’au 30 septembre, il y avait 36 ​​arbitres à temps plein et 47 à temps partiel à la CLI.

La CLI n’a pas répondu si la commission était responsable du manquement aux petits propriétaires, renvoyant la question au bureau du procureur général de l’Ontario. Ce bureau a refusé de commenter.

Lorsqu’on lui a demandé qui pouvait indemniser les petits propriétaires qui sont devenus sans abri, ont perdu leur maison et ont perdu des milliers de dollars en arriérés en raison des retards de la CLI, le tribunal a renvoyé CBC au ministère du Logement de l’Ontario.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des discussions pour créer des considérations distinctes pour les petits propriétaires dans la Loi sur la location à usage d’habitation, qui, selon les défenseurs, permet à certains de passer entre les mailles du filet, la LTB a de nouveau référé CBC au ministère du Logement.

Le ministère du Logement n’a pas non plus répondu directement à ces questions, mais a déclaré qu’il s’engageait pour le bien-être des Ontariens, poursuivait son travail de prévention de l’itinérance et “s’assurait que les locataires et les propriétaires soient traités équitablement”.

Small Ownership Landlords of Ontario, qui défend les petits propriétaires comme Kalu, qualifie les retards de la CLI de “punition cruelle et inhabituelle”. (Francis Ferland/CBC)

“C’est une punition cruelle et inhabituelle [for Kalu]”, a déclaré Varun Sriskanda, membre du conseil d’administration de Small Ownership Landlords of Ontario, un groupe à but non lucratif pour les petits propriétaires.

Le LTB doit régler son arriéré dès que possible, a déclaré Sriskanda.

Il doit embaucher plus d’arbitres et cesser de tenir des audiences virtuellement, car cela autorise les retards et les distractions de ceux qui ne maîtrisent pas la technologie, a-t-il déclaré. La 19 millions de dollars du gouvernement de l’Ontario promis cette année aux tribunaux n’ira pas assez loin, a-t-il dit.

“C’est un gâchis absolu”, a déclaré Sriskanda. “Cela fait entièrement défaut aux locataires et aux propriétaires.”