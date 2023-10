Une mère et sa fille américaines sont portées disparues en Israël. Leur famille affirme que le Hamas les tient en otage

EVANSTON, Illinois (AP) — Judith Raanan et sa fille adolescente, Natalie Raanan, étaient ravies de se rendre en Israël pour célébrer le 85e anniversaire d’un proche et les fêtes juives, selon leur rabbin.

Le couple avait envoyé des mises à jour au fur et à mesure que le voyage avançait et profitait de « ce moment vraiment spécial entre maman et fille », a déclaré Meir Hecht.

La famille n’a eu aucune nouvelle de sa mère ni de sa fille depuis une semaine, après que le Hamas a lancé une attaque surprise sans précédent. La communauté de sa banlieue au nord de Chicago craint de faire partie des quelque 150 personnes enlevées par des militants du Hamas.

« Nous avons reçu cette terrible nouvelle selon laquelle Judith et sa fille Natalie ont disparu et ont apparemment été prises en otages à Gaza », a déclaré Hecht. « C’est comme si notre communauté avait été violée. »

Ils célébraient Sim’hat Torah, une fête juive festive qui marque la conclusion de la lecture annuelle de la Torah. Ils se trouvaient à Nahal Oz, un kibboutz en Israël situé à environ 1,61 kilomètre de la frontière avec Gaza.

Natalie Raanan, 17 ans, a récemment obtenu son diplôme d’études secondaires et avait hâte de faire une pause et de rendre visite à sa famille à l’étranger, a déclaré son oncle, Avi Zamir, lors d’un événement communautaire pour les Raanans à Evanston jeudi soir.

« Personne gentille. C’est une chérie. Elle adore les animaux », a déclaré Zamir. « Nous avons peur pour elle. Nous prions pour elle. Nous espérons qu’elle est avec sa mère.

En larmes, la tante de Natalie Raanan, Sigal Zamir, a déclaré : « Je prie pour qu’ils reviennent vivants. Ils sont innocents et aimants, et ils n’ont rien fait.

Juste avant de partir pour Israël, Judith Raanan a déposé un livre de prières rose pour la fille de 7 ans des Hecht, qui adore cette couleur, a déclaré Yehudis Hecht, l’épouse du rabbin et amie de Judith.

« Judith, nous pensons à toi. De votre résilience, de votre espoir, de votre amour, de votre générosité, de votre foi et de votre force », a déclaré Yehudis Hecht. « Nous savons que vous êtes une femme forte et nous prions pour vous revoir très bientôt en toute sécurité avec votre chère Natalie. »

___

Savage a rapporté de Chicago et est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.

Melissa Perez Winder et Claire Savage, Associated Press