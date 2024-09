Une mère et des grands-parents accusés de meurtre pour la mort d’une fillette émaciée de Virginie-Occidentale

CHARLESTON, Virginie-Occidentale — Un grand jury a rendu mardi un acte d’accusation pour meurtre contre la mère et les deux grands-parents d’une jeune fille de 14 ans de Virginie-Occidentale dont le corps émacié a été retrouvé à son domicile.

Le corps de Kyneddi Miller a été retrouvé en avril dans la communauté de Morrisvale, dans le comté de Boone. Son cas a donné lieu à une enquête de l’État pour déterminer si les forces de l’ordre et les services de protection de l’enfance auraient pu intervenir pour empêcher sa mort.

Les députés répondant à un rapport de décès à domicile ont trouvé la fille dans une salle de bain et ont déclaré que son corps était « émacié jusqu’à un état squelettique », selon une plainte pénale déposée auprès du tribunal d’instance du comté de Boone.

La plainte indiquait que l’adolescente souffrait d’un trouble alimentaire qui entraînait des « affections visibles » et des problèmes physiques, mais que la mère n’avait pas cherché à obtenir de soins médicaux pour elle depuis au moins quatre ans. Miller était scolarisée à domicile à l’époque.

Des accusations de négligence envers enfant ont initialement été portées contre la mère de la jeune fille, Julie Miller, et ses grands-parents Donna et Jerry Stone.

Mardi, le grand jury les a inculpés de meurtre d’un enfant par un parent, un tuteur ou un gardien par défaut ou refus de fournir les nécessités de la vie, et de négligence envers un enfant ayant entraîné la mort, a déclaré le procureur du comté de Boone, Dan Holstein.

Une audience de mise en accusation a été fixée au 18 octobre. On ignore encore si les trois accusés étaient représentés par un avocat. Holstein a déclaré qu’une copie de l’acte d’accusation ne serait pas rendue publique avant mercredi.

Brian Abraham, chef de cabinet du gouverneur Jim Justice, a déclaré que la police d’État avait été appelée pour vérifier l’état de la jeune fille à son domicile en mars 2023, mais n’avait trouvé aucune indication qu’elle avait été maltraitée. Un policier a alors suggéré de manière informelle au bureau local des services sociaux qu’elle avait peut-être besoin de ressources en matière de santé mentale.

Mais aucun contrôle de suivi n’a été effectué, selon Abraham. Le policier a indiqué que Miller lui semblait en bonne santé, mais elle a déclaré que l’anxiété liée à la présence de personnes à cause de la COVID-19 l’empêchait de quitter son domicile.

Justice, un républicain, a qualifié la mort de Miller de tragique et a déclaré qu’elle était « tombée entre les mailles du filet ».

Le Département des services sociaux de l’État exige désormais que les cas potentiels de maltraitance et de négligence soient signalés à un numéro de téléphone d’accueil afin qu’ils puissent être officiellement documentés. Ces exigences de renvoi font désormais partie de la formation lors des événements de l’académie de police de l’État, a déclaré Abraham.

En vertu du code de l’État, les parents d’élèves scolarisés à domicile sont tenus de procéder à des évaluations scolaires annuelles, mais ils ne doivent les soumettre à l’État qu’après la troisième, la cinquième, la huitième et la 11e année. Le fait de ne pas signaler les évaluations peut entraîner le renvoi de l’enfant du programme d’enseignement à domicile et la prise de mesures par le comté pour absentéisme, selon Abraham.

La sénatrice d’État Patricia Rucker, qui est une républicaine du comté de Jefferson et une ancienne enseignante d’école publique qui a scolarisé ses cinq enfants à la maison, a déclaré que blâmer les lois sur l’enseignement à domicile pour la mort de la fillette « est malavisé et injuste, jetant des calomnies injustifiées sur une population qui obtient de très bons résultats scolaires ».

Rucker a déclaré que le système de protection de l’enfance est « surchargé de travail et sous-financé » et que les dirigeants de l’État « recourent à des lois sur le rejet de la faute et la désignation de boucs émissaires en matière d’enseignement à domicile plutôt que de s’attaquer aux véritables causes ».

Les démocrates de la Chambre des représentants ont fait pression, sans succès, pour un projet de loi qui suspendrait ou refuserait potentiellement la demande d’un parent de faire l’école à la maison si un enseignant avait signalé une suspicion de maltraitance envers un enfant : la « loi Raylee » doit son nom à une fillette de 8 ans décédée des suites de maltraitance et de négligence en 2018 après que ses parents l’eurent retirée de l’école. Les éducateurs de son école primaire avaient informé les services de protection de l’enfance d’un éventuel abus.

Les républicains contrôlent les deux chambres de l’Assemblée législative.