Une mère en difficulté décède après s’être retrouvée coincée dans une poubelle de charité alors qu’elle fouillait dans les dons

Une JEUNE maman est décédée après avoir été piégée dans une poubelle de charité alors qu’elle fouillait désespérément les dons.

Alarrah Lawrence, 33 ans, a été retrouvé pendu « à moitié dedans, à moitié dehors » d’une banque de vêtements en Australie-Occidentale lors d’une sombre découverte matinale.

La mère d'un enfant est décédée alors qu'elle était coincée dans une banque de vêtements caritative

Alarrah Lawrence, 33 ans, a été découvert piégé dans une banque de vêtements en Australie occidentale

Des images de vidéosurveillance examinées par les flics montrent que la mère d’un enfant se rend dans le centre commercial Stockland Baldivis à Rockingham mardi vers 1h40 du matin, avant de se garer et de s’approcher de la poubelle.

Elle s’est ensuite levée sur un seau en plastique pour se remonter suffisamment pour regarder dans le bac de charité Good Sammys avant de commencer à fouiller dans les vêtements, le Australie occidentale rapports.

Mais la jeune maman aurait alors glissé du seau – laissant la moitié supérieure de son corps coincée dans la poubelle et ses pieds pendants.

Tragiquement, Mme Lawrence n’a été retrouvée que quelques heures plus tard, lorsqu’un membre du public l’a aperçue en train de sortir de la poubelle après 5 heures du matin, avec des vêtements éparpillés sur le sol sous ses pieds.

Le sergent-détective de Rockingham, Andrew Elliott, a déclaré que l’analyse suggère qu’elle est décédée des suites d’une asphyxie.

« À travers notre enquête jusqu’à présent, il semble qu’il s’agisse d’une mort non suspecte où une personne est décédée tragiquement dans des circonstances très malheureuses », a-t-il déclaré.

« Il semble qu’elle soit devenue piégée et incapable de se retirer de la poubelle. »

Il a ajouté que cela aurait été « très, très confrontant » pour le passant qui l’a trouvée en premier.

La police pense que la jeune maman est morte d'asphyxie

Le petit ami au cœur brisé de Mme Lawrence l’a saluée comme son «âme sœur» dans un hommage sincère.

« C’est un monde cruel », a-t-il écrit sur Facebook.

« Je ne peux pas croire que tu sois parti. Je suis dévasté et les mots ne peuvent pas expliquer.

« Tu vas me manquer et j’aimerais juste pouvoir te dire que je t’aime une fois de plus mon âme soeur. »

Des hommages floraux ont été laissés sur les lieux, avec des amis et la famille décrivant Mme Lawrence, maman d’un fils de 15 mois, comme une « fusée de poche » et une « bouffée d’air frais ».

Selon les habitants de la région, les gens sont souvent vus fouiller dans les banques caritatives au petit matin.

« Il y a toujours des vêtements éparpillés autour de ces poubelles », a déclaré un voisin.

« C’est pourquoi ils ont récemment installé une caméra de vidéosurveillance et une lumière dans le parking. »





Melanie Kiely, PDG de Good Sammys, a partagé les condoléances de l’association avec les proches de Mme Lawrence alors qu’ils assistaient la police dans son enquête.

« Nous sommes choqués et attristés d’apprendre la nouvelle ce matin », a-t-elle déclaré.

« Nos pensées immédiates vont aux amis et à la famille de la femme impliquée. »