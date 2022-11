Une mère en deuil court un marathon par jour autour du bâtiment du ministère de la Colombie-Britannique pour sensibiliser à la crise de la drogue

Au cours du mois dernier, Jessica Michalofsky a couru un marathon presque tous les jours de la semaine, tournant en rond autour du bâtiment du ministère de la Santé à Victoria de 11 h à 17 h.

Avec un groupe de jusqu’à 20 personnes qui la soutiennent certains jours – y compris des coureurs remplaçants qui l’ont récemment aidée à parcourir la distance quotidienne en raison de sa tendinite – Michalofsky a parcouru un total d’environ 800 kilomètres depuis le 3 octobre alors qu’elle court pour élever sensibilisation à la crise des drogues toxiques en Colombie-Britannique.

Elle vise à continuer à courir tous les jours de la semaine pour faire pression sur le gouvernement pour qu’il prenne davantage de mesures contre la crise – notamment en fournissant un approvisionnement sûr et plus accessible – après avoir perdu son fils Aubrey, 25 ans, à cause de drogues toxiques il y a quelques mois.

“D’une certaine manière, je fais ça pour l’exposition, je fais ça pour la publicité, et je fais ça pour faire honte au gouvernement et pour faire pression sur lui, ainsi que pour sensibiliser”, a-t-elle déclaré.

Le fils de Michalofsky est l’un des presque 1 500 Britanno-Colombiens décédés à la suite de la crise entre janvier et août 2022. Plus de 10 000 personnes dans la province ont perdu la vie depuis que l’urgence de santé publique a été déclarée pour la première fois en avril 2016.

Aubrey venait de terminer un diplôme en droit et justice du Selkirk College de Castlegar, en Colombie-Britannique, a-t-elle déclaré.

Aubrey Michalofsky avait 25 ans lorsqu’il est décédé d’une overdose le 30 août. (Soumis par Jessica Michalofsky)

Inquiet pour sa santé alors qu’il luttait contre la drogue, Michalofsky avait déménagé Aubrey de Victoria à Winlaw dans le West Kootenay, où ils avaient de la famille élargie.

“Je suis devenue tellement inquiète de l’avoir ici à Victoria”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle voulait déplacer Aubrey dans une nouvelle communauté où il pourrait commencer à obtenir l’aide dont il avait besoin.

Aubrey suivait un programme de récupération à la méthadone depuis deux ans, a-t-elle déclaré. Mais vivant à Winlaw, il devait parcourir plus de 50 kilomètres par jour pour recevoir sa dose de méthadone sous surveillance.

Michalofsky dit que la mort de son fils était évitable.

“J’ai vu mon fils essayer très fort. J’ai vraiment essayé de l’aider, mais il y avait juste un manque de ressources, un manque d’accès aux ressources”, a-t-elle déclaré.

“Ce n’est pas une thérapie à faible barrière.”

Le coroner, enquêtant sur la mort d’Aubrey, a trouvé du fentanyl dans son système.

“Il est évident qu’il ne connaissait pas la puissance … il n’avait certainement pas l’intention de mourir. J’étais censé le rencontrer plus tard dans la journée, donc tout ce qu’il a fait était complètement involontaire”, a déclaré Michalofsky.

Approvisionnement sûr inaccessible

Michalofsky a déclaré que la plupart des programmes d’approvisionnement sécuritaire prescrits de la province sont basés dans les centres urbains, ce qui les rend inaccessibles à ceux qui vivent dans des zones plus rurales.

Jeudi, elle dit avoir rencontré la ministre de la Santé mentale et des Dépendances Sheila Malcolmson et l’agente de santé provinciale Bonnie Henry.

“Ils ont reconnu qu’ils n’en faisaient pas assez. Je pense que c’est une façon juste de résumer ce qu’ils ont dit”, a déclaré Michalofsky, qui plaide également pour plus de centres de traitement, une meilleure éducation et plus de ressources pour les parents.

Dans une déclaration à CBC, Malcolmson a déclaré que des histoires comme celle d’Aubrey “motivent et informent notre travail continu pour sauver des vies de l’approvisionnement en médicaments empoisonnés”.

“Au cours de la dernière année, les autorités sanitaires ont élargi les programmes d’approvisionnement plus sûr prescrits dans toute la province, une approche unique en son genre au Canada.”

Le maire et le chef des Verts prendront la parole lors d’un rassemblement

Dans le but de sensibiliser encore plus, Michalofsky devait organiser un rassemblement à Victoria vendredi.

Les conférenciers de l’événement, qui devait avoir lieu à 11 h HP au coin des rues Pandora et Blanchard, devaient inclure la mairesse de Victoria, Marianne Alto, et la chef des Verts de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau.

Michalofsky dit qu’elle poursuivra sa manifestation devant le bureau du ministère jusqu’à ce que le gouvernement prenne des mesures significatives dans la manière dont il aborde l’approvisionnement sûr. (Nouvelles de Radio-Canada)

Michalofsky espère qu’elle pourra empêcher ce qui lui est arrivé pour d’autres familles.

“C’était mon fils unique, et mon monde ne sera plus jamais le même… si je peux aider d’autres personnes à ne pas perdre leurs proches, j’ai l’impression qu’Aubrey le voudrait et c’est son héritage d’aider les autres”, a-t-elle déclaré. .