Une mère en deuil a ordonné de retirer le jardin commémoratif qu’elle a construit pour son fils adolescent de l’extérieur de sa propre maison

Une mère au cœur brisé a reçu l’ordre de retirer un jardin commémoratif de l’extérieur de sa propre maison pour son fils décédé le 16e date d’anniversaire.

Emma Collins a été forcée de démolir le jardin spécial par le groupe Aster, l’association de logement qui possède le bloc d’appartements à Portland, dans le Dorset.

Daniel est décédé dans un accident de quad le jour de son 16e anniversaire Crédit : BNPS

Son association de logement a exigé qu’elle supprime le jardin spécial Crédit : BNPS

Elle a créé le jardin sur une petite parcelle de terrain à l’extérieur de son appartement au rez-de-chaussée après la mort de son fils Daniel dans un accident de quad en 2010.

La mère a trouvé un grand réconfort dans le jardin tout en pleurant son fils et a été horrifiée lorsqu’on lui a dit qu’il devait être arraché.

L’association de logement l’a appelée pour lui dire que le mémorial faisait obstruction et le qualifiait de « terrain vague ».

Une gentille voisine a même lancé une pétition demandant qu’elle puisse garder le jardin, qui a obtenu le soutien de plus de 260 personnes.

L’espace de 14 pieds sur six pieds est rempli de fleurs, de gnomes, de lumières et d’une image de Daniel au centre et certaines de ses cendres y sont dispersées.

Mme Collins, 48 ​​ans, a déclaré: « J’ai reçu un appel téléphonique d’un homme du groupe Aster et il a commencé par dire qu’il voulait parler du terrain vague devant mon appartement.

« Il a expliqué que parce que c’était une zone commune, il fallait que ce soit clair. J’étais absolument dégoûté. C’était horrible.

‘TRÈS RÉCONFORTANT’

« J’ai commencé à travailler sur le jardin en août dernier et je ne l’ai terminé que ce mois-ci. Je suis là-bas pour nettoyer les mauvaises herbes et m’en occuper tous les jours.

« Le sol n’avait pas été touché depuis 30 ans et personne d’autre n’a de raison d’y aller.

« C’était un état absolu avant que je ne le nettoie – nous devions déterrer toutes les racines des arbres et nettoyer le verre brisé et les déchets. Ils ne s’y sont pas opposés.

« Construire le jardin commémoratif en l’honneur de Daniel a été très réconfortant pour moi et j’y ai dispersé une partie de ses cendres.

« Après la mort de Daniel, ma santé mentale était très mauvaise et je ne suis pas sorti, mais le jardin me donne un endroit où m’asseoir et je peux discuter avec les gens qui passent. Je reçois des compliments à ce sujet toute la journée, tous les jours.

« Cela signifie tout pour moi. Je suis complètement dépassé par le soutien que j’ai reçu et cela m’a vraiment donné envie de me battre pour garder le jardin.

« Certaines personnes ont même proposé de m’aider à acheter le terrain. »

Un porte-parole du groupe Aster a déclaré: « Nous sommes vraiment désolés d’avoir causé de la détresse à notre cliente en lui demandant de retirer le mémorial.

« » Nous comprenons que les clients peuvent vouloir ajouter des touches personnelles aux espaces communs, cependant, nous avons la responsabilité de nous assurer qu’ils sont dégagés afin qu’ils soient en sécurité et que tout le monde dans le bâtiment puisse profiter des espaces.

« Nous serons en contact avec Mlle Collins pour discuter plus en détail de l’utilisation de la zone et aider, dans la mesure du possible, à trouver une solution alternative. »

Emma a été dévastée par la décision Crédit : EmmaCollins/BNPS