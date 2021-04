Une maman a fait rage contre le tueur « monstre » qui a battu à mort sa fille enceinte et son bébé à naître parce qu’il ne voulait pas d’enfants.

Dmitry Vasyukovich, 36 ans, a matraqué Marina Vodeyko, 33 ans, très enceinte, quinze fois avec un tuyau métallique qui lui a ouvert la tête à Omsk, en Russie.

Dmitry Vasyukovich, 36 ans, est emprisonné depuis 18 ans Crédit: Comité d’enquête

Marina Vodeyko, 33 ans, très enceinte, a été matraquée Crédit: Réseaux sociaux

L’homme a été emprisonné pendant 18 ans pour avoir tué son amant et leur fils à naître.

Il a ensuite mis le feu à son appartement avec de l’essence et a fui les lieux.

Il a été pris au piège après que sa caméra de bord soit restée allumée dans sa voiture garée et l’a aperçu en train de quitter son appartement après le meurtre barbare.

L’enfant à naître est décédé 15 minutes après sa mère, selon des rapports citant les forces de l’ordre.

Vasyukovich a été arrêté et a avoué peu de temps après, participant à une reconstitution policière vidéo pour montrer comment il l’a tuée.

Un tribunal a appris que les deux hommes étaient dans une relation intermittente depuis dix ans et qu’elle avait arrêté de prendre la pilule sans le lui dire parce qu’elle avait envie d’un bébé aux yeux bleus – comme le sien.

L’employée du chemin de fer n’avait pas voulu d’enfant et a proposé de payer pour un avortement, devenant furieuse lorsqu’elle a refusé.

Il a déménagé pour un travail à Moscou, puis a reculé de 1700 milles – pour la tuer.

La mère de la victime, Alfiya, l’a dramatiquement confronté dans la cage du tribunal.

« Regarde-moi dans les yeux, monstre, » lui dit-elle.

«Tu as dormi dans son lit. Tu as joué à Dieu, tu voulais la finir et tu as tué.

« Vous m’avez pris le sens de la vie. »

Elle a dit au juge: «Marina voulait que le bébé ait les yeux bleus.

« Bleu, comme celui de Dmitry. »

Le procureur de la République, Marat Abaidullin, a déclaré que Marina avait suggéré qu’ils ne vivaient pas ensemble mais qu’il lui avait versé de l’argent pour subvenir aux besoins de l’enfant.

Alfiya Vodeyko, 54 ans, mère de Marina Crédit: Réseaux sociaux

Dmitry Vasyukovich escorté dans la salle d’audience Crédit: Om1

«Vasyukovich voulait se sauver des frais d’entretien de l’enfant», a-t-il déclaré.

L’ami de Marina, Alyona Morozova, a déclaré qu’elle avait un «amour non partagé» pour lui et a admis ne pas prendre ses contraceptifs.

«Il ne l’aimait pas vraiment, il l’ignorait souvent», a déclaré une autre amie Olga Kasanich.

«À la mi-janvier, Marina m’a envoyé un texto disant qu’elle était enceinte et qu’il voulait qu’elle se fasse avorter.

« Elle m’a dit qu’elle voulait vraiment le bébé. »

Vasyukovich a déclaré au procès: « Je veux exprimer mes plus profonds regrets. »

Marina et leur fils à naître «resteront toujours dans mes souvenirs.

«Je m’en souviendrai toute ma vie. Je suis profondément désolé.

«J’essaierai par tous les moyens de compenser la perte subie par la famille des victimes….

«Au moment de l’acte, j’étais soumis à un très fort stress émotionnel et je ne comprenais pas le danger de mes actes.»

Il a été condamné à 18 ans de prison et condamné à verser 24 000 £ d’indemnisation à sa famille.