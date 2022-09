Une mère éléphant empêche son veau curieux d’approcher les touristes

En tant qu’enfant, nos parents nous ont tous dit de ne pas accepter de friandises d’étrangers ou d’aller avec quelqu’un que nous ne connaissons pas. Bien que ces instructions puissent être communes à toutes les familles, une vidéo virale montre que même les éléphants semblent donner un enseignement similaire à leurs petits. Dans le clip, téléchargé sur Twitter, on voit un éléphant empêcher son petit de se rapprocher des touristes alors que les défenses traversent une route. “Mère éléphant empêche son enfant d’approcher les touristes.” la légende lue.

Mère éléphant empêche son enfant d’approcher les touristes.. pic.twitter.com/ASruHsJKnn — Buitengebieden (@buitengebieden) 3 septembre 2022

La vidéo s’ouvre sur le jumbo émergeant des bois avec son mollet et essayant de traverser un sentier. Pendant que la mère marche vers l’autre côté de la route, son petit la suit de ses petites enjambées. Cependant, bientôt le veau est distrait par les touristes qui filmaient cet incident.

Sa curiosité éveillée, le veau s’écarte de son chemin et commence à s’approcher des touristes comme pour les voir de plus près. Mais, avant qu’il ne puisse s’approcher, la maman éléphant intervient pour protéger son petit. Elle guide doucement le bébé éléphant avec sa trompe et le ramène sur la route qu’ils étaient censés emprunter. À un moment donné, il semble également que la jumbo avertisse les touristes de rester à l’écart de son mollet alors qu’elle regarde droit vers eux tout en remuant sa trompe.

La vidéo a amassé plus de 1,5 million de vues sur Twitter tout en laissant les utilisateurs vraiment étonnés. “Ces créatures incroyables”, a écrit un utilisateur.

Ces créatures incroyables. — MP (@CaliBayGirl87) 3 septembre 2022

Celui-ci a prédit ce que le veau et sa mère auraient dit s’ils avaient pu parler.

« Mais mooom ! Ils ont l’air mignons ! “Je sais ma chérie mais ce sont des animaux sauvages et sauvages. On les appelle des humains. Tu ne devrais jamais t’approcher d’eux.” – WildcatPax (@PaxWildcat) 4 septembre 2022

Un autre soupçonne que le veau a peut-être vu des humains pour la première fois, ce qui l’a incité à les approcher par curiosité.

Ils vivent leur vie avec désinvolture en marchant en mangeant. Peut-être que le petit voit des humains pour la première fois, alors il est devenu curieux car les éléphants sont vraiment intelligents. Mais l’aîné plus expérimenté l’arrête car il en a vu plus sur ce monde que ce petit. — Gaurav (@Gaurav_is_here_) 4 septembre 2022

«Maman dit:« éloigne-toi de ces humains. Vous ne savez pas où ils ont été », a écrit un autre utilisateur.

Maman dit, “éloigne-toi de ces humains. Tu ne sais pas où ils sont allés.” 😆 – Paula Sc- 🇺🇦 (@ pjs0210) 3 septembre 2022

« C’est à ça que servent les parents. Enseigner aux jeunes les périls de la vie. Éloignez-vous des humains à tout prix, bébé », lit-on dans un commentaire.

C’est à ça que servent les parents. Enseigner aux jeunes les périls de la vie. Éloignez-vous des humains à tout prix, bébé. – D’où une ombre horrible (@88ClaphamCommon) 3 septembre 2022

La vidéo était devenue virale pour la première fois en 2016, mais a refait surface pour étonner à nouveau Internet.

