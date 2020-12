Un veuf poursuit Jaguar Land Rover pour un « sélecteur de vitesses défectueux » après que sa femme a été écrasée et tuée par son propre SUV de luxe qu’elle pensait avoir été laissé dans le parc.

Shadi Farhat, 41 ans, est sortie de son SUV Range Rover 2017 quand il a commencé à reculer, la piégeant sous le volant dans les images horribles partagées par la famille avec CBS dans le cadre du procès.

La mère de deux enfants de Los Angeles s’est levée avant de s’effondrer et elle est décédée quelques jours plus tard dans l’accident de 2018.

Son mari Michael, qui élève désormais seul leurs deux filles, blâme le sélecteur de vitesse qui utilise un cadran au lieu d’un bâton.

Il a intenté une action en justice contre Jaguar Land Rover pour le « sélecteur de vitesses défectueux » qui, selon lui, peut semer la confusion chez les conducteurs.

Il a déclaré à CBS News: « Elle s’en plaignait beaucoup, » Je ne peux pas dire quand c’est dans le parc, je ne peux pas dire si c’est à l’envers, je ne peux pas dire si c’est en voiture « .

Michael a cité des documents de l’entreprise datant de 2017 dans son procès qui prétendaient montrer que l’entreprise était au courant de centaines de plaintes potentielles en cas de litige dans des voitures équipées d’un sélecteur de vitesse.

Il affirme que 28 plaintes se sont produites à elles seules dans le modèle Range Rover.

Gina Warsavsky dit avoir subi un accident similaire le mois dernier lorsque son SUV l’a renversée et lui a écrasé la main droite, ce qui l’a obligée à subir une chirurgie reconstructive.

Elle a dit qu’elle pensait avoir laissé la voiture dans le parc quand elle est sortie et qu’elle a commencé à reculer vers elle.

Gina, que nous poursuivons également Jaguar Land Rover, a déclaré: « C’était horrible. C’était un cauchemar qui me hante à jamais.

La National Highway Traffic Safety Administration a passé près de quatre ans à enquêter sur des lits pliants non intentionnels impliquant un sélecteur de vitesse dans les voitures Jaguar Land Rover.

Ils ont mis fin à leur enquête en août après avoir échoué à identifier des défauts mécaniques ou électroniques, accusant plutôt une « erreur de l’opérateur ».

Dans les dossiers judiciaires, Land Rover a également nié la faute et déclaré que les accidents étaient la faute des conducteurs.

La NHTSA a déclaré qu’elle surveillait toujours le problème et qu’elle prendrait d’autres mesures si de nouvelles informations apparaissent.

L’avocat Dylan Ruga, qui représente à la fois Farhat et Warsavsky, a déclaré: « Les conducteurs sont confus et Land Rover sait que les conducteurs sont confus. Et c’est malheureusement le résultat inévitable de ce qui se passe lorsque les gens pensent que la voiture est garée et qu’elle ne l’est pas.

L’acteur de Star Trek, Anton Yelchin, est mort dans un accident pliable présumé en 2016 lorsque sa Jeep Grand Cherokee l’a piégé contre un pilier en brique.

Après l’incident, de nombreux constructeurs automobiles ont ajouté de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour éviter des accidents similaires, mais Land Rover n’a ajouté cette fonctionnalité qu’en 2018 aux Range Rover hybrides.

La société a refusé de commenter les incidents à CBS en raison de poursuites judiciaires en cours.

Mais ils ont déclaré dans un communiqué: «Jaguar Land Rover North America LLC s’est engagé à assurer la sécurité de nos clients et est attristé d’apprendre ces incidents. Comme cette question est maintenant liée à un litige en cours, nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage.

La NHTSA encourage les propriétaires de véhicules à signaler les défauts liés à la sécurité en ligne ou via la hotline de l’agence au 888-327-4236.