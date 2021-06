Une mère écossaise craignait de mourir alors que l’ex-monstre l’a brutalement battue et lui a enfoncé une cigarette allumée dans la bouche

Une mère traumatisée a raconté comment elle craignait de mourir alors que son ex monstre la battait et lui enfonçait une cigarette allumée dans la bouche au cours d’une campagne de terreur de cinq jours.

Candice Henderson, 37 ans, a été si grièvement blessée par les attaques de Ross Ramsay qu’un voisin sans méfiance a confondu ses gémissements d’angoisse avec les cris d’un animal mourant.

Violent Ramsay, 39 ans, a sans vergogne fait pleuvoir des coups de poing sur son ancienne petite amie, lui a botté le visage, lui a fracassé la tête à travers les portes et a poussé la cigarette brûlante entre ses lèvres.

Elle a perdu connaissance avec des brûlures douloureuses et un nez, des côtes, des dents de devant et des doigts cassés.

Stricken Candice a finalement été retrouvée par un flic qui est venu vérifier son rétablissement après une attaque antérieure de Ramsay, qui a été condamnée à 27 mois de prison pour la période prolongée d’agressions.

La victime, diagnostiquée avec un trouble de stress post-traumatique, a courageusement révélé une photo de ses blessures alors qu’elle racontait son enfer du 28 janvier au 1er février de l’année dernière en disant :

«Il y a encore des trous dans deux des portes par lesquelles il m’a fracassé la tête – et des taches de sang sur le sol.

«La dernière chose dont je me souviens, c’est de revenir pendant quelques secondes et de le voir courir vers moi pour me donner un coup de pied au visage.

« Il n’y avait plus de douleur, j’étais engourdi. J’ai vraiment pensé : ‘Aujourd’hui est le jour où je vais mourir’.

« Je revis le cauchemar tous les jours. J’ai le SSPT et je sursaute au moindre bruit.

« Je ne peux pas sortir de la maison et si jamais je sens une cigarette, je panique.

« J’ai été si bas que j’ai même essayé de mettre fin à mes jours.

« Je suis toujours terrifiée par cette vile créature, ce qui signifie que je vis toujours selon ses règles, mais je ne peux pas le laisser gagner.

« Il est vil, horrible et il ne changera jamais. Il a besoin d’aide, sinon quelqu’un pourrait mourir.

Ramsay a été enfermé pendant neuf mois en 2019 pour violences physiques

Candice a rencontré Ramsay en 2016, bien qu’il sache qu’il avait fait du temps pour sa part dans une attaque mortelle en 2012 contre un homme à Dundee.

L’ancien travailleur de soutien a déclaré: «Nous nous connaissions depuis des années. Il semblait plein de remords. Je lui ai donné une chance.

« J’étais maman et j’avais un travail à temps plein, en plus d’étudier la santé et le travail social. Il travaillait comme échafaudeur, donc c’était juste une vie normale. Il était gentil, gentil et bon avec mes enfants. »

Mais Candice a raconté comment Ramsay est devenu méchant et a commencé à se déchaîner.

Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, composez plutôt le « 55 ».

Gardez toujours de l’argent sur vous, y compris de la monnaie pour un billet de téléphone public ou de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à faible risque de la maison – par exemple, où il y a une sortie et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace.

Elle a déclaré: «Il m’attirait toujours avec des excuses.

« J’étais vulnérable car mon père mourait d’un cancer. Il est allé chez les médecins pour être référé à l’équipe de santé mentale.

«Mais ensuite, il a commencé à m’étrangler, à me pousser dans les choses et à me frapper au hasard.

« Je marchais sur des œufs avec son comportement contrôlant. »

Elle a salué Women’s Aid comme une bouée de sauvetage pendant ses jours les plus sombres.

Ramsay a été enfermé pendant neuf mois en 2019 pour violences physiques. Le couple s’est séparé, mais Candice lui a autorisé l’accès des enfants au début de 2020. Elle a raconté comment elle avait plus tard pensé qu’il avait quitté la maison mais est revenue le trouver dans son lit.

Alors qu’ils se disputaient, Ramsay a battu Candice et lui a brûlé la bouche avec la cigarette.

Elle a déclaré: «Il m’a jetée dans les escaliers et s’est enfui. J’ai pu appeler la police et j’ai été transporté à l’hôpital avec une commotion cérébrale, des ecchymoses et des coupures.

Deux jours plus tard, alors qu’elle se remettait dans son lit, Ramsay entra et verrouilla la porte. Candice se réveilla pour le trouver debout au-dessus d’elle.

Il l’a battue et l’a traînée de pièce en pièce alors qu’elle tentait désespérément d’appeler à l’aide.

La courageuse maman, qui avait besoin de remodeler son visage, a même tenté de s’échapper par une fenêtre du deuxième étage, mais a été ramenée à l’intérieur, laissant des touffes de cheveux sur le sol.

L’arrivée du policier a finalement mis fin à son terrible calvaire.

Candice a déclaré : « Un voisin lui a demandé s’il était là pour l’animal mourant qu’elle pouvait entendre. Elle avait parcouru les rues à sa recherche – elle ne savait pas que c’était moi.

À Dundee Sheriff Court, Ramsay a admis avoir attaqué Candice dans son ancienne maison de la ville jusqu’à ce qu’elle perde connaissance, à cause de ses blessures graves et de sa défiguration permanente.

Avertissant que la prison était la seule option, le chef de la loi, Richard McFarlane, a déclaré : « Il ne s’agit pas d’un incident ponctuel.

« C’est un cours répété de brutalité qui a entraîné des blessures graves et une défiguration permanente. »

Candice est soutenue par Women’s Aid après avoir lutté contre la perte de mémoire, les cauchemars et l’anxiété.

Elle a salué Women’s Aid comme une bouée de sauvetage pendant ses jours les plus sombres.

Un appel de l’association lui a redonné espoir alors qu’elle sombrait dans la dépression.

Elle a déclaré: « J’étais réticente à leur parler au début, j’avais peur de faire confiance à qui que ce soit, mais maintenant je parle à mon assistant social la plupart du temps et le soutien a été incroyable. »

Travaillant avec une psychologue, Candice a ajouté : « Je suis toujours terrifiée par mon agresseur, mais je suis déterminée à trouver la force de vivre ma vie. J’aurais aimé les contacter plus tôt.

Elle a déclaré: « J’espère que mon histoire encourage toute personne coincée dans une relation abusive à se confier à quelqu’un – à n’importe qui – et à sortir avant qu’il ne soit trop tard. »

Besoin d’aide? Appelez gratuitement les Samaritains au 116 123.

