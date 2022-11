Une mère d’Uvalde poursuit la police et un armurier dans un massacre à l’école

WASHINGTON (AP) – La dernière conversation que Sandra Torres a eue avec sa fille de 10 ans concernait son excitation nerveuse à l’idée de faire partie de l’équipe d’étoiles de softball. Quelques heures plus tard, Eliahna Torres était l’une des 19 enfants et deux enseignants massacrés dans leur école primaire à Uvalde, au Texas.

Avec peu de fermeture et peu de réponses sur l’attente de 77 minutes des forces de l’ordre le 24 mai dans le couloir de l’école plutôt que d’affronter le tireur, Sandra Torres a déposé une plainte fédérale lundi contre la police, le district scolaire et le fabricant de l’arme utilisée par le tireur.

“Mon bébé n’est jamais sorti de l’école”, a-t-elle déclaré. « Il n’y a ni responsabilité ni transparence. Rien n’est fait. »

Le procès accuse la ville, le district scolaire et plusieurs services de police d’un “échec total” à suivre les protocoles des tireurs actifs et des violations des droits constitutionnels des victimes en les “barricadant” dans deux salles de classe avec le tueur pendant plus d’une heure. La ville, le district scolaire et la police n’ont pas immédiatement renvoyé les messages demandant des commentaires.

Torres est aidé par la branche juridique du groupe Everytown for Gun Safety. Son costume nomme également le fabricant du fusil semi-automatique de style AR que Salvador Ramos a utilisé pour tirer plus de 100 coups lors de l’horrible tir de masse.

La plainte fait partie d’un nouveau front juridique en pleine expansion dans la bataille judiciaire nationale sur les armes à feu. Alors que les armuriers sont généralement à l’abri, en vertu de la loi fédérale, des poursuites pour crimes commis avec leurs produits, les familles des victimes de la fusillade de 2012 à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, Connecticut, ont obtenu un règlement de 73 millions de dollars avec Remington, le fabricant de l’arme utilisée dans ce tournage il y a dix ans.

Le règlement est intervenu après que les victimes ont fait valoir avec succès que les poursuites pour commercialisation en vertu de la loi de l’État étaient une exception à la mesure d’immunité fédérale.

La nouvelle poursuite d’Uvalde allègue que les tactiques de marketing de Daniel Defence ont violé la Federal Trade Commission Act en utilisant par négligence des images militaristes, le placement de produits dans les jeux vidéo de combat et les médias sociaux pour cibler “les jeunes hommes vulnérables et violents”, a déclaré Eric Tirschwell, directeur exécutif d’Everytown. Droit.

“Ce n’est pas par accident qu’il est passé de ne jamais tirer avec une arme à feu à l’utilisation d’un Daniel Defence AR-15”, a déclaré Tirschwell, citant les conclusions d’un rapport rédigé par un comité d’enquête de la Chambre des représentants du Texas. “Nous avons l’intention de prouver que le marketing de Daniel Defense a été un facteur important dans les choix de Ramos.”

La société, basée à Black Creek, en Géorgie, n’a pas immédiatement renvoyé de message sollicitant des commentaires, mais lors d’une audition au Congrès au cours de l’été, le PDG Marty Daniels a qualifié la fusillade d’Uvalde et d’autres comme elle de “pur mal” et de “profondément troublant”. Pourtant, il a séparé les armes elles-mêmes de la violence, affirmant que les fusillades de masse en Amérique sont des problèmes locaux à résoudre localement.

Everytown fait également partie d’un procès similaire après une attaque par balle contre des spectateurs du défilé à Highland Park, dans l’Illinois, sur la base d’une loi de l’État. Si les arguments fondés sur la loi fédérale réussissent, cela pourrait ouvrir les armuriers à des poursuites civiles coûteuses alors que le pays est aux prises avec une violence armée croissante et une série brutale de fusillades de masse.

“Ce serait un pas en avant important pour tenir les fabricants d’armes responsables si leur marketing franchit une ligne”, a déclaré Tirschwell.

L’affaire nomme également le magasin d’armes où Ramos a acheté l’arme utilisée lors de la fusillade, ainsi qu’un autre AR-15 et des munitions, des achats totalisant des milliers de dollars, bien qu’une seule arme ait été utilisée lors de la fusillade. Un client a dit plus tard au FBI qu’il “ressemblait à… un tireur d’école”, selon le rapport de la Chambre des représentants du Texas.

Le rapport de juillet a révélé que près de 400 responsables de l’application des lois se sont précipités vers la fusillade de masse, mais “une prise de décision extrêmement médiocre” a entraîné plus d’une heure de chaos avant que le tireur ne soit finalement confronté et tué. Il a critiqué les forces de l’ordre étatiques et fédérales ainsi que les autorités locales pour ne pas avoir suivi la formation active des tireurs et avoir donné la priorité à leur propre sécurité par rapport à la vie des victimes.

Un autre parent dont l’enfant a été blessé dans la fusillade et deux parents dont les enfants étaient sur le campus à l’époque ont déposé la première plainte liée à la fusillade d’Uvalde fin septembre.

Pour Sandra Torres, l’affaire est aussi une autre façon de chercher des réponses sur la réponse bâclée de la police.

“Pendant 77 minutes, ils n’ont rien fait. Rien du tout », a-t-elle déclaré. “Elle ne saura jamais ce que c’est que de se marier, d’obtenir son diplôme, d’aller à son premier bal… n’oublie jamais leurs visages.”

