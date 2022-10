Une mère du Nouveau-Brunswick dit que sa fille non parlante a été confinée de force à l’école

Si vous entrez dans une pièce avec Lily Hyde, 14 ans, vous l’entendrez probablement rire avant de la trouver. Elle n’est pas votre adolescente stéréotypée et maussade qui est gênée par ses parents. En fait, elle s’illumine lorsqu’elle voit sa mère Chantelle entrer. Lily vit avec l’autisme non parlant et a environ l’âge d’un tout-petit.

“Elle est vraiment juste une petite chose douce et innocente”, a déclaré Chantelle, décrivant sa fille. “J’ai eu des parents d’autres enfants qui l’ont regardée et ont dit : ‘Mon Dieu, je n’ai pas entendu mon enfant rire comme ça depuis deux ans…’ mais elle pouvait me regarder 100 000 fois dans la journée et à chaque fois, c’est comme elle ne m’a pas vu depuis une semaine.

Ces moments de joie constituent la majeure partie de leurs journées à Rothesay, au Nouveau-Brunswick, mais sa mère admet qu’il y a des moments où Lily perd également le contrôle.

“Quand Lily devient très dérégulée et qu’elle est très angoissée, elle peut essayer de se gratter ou, vous savez, elle m’a mordu, malheureusement, à quelques reprises”, a déclaré Chantelle.

Cela s’est également produit dans la classe de Lily. Mais Chantelle affirme que le comportement dérégulé de Lily à l’école lui a été caché. Elle a cependant remarqué que Lily devenait plus agressive à la maison, se fermant sévèrement et exprimant même qu’elle ne voulait pas aller à l’école.

« Elle me regardait tous les matins à l’arrêt d’autobus scolaire, suppliant et disant non, mais je ne savais pas ce qui n’allait pas », raconte Chantelle.

C’était jusqu’à ce qu’une autre mère de l’école lui dise ce qu’elle avait vu.

“Elle est passée devant une pièce en voyant Lily à l’intérieur d’une porte vitrée, criant et claquant ses mains sur la fenêtre… un adulte a utilisé tout son poids pour maintenir cette porte fermée”, explique Chantelle. Elle peut à peine retenir ses larmes alors qu’elle décrit l’incident qui, selon elle, l’a tenue éveillée la nuit et tremblante pendant des jours d’incrédulité.

“C’est vraiment, vraiment difficile d’imaginer comment les gens pourraient faire ça à des enfants aussi jeunes et vulnérables.”

La plupart des lignes directrices provinciales stipulent que l’isolement et parfois la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours et uniquement dans des situations d’urgence. La politique d’éducation et de développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick stipule que l’isolement ne doit pas être utilisé sans le consentement des parents. Chantelle Hyde a dit qu’elle ne l’aurait jamais permis.

“Nous n’avons jamais discuté, jamais parlé”, a déclaré Chantelle. “Ils me mentaient littéralement devant mon visage lors de réunions essentiellement, s’ils étaient au courant de cela et ne me le disaient pas.”

Chantelle a dit qu’elle était laissée dans l’ignorance – un problème omniprésent à travers le Canada, en particulier pour les enfants handicapés. Des sondages informels en Colombie-Britannique, en Alberta et au Manitoba montrent que des centaines de parents canadiens apprennent que leurs enfants sont isolés ou retenus par d’autres parents ou pairs, et non par les écoles elles-mêmes.

Ce n’est pas surprenant pour Guy Stephens, le fondateur et directeur exécutif de l’Alliance Against Seclusion and Restraint, qui est basée dans le Maryland. L’Alliance n’a commencé qu’il y a trois ans et demi et a attiré plus de 20 000 abonnés en ligne. Il a créé la société à but non lucratif après avoir déclaré que son fils neurodivergent de 17 ans – qui souffre également de TDAH et d’anxiété – avait été physiquement retenu, traîné dans un couloir et jeté dans une salle de classe vide.

« Il en était devenu tellement traumatisé qu’il ne voulait plus retourner à l’école. Après beaucoup d’introspection, nous avons fini par l’enseigner à la maison pendant les deux années suivantes parce qu’il avait peur de revenir en arrière », a déclaré Stephens.

Stephens a donc commencé à rechercher qui était affecté par ces pratiques. Il a constaté que les pratiques d’isolement et de contention sont utilisées de manière disproportionnée sur les enfants handicapés et les enfants noirs et bruns.

“Les gens vous feront croire que c’est un jeune de 16 ans avec une attitude”, a-t-il déclaré. “Non ce n’est pas. Ce serait la valeur aberrante. Le plus souvent, c’est un enfant de sept ou huit ans… c’est plus facile à contrôler.

Il compare l’isolement à l’isolement – une pratique controversée pour les détenus. Stephens affirme que les gens ont recours aux contraintes et à l’isolement parce qu’ils pensent que c’est le seul outil de leur boîte à outils.

« Les enseignants croient souvent que c’est la seule chose qu’ils peuvent faire et qu’ils doivent le faire, sinon d’autres enfants ou eux-mêmes seront en danger. La vérité, cependant, si vous regardez les données, c’est que ce que nous constatons, c’est que les enseignants et les enfants sont plus susceptibles d’être blessés au moment où vous leur mettez la main dessus », a déclaré Stephens.

L’Alliance a identifié des méthodes clés qui ont fonctionné comme alternatives à la contention et à l’isolement.

Stephens a déclaré que les enfants qui ont déjà été retenus ou isolés ressentiront probablement du stress s’ils sont à nouveau présentés avec ce type de technique. Il a dit que cela pourrait conduire à un nouveau traumatisme, alimentant un cercle vicieux dans la salle de classe.

“Lorsque les enfants passent en mode combat ou fuite, leur aboyer des ordres n’est pas la solution. Vous devez les aider à se calmer. Les enfants – quand cela s’intensifie… ils ne sont pas capables de prendre des décisions rationnelles et logiques.

Aviva Dunsiger est une enseignante du primaire basée juste à l’extérieur de Hamilton, en Ontario. Elle a dit que lorsque les enfants s’aggravent, cela peut être débilitant pour une salle de classe.

“Il y avait des jets d’objets, des cris, en particulier avec un enfant non verbal… ce n’était pas un comportement délibéré, mais c’était un peu la réalité”, a déclaré Dunsinger qui, à l’époque, avait 31 enfants dans sa classe.

Elle a enseigné de la maternelle à la sixième année pendant 22 ans et a adopté un ensemble d’outils qui l’aident à gérer les crises.

« Dans un environnement de classe, cela peut signifier que je crée différents espaces pour les élèves en cherchant ce qui apaise les élèves individuellement. Comment pouvons-nous observer où pourraient se trouver les déclencheurs, puis réagir de manière proactive ? »

Elle note que bien que chaque éducateur emporte avec lui un parcours et une expérience différents, une de ses préoccupations personnelles est que beaucoup commencent sans le savoir un cycle qui se perpétue.

« Si les enfants sont toujours retirés et punis… cela peut être une prophétie auto-réalisatrice. Je m’inquiète pour les enfants qui entreraient déjà en ressentant ce stress.

De retour à Rothesay, au Nouveau-Brunswick, Chantelle Hyde travaille fort pour briser ce cycle. Elle a écrit aux candidats politiques lors des dernières élections provinciales, préconisant de mettre fin à l’utilisation de l’isolement et de la contention. Et plus récemment, elle s’est associée à l’Alliance Against Seclusion and Restraint pour publier une liste de ressources qui aident à s’éloigner de l’utilisation de ces types de techniques.

“Il pourrait être mis fin à l’isolement presque immédiatement sans effets préjudiciables graves pour les personnes dans la situation.”

