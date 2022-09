Une mère du nord du Manitoba affirme avoir été négligente en matière de soins de santé après l’expérience de mort imminente de sa fille

Une mère de la nation crie Mathias Colomb, dans le nord du Manitoba, partage son expérience et celle de sa famille au poste de soins infirmiers de la communauté isolée, affirmant que leurs inquiétudes concernant la respiration de leur fille n’ont pas été écoutées jusqu’à ce que la situation devienne critique.

Akita Colomb a déclaré que sa fille alors âgée de 7 mois, Lucillia François, avait commencé à avoir des difficultés respiratoires le 29 août.

La mère de trois enfants, âgée de 24 ans, a déclaré à CTV News pendant huit jours que la famille avait fait plusieurs allers-retours au poste de soins infirmiers.

“Huit longues journées et nuits épuisantes à l’intérieur et à l’extérieur de ce poste de soins infirmiers, 2 à 3 fois par jour”, a-t-elle déclaré. “Nous n’avons pas été entendus.”

Colomb a déclaré à chaque fois que le bébé était examiné, mais lorsque ses signes vitaux se sont stabilisés, la famille a été renvoyée chez elle pour ne devoir revenir que quelques heures plus tard lorsque sa respiration est redevenue difficile.

Au petit matin du 6 septembre, Colomb a déclaré que l’état de Lucillia s’était aggravé au point qu’elle était à bout de souffle.

“Elle était sur le point de s’évanouir à cause du manque d’oxygène qu’elle recevait”, a-t-elle déclaré.

Paniquée, Colomb a dit avoir appelé la camionnette médicale de la communauté, mais après avoir attendu 20 minutes, elle a couru vers ses voisins qui les ont plutôt conduits au poste de soins infirmiers.

C’est alors que Colomb a dit que Lucillia a été transférée au Health Sciences Centre Children’s Hospital de Winnipeg.

“Son corps était sur le point d’arrêter de respirer parce qu’elle était si fatiguée. Elle se battait littéralement pour respirer, alors nous avons immédiatement décidé de l’intuber.”

Colomb a déclaré que Lucilla avait été plongée dans un coma artificiel pendant cinq jours et avait été sous ventilateur pendant 10 jours.

Elle a dit qu’elle avait reçu un diagnostic de VRS, de pneumonie et d’infection du sang.

Depuis, Lucillia a suffisamment récupéré pour sortir de l’hôpital et la famille attend à Winnipeg le feu vert des spécialistes avant de rentrer chez elle.

Maintenant que la famille est de l’autre côté de l’urgence, Colomb se demande pourquoi elle et sa fille ont été renvoyées à la maison si souvent alors qu’elles sont venues à plusieurs reprises au poste de soins infirmiers Mathias Colomb pour des soins.

“C’est notre seul système de soins de santé dans cette communauté isolée. L’hôpital le plus proche est à deux heures et demie”, a-t-elle déclaré. “Je suis reconnaissante de l’avoir amenée ici. Je me suis battue pour elle, mais nous n’aurions même pas dû traversé ce que nous avons traversé.”

L’HISTOIRE EST TROP COURANTE : NAVIGATEUR DU SYSTÈME DE SANTÉ MKO

Bernice Thorassie, dont le travail consiste à aider les familles des Premières Nations du Nord qui sont envoyées hors de leur communauté pour des soins de santé, a déclaré à CTV News que l’histoire de Colomb n’est pas isolée.

“J’entends beaucoup cela”, a déclaré le navigateur client MKO à CTV News. “Les gens vont au poste de soins infirmiers pour une douleur quelle qu’en soit la raison, même une douleur à la poitrine, on leur donne du Tylenol nature.”

Elle a également dit à CTV que de nombreux clients retournent au poste de soins infirmiers pour un problème persistant, mais ce n’est que lorsque leur état est critique qu’ils sont envoyés hors de la communauté vers un hôpital urbain.

Cette semaine, Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), Keewatinohk Inniniw Minoayawin (KIM) et la Régie régionale de la santé du Nord (NRHA) ont signé une déclaration visant à éliminer toutes les formes de racisme propre aux Autochtones dans les soins de santé du Nord du Manitoba.

Thorassie a déclaré que la signature était un bon premier pas, mais qu’il reste du travail à faire puisque de nombreux postes de soins infirmiers des Premières Nations éloignées, y compris celui de la Nation crie Mathias Colomb, sont gérés par le gouvernement fédéral.

“Je suis sûre qu’ils nous écouteront et je suis sûr qu’ils feront équipe avec nous et commenceront les étapes pour éliminer le racisme anti-autochtone dans nos soins de santé”, a-t-elle déclaré.

En mars 2018, MKO et le gouvernement fédéral ont signé un protocole d’entente. L’objectif était de transformer les soins de santé pour les personnes vivant dans les Premières nations du nord du Manitoba en rapprochant les soins cliniques de leur domicile afin que les gens n’aient pas à quitter leur communauté.

Mercredi matin, un porte-parole de Services aux Autochtones Canada (SAC) et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord a déclaré à CTV News dans une déclaration écrite que le gouvernement du Canada reconnaît le racisme, résultant de l’histoire coloniale du Canada, reste ancré dans les systèmes de santé de notre pays et continue de avoir des effets catastrophiques sur les individus et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Ils ont poursuivi en écrivant qu’assurer la sécurité culturelle, reconnaître les connaissances autochtones et soutenir les services de santé dirigés par des Autochtones sont essentiels pour atteindre l’objectif d’éliminer le racisme anti-autochtone dans les systèmes de santé.

«Le gouvernement du Canada demeure déterminé à travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé pour accroître la sécurité et le respect des peuples autochtones dans les systèmes de santé du Canada», indique le communiqué.

COLOMB ATTEND TOUJOURS QUE LA PLAINTE SOIT TRAITÉE

Colomb a déclaré qu’elle avait déposé une plainte officielle au sujet de son expérience au poste de soins infirmiers, mais qu’elle n’avait pas encore reçu de réponse.

“Nous y allons pour une raison et c’est pour être évalués et nos préoccupations en matière de santé doivent être entendues, mais cela ne se produit pas. Je veux juste qu’ils fassent leur travail”, a-t-elle déclaré.

Le porte-parole de l’ISC a déclaré à CTV News qu’ils ne pouvaient pas commenter des détails ou des cas spécifiques afin de protéger la confidentialité des patients en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, mais ils ont déclaré: «Nous sommes conscients des préoccupations soulevées concernant les soins prodigués au poste de soins infirmiers de Mathias Colomb Cree Nation, et nous travaillons avec des partenaires pour examiner cet incident dans le cadre de la politique de gestion des incidents d’ISC.

Colomb veut que les autres entendent parler de l’expérience de sa famille afin qu’ils sachent qu’ils doivent persévérer pour obtenir les soins de santé qu’ils méritent.

“Vos problèmes de santé peuvent être entendus, mais vous devrez continuer à pousser”, a-t-elle déclaré. “Malgré s’ils continuent de vous écarter et d’essayer de vous faire taire. probablement tort.”