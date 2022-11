Une mère du N.-B. est « incrédule » lorsque son fils est retrouvé vivant après que la GRC lui a dit qu’il était mort

Donna Price a du mal à expliquer la gamme d’émotions qu’elle a traversées après avoir appris que son fils de 29 ans était l’homme retrouvé mort dans les toilettes publiques à l’extérieur de l’hôtel de ville de Moncton mardi, pour découvrir quelques heures plus tard que la GRC avait fait une erreur.

“Je ne sais même pas comment décrire ce que je ressens”, a-t-elle déclaré. “C’est presque comme un sentiment d’engourdissement.”

Lorsque les agents l’ont informée pour la première fois, ainsi que le beau-père de son fils, David Price, “c’était le deuil, c’était le traumatisme émotionnel, c’était la tristesse”.

Ils ont dû faire face à la tâche impossible d’annoncer la nouvelle dévastatrice à la sœur de leur fils, à ses deux demi-sœurs et à ses grands-parents âgés. Alors que d’autres membres de la famille organisaient leur voyage, ils ont commencé à planifier des funérailles.

Lorsque Price a envoyé quelqu’un au domicile de son fils mardi en fin d’après-midi pour récupérer des papiers et quelques souvenirs, ils ont découvert “à leur grande surprise”, qu’il était bel et bien vivant, dans sa chambre.

“Ils ont appelé, et je suis sûr que je leur ai demandé 10 fois”, a déclaré Price.

Son fils, qu’elle a refusé de nommer pour protéger sa vie privée, a également été choqué.

Basé sur l’identification visuelle de la photo

“Il y a donc deux émotions différentes – d’un deuil profond à la joie mais à l’incrédulité”, a-t-elle déclaré dans une interview vendredi après que l’avocat Brian Murphy a annoncé que la famille avait l’intention de “poursuivre des recours juridiques tels qu’un procès et le processus de la commission des plaintes”.

Price a déclaré que leur objectif principal était de sensibiliser les gens pour s’assurer que “cela n’arrive jamais à une autre famille”.

Ils allèguent que la GRC n’a pas suivi les protocoles d’identification habituels parce qu’ils croyaient que l’homme décédé était un sans-abri ou un toxicomane.

L’avocat Brian Murphy, qui représente la famille, a déclaré qu’il s’agissait d’un “cas flagrant de négligence policière, provoquant une angoisse mentale”. (Shane Magee/CBC)

Price a déclaré qu’elle avait appelé la police après avoir appris que son fils était vivant, cherchant des réponses sur ce qui s’était passé, et l’officier à qui elle avait parlé “n’était ni empathique ni sympathique”.

Price a demandé si la police avait une pièce d’identité lorsque, une heure à peine après la découverte du corps, ils l’ont informée qu’il s’agissait de son fils. “‘Eh bien, nous ne sommes pas sûrs. Peut-être qu’il a été volé, ou peut-être’ – comme, c’était si vague”, a-t-elle dit.

Quelques heures plus tard, lorsque l’agent s’est rendu à son domicile de Dieppe, où la famille s’était réunie, il lui a dit qu’il n’y avait pas de pièce d’identité. La police avait pris une photo de la victime, qui a circulé parmi les membres et un ou plusieurs ont identifié l’homme comme étant le fils de Price, qui a été sans abri dans le passé et était connu de la police.

“Et c’est comme ça qu’ils ont fait. Pas d’empreintes digitales. Pas d’ADN. Rien du tout”, a déclaré Price.

Vous savez, les sans-abri et les toxicomanes ont des familles. Ils ont une histoire. – Donna Price, mère

“Et si ce corps avait été retrouvé peut-être dans une zone différente, ou s’il avait des rayures, ou s’il était très bien habillé – les mêmes protocoles auraient-ils été suivis ? J’en doute fortement.

“J’ai dit:” Vous avez vu quelqu’un qui est sans abri. Vous avez vu quelqu’un que vous pensiez être un toxicomane? C’est fait. “Prenons juste une photo.” Et j’ai dit: ‘Regardez le traumatisme.'”

Price a demandé à l’officier et à son collègue s’ils avaient des enfants.

“J’ai dit:” Vous vous mettez à notre place – le chagrin, la dévastation. “”

À ce moment-là, a-t-elle dit, l’officier s’est excusé et a reconnu qu’ils avaient “erré”.

“J’ai dit: ‘Honte à vous les gars de ne pas le traiter comme vous le feriez pour n’importe quelle autre personne.’ J’ai dit : ‘Vous savez, les sans-abri et les toxicomanes, ils ont des familles. Ils ont une histoire.'”

La GRC du Nouveau-Brunswick « est au courant de cette affaire et est en communication avec les membres de la famille au sujet de cette situation liée à [its] processus internes », a déclaré le porte-parole, le caporal Hans Ouellette, dans un communiqué envoyé par courriel.

Mais il a refusé de commenter davantage.

“Ce n’est pas une affaire criminelle, mais cela pourrait bientôt faire partie d’une procédure judiciaire”, a-t-il déclaré. “Toute preuve pertinente à cette affaire pourrait être présentée dans le cadre d’un processus judiciaire ou interne.”

« La GRC respecte les procédures équitables et impartiales dans le cadre du système judiciaire. À ce titre, il serait inapproprié de commenter des éléments de preuve ou d’autres aspects pouvant faire partie de procédures judiciaires ou internes.

Price a dit que sa famille est forte et qu’elle s’en sortira.

Le nom de l’homme décédé n’a pas été rendu public.

Price a offert sa sympathie à sa famille et à ses amis et a appelé à davantage de ressources pour les sans-abri et les toxicomanes.

“Le logement est crucial”, a-t-elle déclaré.