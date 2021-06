Une maman a tué sa fille de sept ans dans un manoir de 2 millions de dollars avant de se poignarder à mort au milieu d’une âpre bataille avec son ex au sujet de la maison de luxe, selon des rapports.

Tracy Do, 46 ​​ans, s’est auto-infligée de blessures violentes au torse et aux extrémités tandis que Layla Malon s’est noyée, a révélé le bureau du médecin légiste en chef du Connecticut.

La police de Westpoint, Connecticut, traite l’incident comme un meurtre-suicide Crédit : NBC

La maison de 2 millions de dollars qui était au centre d’un différend juridique amer Crédit : NBC

La police aurait traité l’incident tragique comme un meurtre-suicide apparent, après avoir été appelée à la propriété de Lyndale Park jeudi après-midi.

Pendant ce temps, les dossiers judiciaires révèlent que la mère a été impliquée dans une bataille juridique avec Eric John Malon au sujet de la propriété de la maison de trois étages, rapporte le New York Post.

L’ancien couple – qui n’était pas marié – devait comparaître devant un tribunal à distance vendredi matin après s’être séparé il y a trois ans.

Do avait poursuivi Malon en octobre pour la garder, elle et leurs enfants, dans la maison, selon des documents de la Cour supérieure du Connecticut.

Malon a ensuite riposté avec son propre procès en avril, selon des rapports.

Il a demandé à Do « quitter » la maison spacieuse, affirmant qu’elle ne lui avait pas payé 10 000 $ par mois de loyer.

Ils ont eu deux enfants ensemble, dont Alexis, 13 ans, qui n’a pas été blessé dans l’incident.

Le chef de la police de Westport, Foti Koskinas, a déclaré: « C’est une horrible tragédie, et le service de police garde la famille ainsi que la communauté qui ont été si profondément affectées par cela dans nos pensées et nos prières. »

Tracy Do s’est auto-infligée tandis que Layla Malon s’est noyée Crédit : NBC

Jeudi, des agents ont été appelés à la maison de luxe de Lyndale Park Crédit : NBC

Westport est l’une des cinq villes les plus riches de l’un des cinq comtés les plus riches d’Amérique, selon le New York Times.

Le lieutenant David Wolf du service de police local a déclaré à FOX 61 que l’incident avait secoué la communauté aisée.

Un voisin a déclaré aux journalistes que la famille était connue pour ses décorations de Noël extravagantes.

« Ils semblaient être une famille très heureuse », a déclaré Mark Kratter.

« Ils avaient une maison très bien entretenue avec de nombreuses décorations de Noël qui peuplaient toute la pelouse sur un terrain de deux acres. »

Dans un courriel aux parents, le surintendant des écoles de Westport, Thomas Scarice, a confirmé que la mère et la fille faisaient partie du système des écoles publiques de Westport.

« En fin d’après-midi, nous avons été informés de la perte prématurée et tragique de l’un de nos parents et de sa fille bien-aimée », a-t-il écrit dans un e-mail aux parents.

« Il n’y a pas de mots qui pourraient consoler le sentiment de tristesse que nous ressentons face à cette tragédie indicible.

« Nous voulons exprimer nos plus sincères condoléances à tous ceux qui sont touchés par cette perte déchirante. »

Vendredi, les cours ont été annulés à l’école primaire de Coleytown et à l’école maternelle Stepping Stones, mais des services de santé mentale ont été offerts aux parents et aux élèves.