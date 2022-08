Une mère du Colorado nie le complot présumé de QAnon pour kidnapper son fils

CASTLE ROCK, Colorado (AP) – Une femme du Colorado accusée d’avoir comploté avec des partisans de QAnon pour kidnapper son fils de son foyer d’accueil a nié jeudi qu’il y ait jamais eu de raid prévu, affirmant qu’elle avait fini par rencontrer des partisans de la théorie du complot après avoir demandé de l’aide sur les réseaux sociaux pour récupérer son fils.

Cynthia Abcug, témoignant le dernier jour de son procès dans la banlieue de Denver, a déclaré qu’elle “se sentait comme une idiote” maintenant, mais on lui avait dit à l’époque que les personnes qu’elle avait rencontrées travaillaient pour “des changements systémiques dans le système des tribunaux de la famille”. Après qu’une porte de sa maison en rangée à Parker a été retrouvée brisée, l’un des partisans qu’elle a rencontrés s’est arrangé pour qu’un homme armé soit envoyé pour rester avec elle, dormant sur un canapé avec vue sur la porte, a-t-elle déclaré.

“Mon anxiété était hors du toit et j’essayais d’avoir un peu d’espoir de récupérer mon fils”, a déclaré Abcug.

Abcug a déclaré qu’elle avait acheté une arme à feu à cette époque parce qu’elle craignait pour sa sécurité, mais qu’elle ne s’était jamais rendue à un rendez-vous pour un cours de formation et qu’elle n’avait jamais tiré avec, a-t-elle déclaré.

Le dossier de l’accusation concernant le complot présumé en 2019 est en grande partie basé sur le récit de la fille d’Abcug, alors âgée de 16 ans, qui a dit à son conseiller que sa mère parlait avec des partisans de QAnon du lancement du raid sur le foyer d’accueil. La fille a témoigné qu’elle ne pensait pas que sa mère savait où se trouvait la maison.

De nombreux partisans de QAnon pensent que l’ancien président Donald Trump combattait des ennemis dans le soi-disant État profond pour exposer un groupe d’agresseurs d’enfants sataniques et cannibales qui, selon eux, dirigent secrètement le monde.

Abcug est accusé à la fois de complot en vue de commettre un enlèvement au deuxième degré, d’un crime et d’un délit de maltraitance d’enfants. Les autorités disent qu’elle a menti aux médecins sur les problèmes de santé de son fils, lui faisant subir des procédures inutiles, et a dit au personnel de son école qu’il souffrait de convulsions, avait du mal à marcher et à avaler et était en train de mourir. Le garçon n’a souffert d’aucun problème médical depuis son placement en famille d’accueil en mai 2019, selon les procureurs.

Les avocats d’Abcug ont nié qu’il y ait eu des preuves de mensonges sur ses conditions et de recherche de traitements inutiles, appelés maltraitance médicale d’enfants. Ils disent qu’un médecin qui s’est occupé du garçon en Floride et un demi-frère l’ont vu avoir des crises et ont laissé entendre qu’au moins certains de ses autres problèmes de santé étaient des effets secondaires des médicaments prescrits pour traiter les crises.

Colleen Slevin, Associated Press