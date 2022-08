Une mère du Colorado coupable de complot d’enlèvement de Qanon

DENVER (AP) – Une mère du Colorado accusée d’avoir comploté pour kidnapper son fils d’une famille d’accueil après que sa fille adolescente a déclaré qu’elle avait commencé à s’associer avec des partisans de la théorie du complot QAnon a été reconnue coupable de complot en vue de commettre un enlèvement au deuxième degré vendredi.

Cynthia Abcug, 53 ans, a nié avoir participé à la planification d’un raid sur le foyer d’accueil où vivait son fils alors âgé de 7 ans à l’automne 2019. Elle avait perdu sa garde plus tôt cette année-là après avoir été accusée de maltraitance médicale d’enfants – mentir à propos de lui ayant des convulsions et d’autres problèmes de santé afin d’inciter les médecins à fournir des soins inutiles.

Les jurés ont également reconnu Abcug coupable d’un chef de délit de maltraitance d’enfants. Elle devrait être condamnée en octobre.

Son fils, aujourd’hui âgé de 10 ans, est toujours en famille d’accueil et n’a pas eu de problèmes de santé graves depuis son retrait d’Abcug, selon les procureurs.

Les avocats d’Abcug ont suggéré qu’un médicament prescrit pour traiter les crises était responsable d’au moins certains des problèmes de santé du garçon. Les médecins avaient commencé à le sevrer du médicament avant qu’il ne soit retiré de la garde d’Abcug.

Abcug a déménagé sa famille au Colorado à l’automne 2017 à la suggestion d’un médecin de Floride dans l’espoir que les neurologues du Children’s Hospital Colorado pourraient découvrir la cause de ses problèmes de santé.

Abcug a témoigné qu’après le retrait de son fils en mai 2019, elle était extrêmement anxieuse et a demandé de l’aide sur les réseaux sociaux pour récupérer son fils. Elle a dit aux jurés qu’elle avait fini par rencontrer les membres d’un groupe qui a déclaré qu’il travaillait à la réforme du système des tribunaux de la famille et lui a proposé de l’aider à récupérer son fils légalement. Elle a dit qu’il s’agissait d’une arnaque avec des membres intéressés à voler l’argent collecté en ligne pour aider les parents qui avaient perdu la garde de leurs enfants.

Elle n’a pas décrit le groupe comme étant impliqué dans QAnon, mais a déclaré avoir entendu des références à la théorie du complot par des personnes qu’elle a rencontrées grâce à son activisme en ligne.

De nombreux partisans de QAnon pensent que l’ancien président Donald Trump combattait des ennemis dans le soi-disant État profond pour exposer un groupe d’agresseurs d’enfants sataniques et cannibales qui, selon eux, dirigent secrètement le monde.

À cette époque, Abcug a publié sur les réseaux sociaux que des travailleurs sociaux emmenaient des enfants pour les vendre et les envoyaient dans d’autres pays pour adoption.

La théorie du complot n’était pas un problème principal dans le procès, qui s’est davantage concentré sur des témoignages détaillés de prestataires de soins médicaux et d’éducateurs sur les antécédents médicaux d’Abcug.

Abcug a déclaré avoir entendu des références à QAnon en passant en parlant à des personnes qu’elle a rencontrées en ligne. Des bracelets en caoutchouc avec une phrase utilisée par les partisans de QAnon, Storm Is Upon Us, ainsi qu’un site Web connu pour ses publications sur QAnon imprimées dessus ont été trouvés au domicile d’Abcug, selon la police.

La fille d’Abcug, qui avait 16 ans à l’époque, a dit aux autorités qu’elle était inquiète parce que sa mère parlait d’un raid sur le foyer d’accueil depuis plusieurs mois et qu’elle pensait que des gens allaient être blessés parce que les personnes impliquées pensaient que son frère avait été emmené à tort. de son domicile, selon l’affidavit d’arrestation d’Abcug. Sa fille leur a également dit que sa mère avait autorisé un ancien combattant qu’elle croyait être armé à dormir sur leur canapé pour assurer la sécurité, a-t-il ajouté.

Abcug a déclaré que le groupe avec lequel elle travaillait s’était arrangé pour envoyer l’homme pour la protéger après que la serrure de sa porte coulissante arrière ait été retrouvée cassée. Il a été identifié par la police mais n’a pas été inculpé. En réponse à une question du jury, elle a reconnu qu’elle ne l’avait jamais rencontré avant de lui permettre de rester avec elle.

Abcug a déclaré qu’elle avait acheté une arme à feu à cette époque parce qu’elle craignait pour sa sécurité, mais qu’elle ne s’était jamais rendue à un rendez-vous pour un cours de formation et qu’elle n’avait jamais tiré avec. La police a trouvé le rendez-vous inscrit sur le calendrier du tableau blanc de la maison lorsque la fille d’Abcug a également été retirée de la maison après avoir signalé ses inquiétudes.

Après que sa fille ait été enlevée, Abcug a déclaré que l’homme assurant la sécurité s’était coordonné avec d’autres pour l’emmener dans une «maison sûre» et a laissé entendre qu’elle était détenue contre son gré. Abcug a déclaré que son téléphone lui avait été retiré et qu’elle avait été détenue pendant trois mois dans un hôtel.

Abcug a été arrêté dans le Montana le 30 décembre 2019.

Colleen Slevin, Associated Press