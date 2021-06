Une mère du Colorado brûle la théorie de la race critique, dit que MLK Jr. avait un rêve mais que le CRT est un CAUCHEMAR – The Right Scoop

La mère d’un élève du Colorado s’est entretenue avec son conseil scolaire local et leur a clairement fait comprendre que la théorie de la race critique est un programme toxique et qu’il doit cesser maintenant :

Cette mère ne s’est pas contentée de régurgiter les points de discussion d’autres personnes sur la théorie critique de la race, elle a passé du temps à regarder les vidéos et à les étudier et explique au conseil pourquoi c’est mauvais pour les élèves.

À savoir, elle souligne que le programme sépare les étudiants en différents groupes en fonction de la race, des identités de genre, etc., et qu’il enseigne également que certains groupes sont les opprimés et certains sont les oppresseurs.

Elle utilise même le célèbre commentaire de MLK Jr selon lequel les gens devraient être jugés sur le contenu de leur personnage plutôt que sur la couleur de leur peau, arguant qu’il a fait un rêve, mais ce programme est un cauchemar qui doit prendre fin maintenant.

Regardez la vidéo pour bien plus…