La mère de deux jeunes garçons tués dans un accident d’horreur a nié qu’elle les emmenait voir l’homme maintenant accusé de leur mort lorsqu’ils ont été touchés.

Shayleen Frail, 34 ans, a perdu ses deux fils lorsqu’un Holden rouge prétendument conduit par Jacob Steven Donn, 25 ans, a monté la gouttière et les a frappés à Wellington, dans le centre-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, le 5 janvier.

Sheldon, six ans, et Shane Shorey, sept ans, ont été tués sur le coup tandis que Mme Frail a été transportée à l’hôpital et placée dans le coma après avoir subi des blessures à la colonne vertébrale et à la jambe.

S’exprimant après sa sortie de l’hôpital, Mme Frail a déclaré qu’elle emmenait ses fils au centre aquatique de Wellington au moment de l’accident – et non pour voir Donn.

«Je n’étais pas là pour rencontrer Jacob. Je n’étais là pour rien d’autre que pour emmener mes bébés à la piscine. Nous n’avons tout simplement pas pu y arriver », a déclaré Mme Frail à Nine News.

Shayleen Frail (photo) a perdu ses deux jeunes fils Sheldon, six ans, et Shane Shorey, sept ans, dans un accident de voiture d’horreur le 5 janvier à Wellington, dans le centre-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud

Mme Frail (à droite) a nié qu’elle était en route pour rendre visite à Jacob Steven Donn (à gauche) lorsqu’il aurait perdu le contrôle de sa berline rouge Holden et l’aurait percuté, ses deux fils et deux autres garçons.

Sheldon (à gauche), 6 ans, et Shane Shorey (à droite), 7 ans, ont été tués lorsqu’une voiture incontrôlable prétendument conduite par Donn les a percutés

La police a d’abord cru que la mère quittait la piscine avec ses deux jeunes fils et deux autres garçons lorsque la tragédie s’est produite.

Mais deux survivants de l’accident ont dit à leurs proches qu’ils n’étaient pas encore allés dans la piscine ce jour-là.

Les travailleurs du Wellington Aquatic Centre ont corroboré les affirmations du garçon selon lesquelles ils n’étaient pas à la piscine ce jour-là.

Les détectives de la police de NSW prévoyant maintenant d’interroger les garçons, Daily Mail Australia peut confirmer que Donn et Mme Frail se connaissaient tous les deux avant l’accident.

L’accident s’est produit sur Warne Street, juste à l’extérieur du bloc de l’unité où vivaient Donn et sa petite amie.

La police allègue que dans les instants qui ont précédé son entrée dans le groupe, il faisait des burn-out sur la route.

‘(Le garçon survivant) est sorti de la voiture et a dit à Shayleen:’ La piscine est par ici? ‘, A déclaré une source.

«La scène de l’accident est à 200 mètres de la piscine.

C’est la voiture rouge que la police allègue que Donn conduisait lorsqu’il a heurté le groupe de cinq, tuant deux frères. L’avocat de Donn a déclaré au tribunal local de Dubbo la semaine dernière qu’il avait admis être au volant

Mme Frail a déclaré que le simple fait qu’elle avait été en prison dans le passé ne faisait pas d’elle une mauvaise mère. Sur la photo, ses deux jeunes fils Shane et Sheldon Shorey

Donn et sa petite amie Glenys Honeysett connaissaient tous les deux Mme Frail ayant grandi dans la petite ville de campagne et discutaient régulièrement sur Facebook.

«Ils la connaissaient très bien. Elle était amie avec Glenys », a déclaré une personne proche d’eux.

Donn a été accusé de 14 infractions, dont la conduite dangereuse entraînant la mort. Il s’est vu refuser la mise en liberté sous caution par le tribunal local de Dubbo mardi dernier.

Mme Frail a une longue histoire criminelle et a été emprisonnée en 2017 pour vol et obtention d’un avantage financier malhonnête par tromperie.

Elle a été mise en liberté conditionnelle en 2018, mais en juillet 2019, elle est revenue devant les tribunaux et a reçu une peine de deux ans pour des infractions similaires.

Mme Frail a récemment été mise en liberté conditionnelle à la mi-2020, date à laquelle le père des garçons, Joseph Shorey, et ses fils ont déménagé dans le Queensland.

Mais Mme Frail a déclaré à Nine News que son passé ne la définissait pas comme une mère.

« Ce n’est pas parce que j’ai été en prison, juste parce que j’ai été une ex-utilisatrice que cela ne me retire rien d’être une bonne maman », a-t-elle déclaré.

«Cela n’enlève rien au fait que j’aime mes garçons et c’est une tragédie.

Mme Frail a déclaré: « Je n’étais là que pour emmener mes bébés à la piscine ». Sur la photo, le centre aquatique de Wellington que Mme Frail a déclaré qu’elle emmenait visiter ses jeunes fils

Jacob Steven Donn n’avait jamais détenu de permis de conduire mais aurait tout de même pris le volant de cette berline Holden mardi après-midi

La mère de quatre enfants a subi une perforation du poumon, une fracture du genou et des blessures à la colonne vertébrale.

Elle a dit que lorsqu’elle s’est réveillée de son coma à l’hôpital Westmead de Sydney, elle a demandé à son oncle ce qui s’était passé et par « la façon dont il a attrapé ma main, je savais … Shane et Sheldon ne pouvaient pas être sauvés ».

Depuis son lit d’hôpital, Mme Frail avait dit à une amie: «J’aimerais que ce soit moi (qui mourût)».

«Oh ma fille… (j’aimerais) que ce soit moi et pas mes bébés», a-t-elle écrit en utilisant le téléphone d’un ami.

«Je dois continuer à me battre pour rendre mes bébés fiers.

Mme Frail a déclaré qu’elle souhaitait utiliser son temps pour devenir une défenseure de la sécurité routière.

Regardez les ramifications de cela. J’ai perdu mes bébés, moi et Joseph enterrons nos bébés. J’ai perdu toute ma famille mes deux bébés en un instant », a-t-elle déclaré à Nine.

Les funérailles de Shane et Sheldon devaient avoir lieu cette semaine, mais ont maintenant été retardées car leurs familles déterminent où les tenir.

La famille de Mme Frail est basée à Wellington, tandis que M. Shorey vit maintenant dans le Queensland.

Au lendemain de l’accident, il a conduit toute la nuit du Queensland pour visiter les lieux de la tragédie.

Le père des deux garçons, Joseph Shorey, a déclaré que ses enfants étaient tous incroyablement sportifs et aimaient le plein air, en particulier jouer à la ligue de rugby et au football en arrière-plan, et faire du vélo et des scooters. Sur la photo ci-dessus, on trouve Shane (à gauche) et Sheldon.

Le père des garçons, Joseph Shorey (en bleu) a fait une visite émouvante sur les lieux le lendemain de l’accident

M. Shorey avait vu ses fils pour la dernière fois la veille de leur mort lorsqu’ils lui avaient dit qu’ils l’aimaient et le verraient dans quelques semaines à leur retour dans le Queensland, où ils vivaient.

« Je ne les ai vus que la veille et ils m’ont fait de gros câlins et ont dit: ‘Papa, nous vous aimons, nous vous verrons le 17’ ‘, a déclaré M. Shorey.

«Maintenant, j’ai perdu mes deux plus jeunes garçons.

«Je ne peux pas le croire mec. Je suis tellement bouleversé. C’est déchirant, c’est déchirant, c’est tout ce que vous imaginez que ce serait.

«Mes enfants devraient m’enterrer, je ne devrais pas avoir à les enterrer, ils étaient mon monde.