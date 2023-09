Une mère dont les deux fils sont morts d’overdose dit qu’il est essentiel que les parents parlent de drogue et de dépendance à leurs enfants

Christine Padaric a vécu une douleur à laquelle aucun parent ne s’attendrait.

Le 12 avril 2013, son fils Austin, 17 ans, est décédé d’une overdose. Il se trouvait chez un trafiquant de drogue local en train de jouer à des jeux vidéo lorsque quelqu’un l’a encouragé à renifler des comprimés de morphine. Il a commencé à montrer des signes d’overdose, mais personne n’a appelé les ambulanciers et il est décédé.

Quin Kurtz, qui a plaidé coupable d’homicide involontaire en 2015, a été condamné à deux ans moins un jour de prison et à trois ans de probation.

Moins de 10 ans après la mort d’Austin, l’autre fils de Padaric, Kurt, est décédé d’une overdose le 3 janvier 2022. Il avait 29 ans.

« Kurt portait tellement de culpabilité pour le décès d’Austin. Il avait vraiment l’impression qu’en tant que frère aîné, il avait d’une manière ou d’une autre initié Austin à la drogue et à fumer de l’herbe », a déclaré Padaric dans une entrevue avec CBC Kitchener-Waterloo pour marquer la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. Jeudi.

« Il y avait trois ans de différence d’âge entre les deux, mais ils étaient tout le temps ensemble. Ils faisaient tout ensemble et leurs amis, ils étaient mélangés. Kurt, je ne pense pas, savait comment survivre sans Austin. »

Christine Padaric a pris ce selfie avec son fils adolescent, Austin, en 2013. Il est décédé en avril de la même année d’une overdose accidentelle. (Christine Padaric)

« Il est devenu le gars de la naloxone »

Les circonstances de la mort de Kurt étaient différentes, a déclaré Padaric. Kurt souffrait d’anxiété sociale lorsqu’il était adolescent et elle et son mari, Klaus, ont remarqué que Kurt se retirait. Il a expérimenté la drogue, mais il a également cherché de l’aide, notamment des conseils et une cure de désintoxication.

Au cours des dernières années de sa vie, il a travaillé comme pair au centre de consommation et de traitement du centre-ville de Kitchener.

La photo prise en 2020 montre Kurt dans un chalet. Christine Padaric dit qu’elle adore cette photo de son fils parce qu’« il a l’air si en bonne santé et heureux ». (Christine Padaric)

« Il adorait travailler avec les gens. Il avait une telle empathie pour les autres et il est devenu le gars de la naloxone », a-t-elle déclaré à propos du médicament de secours opioïde.

« Il avait des dizaines de kits dans son appartement. Il recevait des appels téléphoniques au milieu de la nuit de personnes lui disant que quelqu’un faisait une overdose et il prenait un taxi pour s’y rendre. »

Pourtant, dit Padaric, ils étaient inquiets pour Kurt.

« Vous essayez de trouver toute l’aide que vous pouvez obtenir pour vos enfants, vous faites tout ce que vous pouvez, mais vous n’avez jamais l’impression que cela suffit », a-t-elle déclaré, soulignant qu’elle et son mari étaient constamment inquiets de la rechute de Kurt et de sa consommation de drogue.

Christine dit que Kurt aimait vraiment s’exprimer à travers l’art. Cette pièce s’appelle Ghosts of My Past. (Christine Padaric)

La mère et le fils s’enregistraient tous les jours à 10 heures du matin et elle rentrait à la maison pour le déjeuner si elle n’avait pas de nouvelles de Kurt. Quand ils sont partis, des amis sont venus régulièrement voir Kurt.

« Il se détestait en tant que toxicomane, en tant que consommateur de substances, cela le rongeait vraiment, vraiment, vraiment, ainsi que son estime de soi », a-t-elle déclaré.

Christine a pris ce selfie avec son mari, Klaus, et leur fils Kurt au chalet en 2021. Kurt est décédé le 3 janvier 2022. (Christine Padaric)

« Cela peut arriver à n’importe qui »

La Journée de sensibilisation aux surdoses, également appelée Journée de sensibilisation aux intoxications médicamenteuses, est marquée par des événements locaux. Cette journée vise à rendre hommage à ceux qui sont morts d’une overdose et à reconnaître le chagrin de la famille et des amis restés sur place. Padaric a déclaré que c’était aussi une journée pour reconnaître que des gens souffrent en silence.

Cette photo d’Austin a été prise à Noël 2012 et sa mère dit que c’est l’une de ses préférées. (Christine Padaric)

Elle a ajouté que c’était aussi une journée pour s’exprimer et mettre fin à la stigmatisation entourant la consommation de drogues. Après la mort d’Austin, Padaric a commencé à se rendre à l’école secondaire du district d’Elmira pour parler aux élèves de ce qu’il fallait faire en cas de surdose.

« Je pensais que si cela pouvait arriver à ma famille, cela pouvait arriver à n’importe qui », a-t-elle déclaré.

« J’ai vraiment senti que les enfants… ils ont besoin d’un plan, ils doivent savoir quoi faire avant qu’une circonstance ne se produise ou pendant qu’ils sont sous influence ou quelque chose du genre. »

C’est un sentiment avec lequel Rita Isley est d’accord. Le président de Wyndham House, à Guelph, a déclaré qu’il était important de parler aux jeunes des drogues, des dépendances et des surdoses, car ces conversations peuvent avoir de grandes répercussions.

Rita Isley prend la parole lors d’une annonce de financement à Guelph le 22 août, lorsque Wyndham House a reçu un financement fédéral pour l’aider dans son programme de carrefour jeunesse. (Kate Bueckert/CBC)

Elle a déclaré que le grand message de la journée de sensibilisation est que les gens sachent qu’il existe de l’aide et qu’il existe « de nombreuses portes » vers lesquelles les gens peuvent s’adresser dans la communauté pour obtenir du soutien.

« Les jeunes constituent une population intéressante, mais aussi importante à garder à l’esprit, car leur trajectoire peut changer si facilement avec la bonne mise en œuvre de mesures de soutien », a-t-elle déclaré.

« Il s’agit d’une population qui, à toutes fins utiles, semble emprunter une très mauvaise voie, mais avec un minimum d’interventions et le soutien approprié, nous pouvons changer cette voie et vraiment changer de direction. »

Il est temps d’agir

Le thème de cette année à Kitchener pour la Journée de sensibilisation aux surdoses est : Il est temps de se souvenir, il est temps d’agir.

L’événement au parc Victoria se déroulera jeudi de 18 h à 20 h et comprendra la camionnette communautaire exploitée par Sanguen, des conférenciers invités, une formation sur la naloxone, des partenaires communautaires, des rafraîchissements et un moment de silence.

À Guelph, il y aura un rassemblement à l’hôtel de ville à 11 h 30, suivi de conférenciers, d’une minute de silence et d’un décès à St. George’s Square, au centre-ville, à midi.

La Journée internationale de sensibilisation aux surdoses est une journée douloureuse mais nécessaire, selon les organisateurs et les membres de la communauté. Des événements sont prévus à Kitchener et à Guelph pour marquer cette journée. (Carmen Groleau/CBC)

Padaric a déclaré qu’elle se souviendrait de ses garçons et espère que partager leur histoire aidera les autres à comprendre que cela peut arriver à n’importe qui.

« C’est une question de connaissances. Il s’agit vraiment de s’éduquer pour pouvoir communiquer les bons messages et savoir comment trouver de l’aide, car en réalité, vous devez être votre propre défenseur en tant que parent, en tant qu’ami, en tant que partenaire, vous devez se battre pour les gens que vous aimez, trouver de l’aide pour eux, mais en fin de compte, c’est à eux de prendre la décision d’obtenir de l’aide », a-t-elle déclaré.

« C’est si difficile à dire. Mais pour autant [Kurt’s] a souffert, je ne peux qu’espérer que cette souffrance soit terminée et qu’il soit heureux et qu’il soit avec son petit frère. »