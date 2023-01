Une mère donne naissance à des jumeaux siamois à l’hôpital Bhagalpur de Bihar

Une femme nommée Anjana Devi, une résidente de Kajraili, Bhagalpur, a donné naissance à des jumeaux siamois dans un hôpital privé le 30 décembre. La poitrine, le ventre et la bouche des jumeaux sont tous joints. Ces jumeaux conjoints ont deux têtes, quatre jambes et quatre bras. Les gens parcourent de longues distances pour voir des enfants uniques en leur genre. Cette information se répand également comme une traînée de poudre dans tout le quartier, selon un rapport de Zee News. Certains parlent des enfants comme d’un miracle naturel, tandis que d’autres l’appellent l’incarnation de Dieu.

Selon un rapport de Zee News, Anjana Devi, l’épouse de Santosh Kumar, est soignée dans un hôpital privé de la région de Ghoshi Tola. Les jumeaux ont quatre mains, deux têtes et le ventre et la poitrine sont complètement adjacents. Les bébés seraient nés à 28 semaines. Le Dr Anvesha, gynécologue, a déclaré que la mère de cet enfant unique était soignée sous sa supervision, rapporte la publication. Jeudi, la mère a ressenti des douleurs et, tout en suivant un traitement, elle a donné naissance aux jumeaux.

Selon le Dr Anvesha, les poitrines et les estomacs des enfants sont adjacents. Après la naissance, les nouveau-nés sont sains et saufs. Ils ont pleuré dès leur naissance, comme n’importe quel autre enfant, et leurs parents sont tous contents. Le médecin a déclaré que les enfants peuvent survivre en se séparant grâce à la chirurgie.

Auparavant, une femme de Gwalior avait donné naissance à une petite fille à quatre pattes, ce qui avait stupéfié Internet. Le Dr RKS Dhakad, surintendant du groupe hospitalier Jayarogya, a révélé que la petite fille avait deux jambes supplémentaires au bas de son corps. Ces jambes supplémentaires, cependant, sont en sommeil. Cela se produit occasionnellement dans une condition connue sous le nom d’Ischiopagus. L’embryon se divise en deux parties chez Ischiopagus et le corps se développe à deux endroits en même temps, ce qui entraîne la croissance de membres supplémentaires.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici