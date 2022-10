Une mère divorcée de 50 ans tombe amoureuse d’un homme de 25 ans, c’est arrivé ensuite

Alors que ceux qui fréquentent ou recherchent un partenaire en ligne ont leurs critères, ce n’était pas le cas de Rachel Caudele, 48 ans. La mère divorcée, alors qu’elle cherchait l’amour en ligne, est tombée amoureuse d’un garçon de 23 ans plus jeune qu’elle après avoir oublié de modifier ses préférences d’âge.

La mère de deux enfants a divorcé en septembre 2020, après quoi elle a décidé d’essayer les applications de rencontres. Après quelques mauvaises tentatives et des photos obscènes non sollicitées d’hommes, elle est tombée sur Alex Michael. Il avait 23 ans à l’époque.

Rachel a déclaré à The Metro, au Royaume-Uni, “Cela semble cliché, mais je pensais qu’il avait de bons yeux. Nous avons commencé à discuter et la question de l’âge a été soulevée. Originaire du Texas, Rachel a en outre expliqué que lorsqu’Alex a révélé pour la première fois qu’il avait 23 ans, elle a été surprise et s’est dit “woah, c’est beaucoup trop jeune, rien ne va en sortir”.

Mais au fur et à mesure que les pourparlers avançaient, elle a trouvé que « la voix d’Alex était très sexy », ce qui l’a séduite. Elle suggère même que les deux ont beaucoup en commun. Alex, qui est un créateur de sites Web pour des sociétés pharmaceutiques, a révélé que la relation d’écart d’âge s’est produite de manière inattendue lorsqu’il a changé ses préférences sur l’application de rencontres Tinder et s’est mis en correspondance avec elle.

Il a dit: «Je pensais, oh mon dieu, elle a l’air bien pour son âge, elle n’a pas du tout l’air d’avoir la quarantaine. Elle était super cool et authentique, elle est plus qu’un joli visage.

Rachel a décidé de faire un acte de foi et s’est rendue à New York pour rencontrer Alex. Après que le voyage se soit bien passé, ils se sont rendus à Miami et à Austin fin 2020. Après avoir passé tout ce temps ensemble et voyagé dans des endroits, le couple s’est rendu compte qu’ils étaient tombés amoureux l’un de l’autre et ont commencé à se fréquenter officiellement en décembre 2020.

Alex a ensuite déménagé à Austin en janvier 2021 où il a vécu avec Rachel pendant un an tout en travaillant à distance pendant Covid-19. Alors que la famille de Rachel est venue et a accepté leur relation, la famille d’Alex désapprouve l’écart d’âge et ne les soutiendra pas.

