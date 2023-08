Une mère diabolique sanglote alors qu’elle est emprisonnée pendant dix ans pour avoir forcé son bébé à manger du vomi avant que son partenaire ne le torture à mort

Une maman TWISTED a sangloté alors qu’elle était emprisonnée aujourd’hui pour avoir forcé son bébé à manger du vomi avant qu’il ne soit torturé à mort par son partenaire.

Gemma Barton et Craig Crouch ont soumis Jacob Crouch, dix mois, à une « culture de la cruauté » avant sa mort brutale.

Jacob Crouch est décédé après avoir souffert aux mains de sa mère et de son partenaire Crédit : PA

Maman Gemma Barton a fermé les yeux sur les abus Crédit : PA

Le tragique enfant a subi au moins 39 fractures des côtes après avoir reçu des coups de pied ou des coups de pied si sévères qu’il a causé une déchirure à l’estomac et à l’intestin.

Le petit Jacob est mort « seul dans son lit » chez lui à Linton, dans le Derbyshire, après avoir développé une infection dans ses organes.

Tragiquement, si sa mère et son beau-père avaient appelé le 999 immédiatement, il aurait survécu.

Barton, 32 ans, a pleuré alors qu’elle était aujourd’hui emprisonnée pendant dix ans après avoir été reconnue coupable d’avoir causé la mort de Jacob et de cruauté envers les enfants.

La mère, qui a été blanchie du meurtre, ne purgera que la moitié de sa peine en détention en raison du temps passé en détention provisoire.

Crouch, qui a été désigné comme le père de Jacob sur son certificat de naissance, a été emprisonné à vie avec un minimum de 28 ans pour meurtre et trois chefs de cruauté envers les enfants.

Dans une déclaration d’impact de la victime, le père biologique de Jacob a déclaré qu’il ne pouvait pas comprendre « comment ou pourquoi » Crouch pouvait blesser son fils.

Le père a ajouté: « Je ne l’ai jamais rencontré. Tout ce que j’ai, c’est une photo pour me souvenir de lui.

« Je ne pourrai jamais le serrer dans mes bras et célébrer ses réalisations.

« Je ne pourrai jamais lui acheter sa première pinte quand il aura 18 ans.

« Tu as pris Jacob et tous les souvenirs que nous aurions partagés.

« La douleur sera avec moi toute ma vie. Elle ne partira jamais. »

Lors de la condamnation, le juge Kerr a déclaré que Jacob « avait souri et ri au mépris de ses bourreaux ».

Il a ajouté: « Vous, M. Crouch, avez porté le coup qui a fracturé les côtes de Jacob, qui a déchiré la muqueuse de son estomac et déchiré ses intestins, causant sa mort.

« Vous, Mlle Barton, n’avez rien fait pour le protéger. Aucun de vous n’a cherché de soins médicaux. »

Derbyshire Crown Court a entendu comment la courte vie de Jacob était remplie de misère et de douleur après que sa mère ait rencontré Crouch alors qu’elle était enceinte de quatre mois.

Crouch était « dominateur, agressif, vantard et arrogant » mais Barton a toléré son comportement en raison d’une « affection mal placée ».

Dans des SMS effrayants, le couple a qualifié le bébé de « diable » alors qu’ils menaient une cruelle campagne d’abus contre lui.

Barton a également qualifié son fils de « petit merde », tandis que Crouch lui a dit de « lui claquer la main » s’il commençait à pleurer.

Le tueur a ajouté: « Vous devez être plus dur avec lui et ne pas laisser cela nous envahir. Cela ne fera qu’empirer s’il n’est pas traité maintenant.

« Que cela nous plaise ou non, si cela continue, notre frustration et nos émotions vont se développer et nous changerons les uns envers les autres. »

Dans un message, Crouch a demandé à Barton si elle avait « remis ce que Jacob lui avait repoussé » – se référant au vomi – avec la mère confirmant qu’elle l’avait fait.

Le beau-père diabolique a également menacé de quitter Barton si le comportement de l’enfant ne s’améliorait pas et a dit à la mère pendant qu’elle baignait Jacob : « 3 pieds de profondeur, juste de l’eau chaude et de l’eau de Javel xxxx ».

Crouch a cruellement qualifié cette « plaisanterie » lorsque la police lui a demandé plus tard ce qu’il voulait dire.

Les équipes d’urgence ont été précipitées à la maison le 30 décembre 2020, où Jacob a été retrouvé mort dans son lit.

Les ambulanciers paramédicaux ont estimé qu’il était mort depuis bien plus longtemps que Barton et Crouch ne l’avaient affirmé, le bébé affichant 19 ecchymoses visibles.

Il y a également eu 15 « incidents distincts d’ecchymoses » aux côtés de ceux que les médecins ont vus sur son visage et sa poitrine.

Une autopsie a révélé qu’il avait subi un « traumatisme contondant grave et important » à l’abdomen qui était assimilé à un accident de voiture à grande vitesse.

Lorsqu’elle a été arrêtée, on a pu voir Barton pleurer de fausses larmes alors qu’elle était emmenée par la police.

La maman pleurnichait : « Je n’ai rien fait, je n’ai rien fait ».

On peut encore l’entendre crier en bas alors que les agents vont arrêter Crouch, qui semble beaucoup plus calme.

Le beau-père dit à la police « vous n’en aurez pas besoin, je viendrai avec vous » tout en étant menotté avant la coupure de la vidéo.

Barton et Crouch ont tous deux nié le meurtre, causant ou permettant la mort d’un enfant, faisant subir à un enfant des dommages physiques graves et trois chefs de cruauté envers les enfants.

L’inspecteur-détective Paul Bullock, de l’unité de police régionale des opérations spéciales des East Midlands, a déclaré: « Jacob Crouch est né dans une culture de cruauté où les deux personnes en qui il aurait dû pouvoir faire confiance au-dessus de tout autre lui ont permis d’être agressé après agression.

« De manière déchirante, pendant une grande partie de la courte vie de Jacob, il aurait souffert beaucoup à la suite des agressions graves et répétées.

« Il ressort clairement des preuves trouvées sur les téléphones de Gemma Barton et Craig Crouch, par le biais de SMS, de vidéos et d’enregistrements audio, qu’ils étaient également responsables de la culture de la cruauté infligée au bébé Jacob.

« En tant que père, je ne peux pas comprendre ce qui s’est passé derrière des portes closes et ma pensée reste avec la famille élargie de Jacob qui a été dévastée par sa mort.

« J’espère que le verdict d’aujourd’hui apportera un certain degré de fermeture pour eux et commencera le processus leur permettant de pleurer Jacob et de se souvenir des moments les plus heureux avec un enfant très aimé. »

Craig Crouch a été reconnu coupable de meurtre Crédit : PA

Les blessures de Jacob ont été comparées à un accident de voiture à grande vitesse Crédit : PA

Barton fake a pleuré lorsqu’elle a été arrêtée pour sa mort