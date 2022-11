Une mère détenue après que son tout-petit et son bébé ont été mortellement poignardés dans le Bronx

M. Fleming a déclaré que la mère de Mme Fleming avait prévu d’emmener les enfants pendant un certain temps pour soulager Mme Fleming d’une partie de la pression. Récemment, a déclaré M. Fleming, sa fille avait commencé un travail de chauffeur chez UPS. Elle était aussi, dit-il, devenue obsédée par la religion.

Samedi soir, une amie de la famille, Michelle Rivera, 23 ans, a déclaré qu’elle venait du Queens lorsqu’elle a appris ce qui était arrivé aux enfants qu’elle avait “vu grandir”. Se décrivant comme une «famille de la rue», elle a déclaré avoir été proche de M. Canada. Mme Rivera était visiblement bouleversée lorsqu’elle a décrit le comportement de la mère.

“Elle a toujours eu un problème avec son autre significatif”, a déclaré Mme Rivera. Elle a dit que la mère faisait preuve d’un tempérament colérique avec ses enfants, se mettant par exemple en colère lorsqu’ils pleuraient pour un biberon.

“Elle n’a jamais eu de patience”, a déclaré Mme Rivera. « Tout le monde a proposé son aide.

Charlotte Obiri, 47 ans, une voisine, a déclaré qu’elle connaissait Mme Fleming du quartier et la voyait fréquemment avec ses enfants et leur père dans la rue, dans le magasin et à Echo Park à proximité. Mme Obiri était visiblement sous le choc lorsqu’elle a décrit avoir vu les deux garçons être abattus.

“Ils ont sorti le bébé, et ils travaillaient sur lui – et puis le petit garçon, ils l’ont sorti sur une civière, et il avait l’air sans vie”, a-t-elle déclaré. « Il était nu et il avait l’air sans vie. Je vois toujours l’image dans ma tête.

Mme Obiri et d’autres voisins ont eu du mal à comprendre la scène horrible et le fait que la mère des enfants était en garde à vue.

« Je me sens malade », a déclaré Mme Obiri. “J’ai vomi.”

Liset Cruz et Vimal Patel reportage contribué. Susan C.Beachy contribué à la recherche.