Une mère demande à son enfant d’étudier, sa réponse n’est pas seulement précieuse mais aussi hilarante

Les médias sociaux abritent d’innombrables vidéos amusantes montrant des enfants faisant diverses manigances. Ces vidéos présentent des enfants et des bébés faisant des choses amusantes ou se faisant prendre dans des situations qui finissent par être amusantes. Qu’il s’agisse de se battre, de tomber de manière amusante ou de parler de choses qui nous font rire aux éclats, ils font n’importe quoi. Une vidéo, qui montre un tout-petit qui saute des devoirs et ne veut pas étudier, est devenue virale sur Twitter. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il voulait faire et pourquoi il a donné une réponse hilarante.

«पढ़ने का मन नहीं करता, सिर्फ खाना खाने का मन करता है” छोटे से बच्चे का क्यूट वीडियो वायरल | L’Inde invisible pic.twitter.com/SEE4YVPLjm– Inde invisible (@USIndia_) 5 décembre 2022

Sous-titré : « N’ayez pas envie d’étudier, juste envie de manger. Une jolie vidéo d’un petit enfant devient virale. L’Inde invisible.”

La vidéo commence par une mère réprimandant son tout-petit pour ne pas avoir étudié. Dès qu’il est sur le point de pleurer, elle dit “si tu étudies, je ne te battrai pas mais si tu ne le fais pas, je te battrai”. À cela, l’enfant répond : « Je ne veux pas étudier.

Lorsqu’on lui demande ce qu’il voulait faire, le bambin répond qu’il veut manger. La mère demande en outre s’il n’étudierait pas, qui le ferait. Le bambin répond « mon père ».

Le bambin dit alors qu’il ne veut que manger et que son père étudierait et gagnerait de l’argent.

La vidéo est hilarante car l’enfant avait déjà fixé la dynamique de lui en train de manger et son père faisant tout le travail acharné.

Publiée le 5 décembre, la vidéo est devenue virale avec plus de 49 000 vues et plus de 1,2K likes. Alors que certains l’ont trouvé mignon et drôle, certains ont soutenu que la mère était un peu trop cruelle car le tout-petit était trop jeune pour être forcé d’étudier.

