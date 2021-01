Une mère a été choquée de trouver une note « méchante » sur sa voiture qui la critiquait pour avoir utilisé un emplacement réservé aux poussettes malgré le fait d’avoir un bébé.

Zena Hussein, mère de trois enfants, a déposé son mari et ses trois enfants – dont son enfant d’un an – à l’entrée d’un centre commercial.

Elle a ensuite garé sa voiture, mais a été choquée de trouver une horrible note sous son pneu une fois qu’elle est revenue au véhicule.

«VOUS NE DEVRIEZ PAS PARKING ICI. VOUS N’AVEZ PAS DE PRAM OU DE BÉBÉ AVEC VOUS, TU DE GROS MORCEAU DE S *** », disait la note.

Mme Hussein a déclaré que «certaines personnes sont si dures et méchantes».

« Cela doit être lu par la personne qui l’a écrit et l’a mis sous mon pneu », a déclaré Mme Hussein au Daily Mail Australia.

«Oui, je suis mère de trois enfants et mon plus jeune bébé a un an. Oui, j’ai un landau double dans ma voiture! Oui, j’ai deux sièges auto pour bébé dans ma voiture.

« Le fait est, ne sautez pas aux conclusions si vous ne me voyez pas pousser un landau ou tenir un bébé pendant que je déposais mon mari à l’entrée avec les enfants pendant que j’allais trouver une place pour une voiture.

«Les gens sont si méchants et rapides à juger.

«J’espère que celui qui a écrit cette note comprendra ses faits avant de juger qui que ce soit.