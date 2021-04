Une maman de trois enfants risque sept ans de prison après avoir épousé son amant et eu son enfant, alors qu’elle était encore mariée à son mari de 18 ans.

Brinda Kantamanen, 42 ans, a utilisé un faux nom sur le certificat de mariage lors de son mariage avec Matthew Hall dans l’ouest de Londres en 2017.

Mais 18 ans plus tôt, Kantamanen avait épousé son mari Ravi en Amérique et avait eu deux enfants ensemble.

Elle a ensuite eu un troisième enfant avec Hall et a gardé sa grossesse secrète de Ravi.

Les deux couples vivaient à seulement trois minutes de chez eux.

Maintenant, elle a été avertie qu’elle pourrait être emprisonnée après avoir admis la bigamie devant le tribunal, rapporte The Mirror.

Le procureur Ravinder Chodha a déclaré: «Le plaignant [Ravi] confronté le défendeur au sujet du mariage.

«Elle a admis qu’elle l’avait en fait épousé et qu’ils avaient eu un enfant ensemble.

«L’enfant est née alors qu’elle était encore mariée à la plaignante.

«Elle avait caché cette grossesse à la plaignante au cours de leur mariage.»

Le consultant en informatique Kantamanen et Ravi se sont mariés en 1999 en Caroline du Nord et ont organisé une cérémonie indienne traditionnelle plus tard cette année-là.

Le couple a ensuite déménagé à Londres avec leurs deux enfants afin que Ravi puisse prendre un poste de directeur pour une société de conseil internationale.

Mais en 2017, sa femme était souvent absente et Ravi a déclaré qu’il avait commencé à avoir des soupçons.

S’exprimant devant le tribunal, Ravi a déclaré: «Grâce à notre mariage jusqu’en 2017, chaque fois que je l’ai confrontée à son absence de chez elle, elle a soit allumé le charme et est devenue affectueuse, soit menacée de se suicider.

En décembre de cette année-là, Ravi a découvert que sa femme avait épousé Matthew deux mois plus tôt.

La deuxième cérémonie de mariage de Kantamanen a eu lieu à quelques pas de sa maison et de celle de Ravi, à l’hôtel de ville d’Ealing.

Ravi a déclaré qu’il était resté «triste et désemparé» après avoir découvert l’affaire, le mariage et l’enfant amoureux.

Il a ajouté: «J’ai du mal à faire confiance à qui que ce soit.

«Mes parents ont aimé l’accusé et l’ont traitée comme une fille, ses actions les ont laissés désemparés et inquiets.

«J’ai découvert que [Matthew] vit depuis plusieurs années à moins de trois minutes à pied de notre maison.

Le mariage de Binda et Ravi a été officiellement dissous en 2019.

La peine maximale pour bigamie est de sept ans de prison.