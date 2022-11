Une mère de trois enfants ivre de 25 ans a mis le feu à sa maison et a incité des inconnus à entrer à l’intérieur quelques heures seulement après avoir été expulsée

Une maman de trois enfants IMPOSSIBLE s’est saoulée et a incendié sa maison quelques heures après avoir reçu un avis d’expulsion, a déclaré un tribunal.

Jordaine Liddle était sur le point de perdre sa maison pour non-paiement du loyer et a décidé d’allumer trois incendies autour de la propriété mitoyenne tard dans la nuit.

Liddle a comparu pour être condamnée à Manchester Crown Court pour avoir incendié sa maison 1 crédit

La mère de trois enfants risquait d’être expulsée pour non-paiement du loyer et laissant sa propriété dans un état de délabrement régulier 1 crédit

Le jeune homme de 25 ans est parti chez des amis mais est revenu 13 fois pour assister à l’enfer, a appris le tribunal.

Liddle a même fait de fausses déclarations à des étrangers selon lesquelles il pourrait y avoir des personnes en danger à l’intérieur du 26 Maple Close, Salford.

Lorsque la police est arrivée sur les lieux dans le Grand Manchester, l’accusé a donné un faux nom et une fausse date de naissance tandis que les pompiers qui ont observé Liddle à l’extérieur ont déclaré qu’elle se comportait “de manière erratique”.

L’incendiaire a également tenté d’attribuer l’incendie, qui aurait pu blesser des personnes dans les propriétés voisines, à quelqu’un d’autre.

À Manchester Crown Court, Liddle n’a montré aucune émotion en admettant que l’incendie criminel était imprudent quant à savoir si la vie serait en danger et occasionnerait des lésions corporelles réelles.

Peter Malone, poursuivant, a déclaré: ” Les raisons de l’avis de résiliation étaient les arriérés de loyer, les dommages matériels, les ordures laissées dans les jardins et à l’arrière et à l’avant de la propriété et le fait de ne pas la maintenir dans un état propre et sanitaire.

Le tribunal a appris que l’incendie de 23h30 s’était produit après que Liddle se soit retrouvée mêlée à des “problèmes familiaux” et à une relation troublée avec son petit ami.

“Il y a des rapports de nuisances sonores et de bris de vitres et elle n’a pas autorisé un agent du quartier à inspecter les lieux”, a poursuivi M. Malone.

“Mais CCTV a montré que l’accusée arrivait chez elle avec un homme et après qu’il soit parti, de la fumée a été vue venant de la propriété alors qu’elle allait entre sa propriété et une maison voisine et elle l’a fait environ 13 fois”, a-t-il ajouté.

Selon le procureur, un voisin qui passait avec sa petite amie a vu de la fumée et a demandé à Liddle si elle allait bien.

Liddle a ensuite conduit le couple à l’intérieur pour vérifier s’il y avait quelqu’un à l’intérieur, car elle a affirmé qu’elle pensait qu’il pourrait y en avoir.

M. Malone a déclaré au tribunal: “La défenderesse a alors déclaré qu’elle avait composé le 999, mais ce n’était pas le cas.”

Des tests ont révélé que la mère de trois enfants avait utilisé un briquet pour mettre le feu à un canapé, à des vêtements de jeune fille et à un tapis de chambre avant de s’enfuir.

Liddle était également en liberté sous caution au moment de l’incendie, après avoir comparu devant le tribunal cinq jours auparavant.

L’incendiaire devait être jugé après avoir été accusé d’avoir battu en état d’ébriété une autre mère devant son fils de deux ans et d’avoir arraché ses tresses au-dessus d’une rangée de guichets automatiques.

Le conseil de défense Henry Blackshaw a déclaré: ” Elle était en état d’ébriété à l’époque et son souvenir de l’incident était extrêmement pauvre.

“Elle a un passé malheureux et a été très tôt exposée à l’alcool.

” À l’âge de 16 ans, elle était dans une relation abusive et contrôlante et les rapports montrent qu’après la naissance de son plus jeune enfant, elle était très susceptible d’avoir eu une dépression post-natale.

“Elle admet qu’elle se comportait de manière chaotique et stupide, mais elle veut maintenant rester en forme et bien pour devenir une vraie mère pour ses enfants.”

Le juge M. Recorder Peter Wright KC a déclaré à Liddle: ” L’association de logement a pris des mesures pour vous expulser en raison d’une litanie de manquements de votre part en ce qui concerne l’entretien de votre propriété.

“Votre réponse a été ce soir-là, alors que l’état d’ébriété a été de mettre le feu aux locaux.

” Vous avez menti sur les lieux, mais il était évident que vous étiez impliqué dans l’allumage de cet incendie car vous aviez un teint noirci par la suie.

”Cette infraction s’est produite tard dans la nuit lorsque les gens étaient à côté et peut-être au lit.

“Il s’agissait d’une propriété mitoyenne occupée des deux côtés et il était évident pour quiconque qu’il y avait un risque de causer des dommages physiques graves – même à quelqu’un d’aussi ivre que vous.”

Liddle a été emprisonné pendant trois ans et dix mois.

Le coût des dommages causés à la maison n’est pas connu, mais on pense qu’il est « mineur ».