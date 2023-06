Une mère de trois enfants du Colorado tuée lors d’une violente invasion de domicile en Équateur

Une mère de trois enfants du Colorado vivant dans une ferme en Équateur avec son mari et ses enfants a été tuée par balle le mois dernier lors d’une violente invasion de domicile, ont rapporté mercredi des informations.

Francesca Williams, 44 ans, étendait du linge dans sa ferme du village de Vilacamba le 20 mai lorsqu’un groupe d’hommes est entré dans leur propriété et a commencé à attaquer son mari Michael et son père John, a rapporté le New York Post.

Michael a été soudainement frappé avec ce qu’il croyait être une brique alors qu’il se tenait à l’extérieur, ce qui l’a fait s’effondrer.

UN GLISSEMENT DE TERRAIN EN ÉQUATEUR CENTRAL TUE AU MOINS 16 PERSONNES

John, qui souffrirait de plusieurs problèmes de santé, dont l’emphysème et la démence, aurait été poignardé à plusieurs reprises par les intrus.

Francesca, en voyant son père attaqué, est allée essayer de l’aider avant qu’elle aussi ne soit assiégée par l’un des hommes qui s’introduisaient dans sa ferme.

« Elle est descendue pour le sauver, et je suppose qu’ils ont commencé à lui tirer dessus », a déclaré Marianna Bacilla, la mère adoptive de Francesca, à NBC San Diego.

L’une des filles des Williams, Rachel, une adolescente, a vu une partie de l’attaque se produire et a raconté ce dont elle a été témoin.

« J’ai vu mon grand-père par terre avec un homme étrange à droite, puis j’ai vu un autre homme avec ma mère et elle se précipitait après lui, le repoussant essentiellement », a-t-elle déclaré, selon le New York Post. « Puis j’ai vu deux étincelles d’une arme à feu et j’ai entendu des coups de feu. »

La mère de trois enfants a été tuée d’une balle dans le dos.

On ne sait pas où se trouvaient les deux autres filles de Williams lors de l’attaque.

Après avoir vu sa mère se faire tirer dessus, Rachel a fermé la porte de leur maison, mais les intrus se sont introduits de force à l’intérieur avant de lui demander où se trouvait la « grande tante ».

L’adolescente a dit qu’elle n’avait aucune idée de qui ils parlaient et a déclaré que personne n’avait jamais visité la ferme qui correspondait à leur description – la laissant soupçonner que l’invasion mortelle était peut-être le résultat d’une erreur d’identité.

UNE ADOLESCENTE ACCUSÉE DU TUER 19 DANS UN INCENDIE DE DORTOIR À L’ÉCOLE APRÈS LA CONFISCATION D’UN TÉLÉPHONE PORTABLE : RAPPORT

Aucune des filles Williams n’a été blessée physiquement.

Les hommes ont ensuite ligoté Michael et saccagé la maison, volant tout ce qui avait de la valeur, y compris des ordinateurs portables et des iPad, avant de fuir les lieux.

Le père de trois enfants a précipité sa femme à l’hôpital, mais elle n’a pas pu être sauvée.

Michael et son beau-père sont maintenant sortis de l’hôpital et devraient guérir des blessures subies lors de l’attaque.

On ne sait pas combien d’hommes ont envahi la ferme le 20 mai ou ce qui est fait pour essayer de les retrouver.

Bacilla a lancé une campagne GoFundMe pour aider à collecter 25 000 $ pour les frais funéraires et le « soutien ».

« Ils ont tous enduré d’horribles traumatismes », a-t-elle écrit sur la page GoFundMe, qui a récolté plus de 29 000 dollars.

Bacilla a déclaré que la communauté équatorienne soutenait la famille alors qu’elle travaillait avec le consulat américain pour ramener le corps de Francesca aux États-Unis.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Francesca était la lumière de notre vie », a écrit sa mère adoptive. « La famille de Francesca vivait dans une petite ferme qu’ils construisaient eux-mêmes, élevant des poulets, des chèvres, des chevaux, des cochons, des canards et des pintades, travaillant vers un objectif d’agriculture durable. »

« C’était leur humble Shangri-La », a-t-elle ajouté.

La famille Williams devait retourner au Colorado, où elle avait encore une maison, d’ici la fin du mois de mai. Francesca sera inhumée à côté de sa mère biologique, décédée en 2021.