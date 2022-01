Une mère de trois enfants décède de Covid « après avoir mendié à plusieurs reprises un vaccin pendant six mois – mais a été refusée parce qu’elle avait la SEP »

Une maman de trois enfants est décédée de Covid après avoir été refusée à tort un vaccin par son hôpital en raison de son traitement pour la sclérose en plaques, dit sa famille.

Nerissa Regnier, 45 ans, est décédée le 16 décembre après avoir prétendument demandé un vaccin Covid sept fois en six mois mais avoir été refusée.

Nerissa Regnier et son mari Devin Crédit : Facebook

Le couple a trois enfants âgés de 14, 16 et 29 ans

Sa famille affirme que Regnier s’est également vu refuser à tort un traitement par anticorps monoclonaux lorsqu’elle a attrapé la maladie.

Les avocats de la famille de Regnier ont annoncé mercredi leur intention de déposer une plainte pour mort injustifiée contre Kaiser Permanente, où elle était soignée en Californie.

Sa famille a déclaré que malgré son diagnostic de SEP, Regnier gérait bien la maladie, selon le CNS.

« C’était une mère de trois enfants en très bonne santé qui gérait sa SEP », a déclaré l’avocate Annee Della Donna.

« Lorsque vous êtes immunodéprimé, vous avez besoin du vaccin COVID-19. »

Efficacité des vaccins et Omicron Des études d’experts ont montré que le risque de maladie grave de Covid-19 est réduit de 90% ou plus chez les personnes complètement vaccinées. Bien qu’il existe des cas décisifs de Covid parmi les personnes vaccinées, ils sont rares. En cas de percée, il est très peu probable que les victimes soient hospitalisées avec des symptômes graves ou mortels du virus. Les responsables de la santé ont indiqué que la variante Omicron est plus contagieuse et pourrait entraîner de nouveaux cas décisifs. Pourtant, la propagation peut être compensée par tous les Américains vaccinés recevant une injection de rappel. Les vaccins actuels devraient protéger contre les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à une infection par la variante Omicron. Avec d’autres variantes, comme Delta, les vaccins sont restés efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès. Des études ont également montré que les effets secondaires du vaccin sont extrêmement rares. Source : Centres de contrôle et de prévention des maladies

Le vaccin Covid s’est avéré efficace pour prévenir la propagation du virus et prévenir les décès et les hospitalisations

La majorité qui contracte le virus après avoir reçu une injection a connu des symptômes moins graves grâce au vaccin.

L’avocate Annee Della Donna a déclaré que Regnier avait commencé un nouveau régime médicamenteux pour sa SEP en février 2021, ce qui a supprimé son système immunitaire.

La mère californienne aurait demandé aux médecins de se faire vacciner, mais on lui a dit qu’elle ne pouvait pas car il s’agissait d’une dose « vivante » et qu’elle serait risquée.

Della Donna a déclaré que le vaccin n’est en fait pas « vivant » et qu’elle aurait dû pouvoir le recevoir lorsqu’elle l’a demandé pour la première fois.

« Nerissa Regnier s’est vu refuser le vaccin COVID par Kaiser parce qu’ils pensaient à tort qu’il s’agissait d’un vaccin vivant et qu’il était contre-indiqué avec son traitement contre la SEP », a-t-elle déclaré à Newsweek.

« Tout le monde devrait savoir que les vaccins COVID-19 ne sont pas des vaccins vivants », a-t-elle ajouté.

« Nous avons également parlé au fabricant du médicament qu’elle prenait, et ils ont déclaré qu’il n’y avait absolument aucun problème à se faire vacciner tout en prenant leur médicament. »

Regnier, qui a trois enfants âgés de 14, 16 et 29 ans, aurait continué à demander le vaccin au cours des six mois suivants, mais on lui a dit à chaque fois qu’elle ne pouvait pas l’obtenir.

« Ils n’arrêtent pas de lui dire non, non, non », a déclaré Della Donna.

« NÉGLIGENCE MÉDICALE »

En août 2021, Regnier a approché son neurologue qui a dit qu’elle devrait se faire vacciner

Cependant, lorsqu’elle est finalement allée chercher la première dose, elle présentait des symptômes et un test a révélé qu’elle avait déjà attrapé Covid.

« Quand Nerissa est allée à Kaiser pour se faire vacciner contre le COVID-19, elle a été refoulée parce qu’elle avait déjà contracté le virus », a ajouté Della Donna.

« Une fois malade, Kaiser a continué à commettre des négligences médicales, en ne lui donnant pas les anticorps dans les 10 jours cruciaux, et en la traitant à la place avec des stéroïdes et des antibiotiques, qui ne fonctionnent pas contre ce virus mortel. »

Son mari Devin a renvoyé Regnier de l’hôpital de Kaiser à Irvine, en Californie, pour essayer de lui faire suivre un traitement par anticorps monoclonal dans un autre établissement.

On lui a cependant dit qu’il était trop tard pour recevoir un traitement.

Regnier est retournée à l’hôpital de Kaiser où elle est décédée plus tard.

« Deux fois, ce mari s’est appuyé sur Kaiser pour des conseils médicaux, et deux fois ils l’ont laissé tomber », a déclaré l’avocat Eric Dubin. « C’est une affaire dévastatrice. »

‘UNE MAMAN EN BONNE SANTÉ’

Il a ajouté que Regnier, qui travaillait comme agent immobilier, était une « maman en bonne santé » et contrôlait sa SEP grâce à des perfusions de médicaments par an.

« Il s’agit d’une annonce de service public. Si on vous dit que vous ne devriez pas vous faire vacciner parce que c’est un vaccin vivant, c’est tout simplement faux », a averti Della Donna.

« Et tous ceux dont le système immunitaire est en panne doivent se faire vacciner. C’est pourquoi nous faisons cela. Nous ne voulons pas que la vie de cette pauvre femme soit prise en vain. »

Kaiser Permanente a déclaré dans un communiqué au Sun qu’il ne pouvait pas commenter spécifiquement le traitement d’un patient.

« Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de Nerissa Regnier pour la perte d’un être cher. Cette pandémie mondiale a tragiquement touché tant de familles », indique le communiqué.

« Bien que nous ne puissions pas commenter les informations personnelles sur la santé ou les circonstances spécifiques de ce cas, nos médecins et professionnels de la santé s’engagent à garantir que chaque personne traitée à Kaiser Permanente reçoive des soins de santé de la plus haute qualité adaptés à sa situation.

« Les traitements de la COVID-19 continuent d’évoluer rapidement et, en consultation avec chaque patient, nous prescrivons des soins destinés à fournir les meilleurs résultats cliniques en fonction des connaissances actuelles et de leurs besoins individuels. »

Il a également fait valoir qu’il avait « clairement communiqué à nos membres, patients et au public qu’aucun des vaccins COVID-19 disponibles ne contient le virus vivant et qu’ils sont sûrs et efficaces.

« Depuis que les vaccins sont devenus disponibles pour la première fois, Kaiser Permanente s’est engagé à administrer les vaccins de manière sûre et équitable conformément à toutes les directives fédérales et étatiques.

Regnier a été décrite comme une «maman en bonne santé»