Une mère de trois enfants anti-vaxxer, 24 ans, décède de Covid après être devenue « accro aux théories du complot » et avoir refusé le jab

UNE maman de trois enfants ANTI-vaxxer qui est devenue accro aux théories du complot est décédée de Covid après avoir refusé de recevoir le jab.

Abby Gibbs, 24 ans, a admis que c’était la « pire erreur de ma vie » avant son décès après une bataille de près de trois semaines en soins intensifs.

Abby Gibbs, 24 ans, est décédée après une bataille de trois semaines contre Covid en soins intensifs Crédit : NNP

Abby a admis que ne pas avoir reçu le jab était la « pire erreur que j’aie jamais commise » Crédit : NNP

Maintenant, sa famille au cœur brisé a rendu hommage à la jeune femme de 24 ans et exhorte les gens à se faire vacciner contre Covid.

Abby a été admise en soins intensifs à l’hôpital universitaire de North Durham, où elle a passé 17 jours à lutter contre le virus, après être tombée gravement malade avec Covid au début du mois dernier.

Sa mère Lynne Gibbs a déclaré: « Abby était censée y aller le même jour que moi pour se faire vacciner, mais elle était tellement accro aux théories du complot, elle a décidé de ne pas y aller.

« Le premier jour où elle a été admise, elle a dit » maman, j’aurais aimé aller me faire vacciner – c’est la pire erreur que j’aie jamais faite « . »

La mère et le frère d’Abby, Lewis Gibbs, ont décrit comment la mère de Brandon, dans le comté de Durham, avait laissé une marque sur tous ceux qu’elle rencontrait.

Mme Gibbs a décrit Abby comme sa « meilleure amie » et a déclaré qu’elle était connue de tous pour son humour et sa loyauté envers ses proches.

Elle a déclaré: « Elle avait un beau sourire, elle était tellement gentille – c’était son sourire, sa générosité et son humour qui ont séduit tout le monde.

« Elle nous faisait rire au point de pleurer, elle était vraiment drôle – et était fière de ses enfants.

« Elle était ma meilleure amie, je pouvais compter sur elle pour tout et elle soutiendrait sa famille contre vents et marées. »

MAMAN AIMANTE

Abby, une apprentie coiffeuse, était maman de Makayla, six ans, Harrison, cinq ans, et Fallyn, qui aura trois ans lundi.

Mme Gibbs a ajouté: « Elle n’a toujours voulu être qu’une maman, même dès son plus jeune âge, elle poussait des poussettes avec des bébés ressemblants à l’intérieur.

« Tout ce dont elle parlait, c’était de ses enfants, elle était tellement fière de ses enfants.

« Elle avait même commandé des vêtements pour l’un des enfants de son amie qui n’est pas encore né.

« Au moment de Noël, elle allait même en ligne et allait sur ce site Web pour aider les parents sans beaucoup d’argent et elle achetait et envoyait les jouets aux enfants.

« Cela montre à quel point elle aimait (à quel point) elle aimait ses enfants et les enfants de tous les autres. »

Expliquant que ses enfants étaient au premier plan de son esprit, M. Lewis a déclaré: « J’étais la dernière personne à qui elle a parlé, et elle a dit de s’occuper des enfants – de s’assurer qu’ils peuvent avoir la meilleure vie possible. »

Abby est décédée dans le même hôpital où elle avait été admise le mercredi 22 septembre.

Mais dans un énorme torrent de soutien pour ses enfants et sa famille, des dizaines de personnes se sont rassemblées pour un lâcher de ballons à la mémoire d’Abby, dimanche dernier.

Plus de 150 personnes s’étaient arrangées pour libérer les ballons, dont un ballon avec une lettre manuscrite de ses enfants, à Brandon.

Si Abby avait été vaccinée, elle serait encore là aujourd’hui »

UNE GoFundMe a depuis été créé par des amis proches, qui a jusqu’à présent vu plus de 1 000 £ collectés, pour aider à soutenir les enfants d’Abby.

M. Gibbs, qui a déclaré que toute la famille avait maintenant opté pour leur vaccin à la suite du décès d’Abby, a déclaré: «Nous espérons simplement que cela contribuera à sensibiliser pour faire avancer les gens.

« À Brandon, quand Abby est décédée, le nombre de personnes, vous ne pouviez pas obtenir de rendez-vous sans rendez-vous pour un jab, ils n’en avaient plus.

« Je ne souhaite à personne de devoir asseoir des enfants et de leur dire que leur mère est partie au paradis.

« Si Abby avait été vaccinée, elle serait encore là aujourd’hui.

« Elle manquera à tout le monde. »

Abby laisse derrière elle ses trois enfants Harrison, à gauche, Fallyn et Makayla Crédit : NNP

Les habitants de Brandon ont lâché des ballons à la mémoire d’Abby Crédit : NNP

Antivaxxer s’engage à juger les infirmières combattant Covid-19 pour « GÉNOCIDE » alors qu’elle relie la bataille du virus à l’Allemagne nazie