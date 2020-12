Une mère de trois enfants qui a survécu à un cancer du sein de stade quatre a reçu un diagnostic de cinq tumeurs cérébrales six mois après avoir vaincu la maladie.

Kristy Morton, 38 ans, à Perth, est déterminée à rester positive et à lutter contre la maladie, juste après avoir terminé la radiothérapie lors de son deuxième diagnostic de choc.

Elle a déclaré qu’avant la découverte d’une bosse sur sa poitrine en 2019, elle avait été – et est toujours – une personne très soucieuse de sa santé qui n’a jamais pensé qu’elle pourrait devenir gravement malade.

« Je viens de terminer tout mon rayonnement cérébral et de me concentrer sur ma guérison. Nous attendrons de voir comment leurs tumeurs ont réagi à cela », a déclaré Mme Morton au Daily Mail Australia.

Mme Morton avec son mari Glenn et leurs enfants (de gauche à droite) Mia, Eva et Holly en 2019

Mme Morton photographiée lors de son premier jour de chimiothérapie en 2019 a déclaré qu’elle avait combattu la maladie avec une approche holistique

La maman au travail occupée se concentrait également sur l’éducation de ses trois filles Eva, quatre ans, Mia six et Holly, huit ans, ainsi que sur la gestion de deux entreprises.

Mme Morton a expliqué qu’elle avait d’abord remarqué la bosse alors qu’elle s’habillait et l’a rejetée, mais son mari Glenn a ensuite insisté pour qu’elle se fasse examiner.

Après une mammographie suivie de deux biopsies le lendemain, Mme Morton a déclaré avoir reçu un appel de son médecin lui demandant de revenir ce soir-là avec son mari.

Ce soir-là, c’était Halloween, alors, mettant sa famille au premier plan, elle est allée tromper ou traiter avec ses filles avant de rendre visite au médecin qui lui a dit qu’elle avait un cancer du sein.

Après un barrage de tests dans les semaines qui ont suivi, il a été confirmé que le cancer s’était propagé à d’autres régions, notamment son sternum, ses ganglions lymphatiques et son foie.

Mme Morton a expliqué que cela avait conduit son cancer à être diagnostiqué au stade quatre «qui, en termes médicaux, est incurable».

La famille active de Perth (photographiée au début de 2020) a toujours réussi à organiser des activités pendant le rétablissement de Mme Morton

Mme Morton pendant son traitement de chimiothérapie lors d’une journée avec sa fille Eva (photo)

Mme Morton a déclaré qu’elle avait ensuite quitté son entreprise et s’était lancée dans la recherche et l’essai de traitements – déterminée à se battre – avec l’aide de médecins, d’un nutritionniste et d’un naturopathe.

Certains de ses traitements comprenaient des infusions de vitamines, un sauna infrarouge, des jus, le jeûne intermittent et la méditation.

«Je pense que tout fonctionne ensemble. L’utilisation de l’huile de CBD a été d’une grande aide contre les effets secondaires de la chimiothérapie », a déclaré Mme Morton.

«Être prudent dans mon alimentation m’a également beaucoup aidé. Je suis passé à un régime cétogène au début de mon diagnostic – sous la direction de mon oncologie Natropath ».

Fait remarquable, en mai 2020, elle a été déclarée en rémission.

Elle explique qu’elle et sa famille étaient ravies jusqu’à ce que l’IRM de suivi de routine six mois plus tard révèle cinq petites tumeurs clairement définies dans son cerveau qui nécessiteraient un rayonnement ciblé.

Son diagnostic a ensuite été révisé en radiation cérébrale entière, à l’exception de l’hippocampe, après que les tumeurs sont devenues plus grosses et moins définies.

Kristy et Glenn profitant de Noël vendredi dans leur maison de Perth avec leurs filles (de gauche à droite) Holly, Eva. et Mia

Après avoir terminé la radiothérapie, elle se concentre maintenant sur la victoire de sa deuxième bataille contre le cancer en attendant de découvrir le succès du traitement.

Elle attribue à sa famille, en particulier à son mari Glenn, à ses amis et même à des étrangers de la communauté qui ont participé, la clé pour qu’elle reste positive dans sa bataille.

Se décrivant comme une optimiste, elle a dit qu’elle se concentre sur chaque jour et espère aider d’autres personnes dans des situations similaires à l’avenir.

L’ami de la famille Elsa Mitchell a lancé une page GoFundMe pour Mme Morton et sa famille pour l’aider dans son traitement et pour les réparations d’une maison que le couple a récemment achetée.

«Kristy est la mère d’Eva, Mia et Holly et l’épouse de Glenn. Ils sont son monde et elle est le leur », a déclaré Mme Mitchell.

Elle a expliqué que le traitement médical de Mme Morton était extrêmement coûteux – avec des perfusions hebdomadaires, une seule dépense parmi d’autres, coûtant 400 $.

Plus de 300 personnes se sont mobilisées pour aider Mme Morton, avec plus de 40 000 dollars amassés vendredi.