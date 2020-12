Une mère du Queensland craint d’être expulsée dans trois semaines après avoir été informée de retourner au Brésil criblé de coronavirus en raison de ce qu’elle prétend être une « erreur » commise sur son visa.

Cassiana Ribeiro, 40 ans, qui réside à Townsville, vit en Australie avec sa fille et son partenaire de 14 ans depuis 11 ans.

La travailleuse de Muffin Break était titulaire d’un visa qualifié temporaire lorsqu’elle a tenté de demander une résidence permanente en 2018.

La demande a été rejetée en 2019 et le mois dernier, on lui a dit qu’elle devait quitter l’Australie – sa fille et son partenaire – avant le 31 décembre.

« Cela ressemble à une condamnation à mort », a déclaré Mme Ribeiro en larmes au Daily Mail Australia.

«J’ai tout fait correctement toute ma vie et je travaille très dur pour ma famille.

«Ma fille a tellement peur. Je suis asthmatique, donc si je dois retourner au Brésil, il y a une chance que je n’y arrive pas.

La femme de 40 ans était titulaire d’un visa qualifié depuis des années et avait demandé à devenir résident permanent australien par l’intermédiaire de son partenaire, citoyen néo-zélandais.

Son partenaire devait avoir cinq ans de revenu imposable supérieur au seuil de 53900 $ lorsque le couple a présenté sa demande en 2018.

Mais il a été licencié en 2014 pour deux mois, ce qui les a conduits en dessous du seuil de revenu pour 2015. Tragiquement un an plus tard, Mme Ribeiro a fait une fausse couche.

Mme Ribeiro affirme que son avocat a écrit sur la demande que la raison pour laquelle ils n’ont pas pu atteindre le seuil était en raison de sa fausse couche et non du licenciement de son partenaire, ce qui n’est pas correct.

Le bureau d’immigration a sympathisé avec la mère, mais son visa a finalement été refusé.

Mme Ribeiro a depuis travaillé sans relâche pour faire appel de la décision, mais on lui a dit le 26 novembre qu’elle devrait quitter le pays d’ici la nouvelle année.

Son partenaire et sa fille sont citoyens néo-zélandais et sont autorisés à rester en Australie et à demander un autre visa.

« Lorsque vous faites une erreur, ils (le service de l’immigration) ne vous laissent pas réparer », a-t-elle déclaré.

«Je ne peux même pas emmener mon enfant avec moi, ils ne m’ont rien donné, ils ruinent ma vie.

« Mon pays est si mauvais avec la deuxième vague de coronavirus, d’où je viens de la ville absolument terrible. »

Mme Ribeiro a depuis embauché un autre avocat pour l’aider à la plaider, affaire qu’elle envisage de porter devant le ministre de l’Immigration.

Un ami a depuis lancé une pétition pour faire annuler la décision. À ce jour, il a recueilli plus de 1 500 signatures.

Le député fédéral d’Herbert, Phillip Thompson, a déclaré qu’il se battrait pour que la mère puisse rester au pays.

Il a encouragé le ministre de l’Immigration par intérim, Alan Tudge, à examiner son cas la semaine dernière à Canberra et à revoir la décision.

«Cela fait 11 ans de ma vie, donc je n’ai rien à l’extérieur. C’est tellement faux », a déclaré Mme Ribeiro.

Le bureau de M. Thompson a informé Daily Mail Australia qu’il n’y avait pas encore de mise à jour de son cas.

M. Tudge a été contacté pour commentaires.

La mère a déclaré qu’elle avait peur de retourner au Brésil qui voit environ 40000 nouveaux cas de coronavirus chaque jour parce qu’elle est asthmatique

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: « Les candidats à un visa néo-zélandais qualifié indépendant (sous-classe 189) doivent satisfaire à l’exigence de revenu ou fournir la preuve qu’ils sont éligibles à une exemption de cette exigence.

«Les candidats qui ne satisfont pas à cette exigence et se voient refuser un visa en conséquence peuvent demander un examen fondé sur la décision du ministère.

Le Brésil a subi plus de 6 730 000 cas de virus avec plus de 179 000 décès.

Chaque jour de décembre, plus de 40 000 nouvelles infections ont été enregistrées.