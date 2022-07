Une mère de Toronto s’exprime après que sa fille de 5 ans a déclaré que son enseignant l’avait collée à une chaise

Shelly a reçu un e-mail fin mai qui l’a prise complètement par surprise – un parent avait écrit que leur fille avait dit quelque chose d’alarmant à la maison.

Plus tard, lors d’un appel téléphonique, ce parent a déclaré que son enfant lui avait dit qu’elle avait vu leur professeur scotcher la fille de Shelly sur une chaise dans leur classe pour l’empêcher de se lever autant.

“J’étais sous le choc”, a déclaré Shelly, qui est un pseudonyme. CBC News a accepté de ne pas utiliser son nom pour protéger l’identité de sa fille, une élève de maternelle.

“Je n’arrêtais pas de le rejouer dans ma tête. Et au début, vous voulez juste croire qu’un enseignant ne ferait jamais quelque chose comme ça.”

Shelly dit qu’elle a parlé plus tard à sa fille de cinq ans, qui lui a dit que le professeur l’avait scotchée à la chaise.

“Elle m’a dit qu’elle était censée être assise à sa place et qu’elle continuait à se lever. Alors le professeur lui a dit qu’elle allait devoir lui mettre du ruban adhésif pour qu’elle ne se lève plus.”.

Le conseil scolaire du district de Toronto (TDSB) indique que l’enseignant de la Seventh Street Junior School a été assigné à domicile. Le conseil a également confirmé qu’il enquêtait sur les allégations selon lesquelles deux enfants auraient été scotchés à des chaises. Ce n’est pas la première fois qu’un enseignant de l’Ontario fait face à de telles allégations. Les experts de la petite enfance disent que la pratique ne devrait jamais être utilisée et préviennent qu’elle pourrait avoir des impacts à long terme.

Incidents allégués

Shelly dit qu’essayer de parler à sa fille de l’incident était difficile. Elle dit qu’à chaque fois qu’ils essayaient d’en parler, elle était “visiblement agitée” et demandait à parler d’autre chose. Mais elle dit qu’elle a réussi à lui faire démontrer ce qui s’est passé.

“Je me suis assis et elle m’a montré qu’un morceau de ruban adhésif vert était placé sur ses cuisses sur les côtés de la chaise.” Sa fille lui a dit que cela s’était produit plus d’une fois, a déclaré Shelly à CBC News.

Shelly dit qu’elle a immédiatement avisé le directeur de l’école et la Société d’aide à l’enfance.

Le TDSB confirme qu’il enquête sur des allégations impliquant deux élèves de la classe. (Farrah Merali/Nouvelles de CBC)

Le TDSB a déclaré à CBC News qu’il avait contacté son service des services aux employés, la société d’aide à l’enfance et le service de police de Toronto.

Mais Shelly dit que l’une de ses plus grandes frustrations est que les autres parents n’ont pas été immédiatement alertés de ce qui s’est passé.

“Je me sentais vraiment en conflit qu’on m’ait dit d’être discret sur la situation et de ne pas en parler … Ces parents – et si cela arrivait aussi à leur enfant?”

Un mois plus tard, une lettre a été envoyée à la maison aux parents les informant que l’enseignant avait été mis en congé.

Shelly dit qu’elle a emmené sa fille chez un médecin et un psychologue pour s’assurer qu’elle a les ressources nécessaires pour faire face ou parler de ce qui s’est passé.

“On ne sait vraiment pas comment elle gère vraiment cela à cause de son âge”, a-t-elle déclaré.

Shelly dit qu’elle essaie de comprendre l’impact que les incidents présumés ont eu sur sa fille, mais c’est difficile parce qu’elle n’a que cinq ans. (Paul Borkwood/Nouvelles de CBC)

Plus que tout, elle voulait que sa fille comprenne que ce qui s’était apparemment passé n’allait pas, ce qu’elle dit ne pas avoir réalisé au début.

“Son commentaire était : ‘Mais elle peut faire ça parce que c’est l’enseignante, n’est-ce pas ?’ Et c’est à ce moment-là que mon cœur s’est serré. Je me sentais tellement triste qu’elle ait senti que ça allait.

‘Comportement abusif

En octobre 2021, un enseignant de Kitchener, en Ontario, a scotché deux élèves à leurs chaises avec du ruban adhésif pour les empêcher de socialiser. La femme de 53 ans a d’abord été accusée au criminel, mais les accusations ont été retirées après avoir signé un engagement de ne pas troubler l’ordre public.

“C’est abusif – vraiment, vraiment abusif”, a déclaré la Dre Linda Cameron, professeure émérite à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario (OISE) de l’Université de Toronto et spécialiste de la petite enfance.

La Dre Linda Cameron est professeure émérite à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario (IEPO) de l’Université de Toronto et spécialiste de la petite enfance. (Nouvelles de Radio-Canada)

Cameron reconnaît la pression que subissent les enseignants et les jeunes élèves en raison du COVID-19 et du retour en classe, mais se demande pourquoi le personnel ne savait pas ce qui se passait.

Elle dit que lorsqu’il s’agit d’enfants qui ne veulent pas rester assis, les élèves de la maternelle ont besoin d’activités et de temps de jeu pour équilibrer l’apprentissage.

“L’enseignante ne savait pas quoi faire et elle a choisi une alternative totalement inappropriée”, a déclaré Cameron, qui s’inquiète de l’impact à long terme des incidents présumés.

“Je suis sûr que l’enfant s’en souviendra pour toujours et à jamais. Grâce à son expérience scolaire, cela l’affectera émotionnellement.”

Prochaines étapes

Le TDSB dit qu’il a suivi le protocole en mettant l’enseignant en affectation à domicile en attendant une enquête.

“Ces allégations sont très graves et, si elles sont vraies, seraient totalement inacceptables et pourraient entraîner de graves conséquences pouvant aller jusqu’au congédiement”, a déclaré le porte-parole du TDSB, Ryan Bird.

Il dit que l’école n’a pas pu partager les détails des allégations immédiatement avec les parents après qu’elles ont été révélées pour la première fois, car cela a dû laisser le temps à la police de Toronto et à la société d’aide à l’enfance d’enquêter.

Le conseil indique qu’il offre également un soutien social aux élèves de la classe où les incidents se seraient produits.

Le logo TDSB est visible ici sur un mur de briques extérieur. Étudiants et riverains. (EVAN MITSUI)

La police de Toronto a déclaré à CBC qu’elle avait déterminé qu’il ne s’agissait pas d’une affaire criminelle et que l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ne commenterait ni ne confirmerait aucune enquête de sa part.

Quant à Shelly, elle dit qu’elle veut que l’enseignant soit retiré des écoles.

“L’impact psychologique d’exercer votre pouvoir sur un petit enfant qui ne sait pas mieux – cela seul suffit pour dire que ces pratiques ne sont pas des choses que nous devrions utiliser dans les salles de classe ou ailleurs.”