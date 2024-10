Une mère de six enfants interdite de retour au Canada est décédée en Turquie, selon un avocat

Une mère canadienne de six enfants qui était considérée comme un risque pour la sécurité et qui s’était vu refuser l’autorisation de rentrer chez elle par le gouvernement fédéral est décédée subitement en Turquie, a déclaré son avocat.

Lawrence Greenspon a déclaré qu’on lui avait dit que son client avait été retrouvé mort dans une cellule d’un centre d’immigration turc dans la nuit du 16 au 17 octobre.

La femme de 40 ans, connue publiquement sous ses initiales FJ, tentait de rentrer chez elle au Canada et avait réussi d’une manière ou d’une autre à s’échapper d’un camp de détention dans le nord-est de la Syrie pour les suspects de l’EI et leurs familles, a déclaré Greenspon.

«C’est une tragédie totalement inutile qui s’est produite», a-t-il déclaré à CBC News. « Je n’ai aucun doute que c’est le résultat final d’une politique incroyablement non humanitaire de la part d’Affaires mondiales Canada.

« Je n’ai aucun doute que si elle avait été rapatriée avec ses enfants, elle serait encore en vie aujourd’hui ».

Affaires mondiales n’a pas encore répondu aux affirmations de Greenspon. Le département a déclaré qu’il était au courant des informations faisant état du décès de la femme et qu’il ne partagerait plus d’informations, invoquant des problèmes de confidentialité.

Deux autres avocats canadiens et un sénateur ont envoyé une lettre à Affaires mondiales Canada (AMC) appelant le gouvernement fédéral à lancer sa propre enquête indépendante sur un décès qui, selon eux, a soulevé « un certain nombre de questions troublantes ».

En mai, le gouvernement fédéral a rapatrié les quatre garçons et deux filles de la femme d’al-Roj, dans le nord-est de la Syrie, où FJ était détenu depuis cinq ans.

Elle n’a pas été autorisée à rejoindre ses enfants sur le vol de rapatriement vers le Canada, a déclaré Greenspon, parce que le gouvernement fédéral a déclaré qu’il n’avait pas « la capacité de gérer son comportement une fois de retour au Canada ».

Greenspon a déclaré qu’il avait contesté le refus du gouvernement de rapatrier la femme par le biais d’un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, arguant qu’Ottawa n’avait pas présenté « une véritable excuse pour ne pas la ramener chez elle » puisque d’autres femmes avaient été rapatriées du même camp en même temps. Roj et avait été géré par le biais d’engagements de ne pas troubler l’ordre public contre le terrorisme.

MONTRE/ Ottawa va rapatrier 19 femmes et enfants détenus en Syrie Ottawa va rapatrier 19 femmes et enfants détenus en Syrie, selon un avocat Le gouvernement fédéral a accepté de rapatrier 19 femmes et enfants canadiens détenus dans des camps de détention syriens pour membres présumés de l’EI et leurs familles.

« [The federal government] « … a dit qu’elle représentait un risque pour la sécurité et que nous n’avions pas la capacité de gérer son comportement une fois de retour au Canada », a-t-il déclaré. « Je savais donc que c’était complètement faux, étant donné que nous avons amené huit autres Canadiens des femmes de retour au Canada, dont certaines sont soumises à des conditions d’engagement de ne pas troubler l’ordre public…

« Donc, que GAC dise qu’elle représente un risque pour la sécurité et que nous ne pouvons pas gérer son comportement, c’est un non-sens… »

Ce contrôle judiciaire a pris fin, a déclaré Greenspon, lorsque la femme s’est échappée du camp et s’est enfuie vers la Turquie pour tenter d’obtenir des documents de voyage d’urgence et de rentrer au Canada.

Greenspon a déclaré que FJ avait été arrêté en Turquie et accusé d’être membre d’un groupe terroriste. Il a déclaré qu’elle avait été acquittée lors d’une audience pénale le 15 octobre en Turquie et transférée dans un centre de détention pour immigrants, où elle a ensuite été retrouvée morte.

« Cela n’a aucun sens qu’après un procès concluant le 15, elle soit morte dans les 48 heures suivant cette décision. Cela n’a aucun sens », a déclaré Greenspon, qui demande une autopsie.

CBC News ne nomme pas FJ pour protéger l’identité de ses six enfants, tous mineurs vivant dans une famille d’accueil au Québec. CTV News a annoncé pour la première fois son décès. Les enfants de la femme et sa mère en Tunisie ont été informés, a indiqué Greenspon.

L’avocat international des droits de l’homme Alex Neve a qualifié sa mort de « absolument déchirante ».

« Savoir que ces six enfants ont désormais été privés à jamais de leur mère, qui était évidemment une personne essentielle dans leur vie, et savoir aussi en même temps que cela aurait pu être évité », a déclaré Neve, professeur adjoint à l’Université. Université d’Ottawa et Université Dalhousie.

MONTRE/ Les mères canadiennes dans un camp de détention de l’Etat islamique Les mères canadiennes dans un camp de détention de l’Etat islamique Alors que la rumeur se répand dans le camp de détention syrien d’Al-Roj pour les familles de combattants de l’EI selon laquelle une petite Canadienne de quatre ans a été libérée, d’autres mères ont du mal à envoyer leurs propres enfants en sécurité. Certains disent qu’ils ne pourraient pas survivre sans eux, tandis que d’autres supplient le Canada de les mettre en sécurité.

Neve faisait partie d’une délégation qui s’est rendue à al-Roj en août 2023 et a rencontré FJ et ses enfants. La délégation a été « frappée à ce moment-là », a déclaré Neve, par la proximité des enfants les uns avec les autres et avec leur mère.

Il a demandé au gouvernement de rapatrier tous les Canadiens détenus dans le nord-est de la Syrie. Les défenseurs ont fait valoir que s’il existe des preuves contre les détenus, ils devraient être inculpés et faire l’objet de poursuites pénales au Canada.

Neve a déclaré qu’il y avait désormais de sérieuses questions sur la mort de FJ. Lui et la sénatrice Kim Pate ont envoyé une lettre à la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, demandant à la GRC ou au personnel des services consulaires d’ouvrir une enquête indépendante.

La lettre indique qu’on leur a dit que FJ avait du mal à dormir et qu’on lui donnait « un sédatif et d’autres médicaments pour résoudre ce problème », et que c’est son avocat en Turquie qui a retrouvé son corps.

Les auteurs de la lettre ont également déclaré que les autorités turques leur avaient dit qu’ils avaient conclu que la cause de son décès était une crise cardiaque, mais qu’ils ne pensaient pas qu’une autopsie avait été pratiquée. La lettre indiquait que FJ avait récemment subi une opération chirurgicale pour des fissures anales en Turquie, mais ceux qui ont visité la prison ont déclaré que rien n’indiquait qu’elle était en mauvaise santé.

« Soudain, une femme de 40 ans, par ailleurs en bonne santé, meurt subitement d’une crise cardiaque au milieu de la nuit. C’est inquiétant », a déclaré Neve.

La lettre exige des réponses à une longue liste de questions sur les circonstances de sa mort.

CBC News a demandé au bureau de Joly et à Affaires mondiales Canada s’ils soutiendraient une enquête, mais n’a pas encore reçu de réponse.